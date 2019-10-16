Политика

РБКРБКПутин поручил исследовать поведение молодежи в интернете

Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования в интернете по поводу потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежной аудитории.
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Путин поручил чиновникам следить за молодежью в интернете

URA.Ru16:15

Путин поручил исследовать поведение молодежи в интернете

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Путин поручил министрам постоянно изучать поведение молодежи в интернете

Московский Комсомолец16:22

Путин поручил правительству исследовать поведение молодежи в интернете

Коммерсантъ17:33

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Путин поручил исследовать поведение молодежи в интернете

Телеканал 360°14:40
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