Политика
РБКПутин поручил исследовать поведение молодежи в интернете
Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования в интернете по поводу потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежной аудитории.
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Путин поручил министрам постоянно изучать поведение молодежи в интернете
Московский Комсомолецвчера в 16:22
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Происшествия
Фигурант «московского дела» Айдар Губайдулин уехал из России
Фигурант "московского дела", программист Айдар Губайдулин заявил, что принял решение уехать из России.
Газета.Ru 03:32
Происшествия
На Сахалине школьники избили одноклассницу из-за «домашки»
Ученица четвертого класса школы №2 Поронайска оказалась на больничной койке после избиения одноклассниками, сообщило агентство "Интерфакс".
Российская газета 04:14
Политика
Для реальных перемен в Донбассе не нужны минский и нормандский форматы - Кравчук
Первый президент Украины Леонид Кравчук убежден, что для ликвидации конфликта в Донбассе необходима лишь политическая воля глав четырех государств.
Украина.ру 04:12
Происшествия
Россиянка уточнила у сбитого ребенка маршрут и уехала
В Абакане женщина сбила 12-летнюю девочку, спросила у нее маршрут до улицы Тургенева и уехала. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Lenta.ru 02:24
Политика
Лукашенко прокомментировал задержание россиянки в Минске
16 октября Генпрокуратура Белоруссии опровергла факт задержания Богачевой, которое якобы состоялось накануне.
Lenta.ru 04:00
Здоровье
В Челябинске целую школу закрыли на карантин по пневмонии
Как сообщили «ЮП» в комитете по делам образования Челябинска, по состоянию на утро четверга, 17 октября, на карантин закрыты еще четыре класса в трех образовательных учреждениях: по одному классу в гимназиях № 26 и № 76 и два класса в 77-й школе.
Южноуральская панорама 03:11
Общество
Минфин отказался выделить дополнительные 44 миллиарда рублей на ЦКАД
"Автодор" запросил средства в Минтрансе, тот в свою очередь направил просьбу в Минфин для включения дополнительных затрат в проект бюджета на 2020–2022 годы.
РИА Новости 02:14
Происшествия
В СКР назвали основную причину смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100
Большинство пассажиров разбившегося в московском аэропорту «Шереметьево» самолета Sukhoi Superjet 100 погибли от огня и отравления продуктами горения, сообщает 17 октября «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Главного управления криминалистики СКР Зигмунда Ложиса.
REGNUM 03:47
Общество
В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы
Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Известия 03:49
Политика
МИД направит США ноту из-за снятых с поезда дипломатов в Северодвинске
МИД направит посольству США ноту после инцидента с тремя американскими дипломатами, которых сняли с поезда в Северодвинске.
РБК 03:58
Армия и оружие
Меркель оценила роль России и Ирана в Сирии после ухода США
Роль России и Ирана в Сирии заметно возросла после ухода сил США. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Бундестаге.
Вестник Кавказа 03:54
Транспорт
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
РИА Новости вчера в 15:25
Футбол
Арам Габрелянов стал консультантом нового футбольного клуба в Москве
В Москве в ближайшее время будет создан клуб Moscow City. Об этом РБК сообщил источник, близкий к клубу, и собеседник, знакомый с ситуацией.
РБК вчера в 15:28
Общество
Кейт Миддлтон и Принц Уильям посетили горы Гиндукуш в Пакистане
16 октября 15 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили горы Гиндукуш в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, увидев своими глазами последствия глобального потепления.
REGNUM 01:39
Футбол
Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба СКА-Ростов
Rostov gazeta 15 октября в 16:05
Гаджеты
Samsung готовит складной смартфон Galaxy Fold 2
Vevby.ru 03:52
Общество
Telegram отложил запуск криптовалюты
Компания Telegram Group Inc. заявила о готовности отложить запуск блокчейн-платформы TON и не распространять криптовалюту Gram до решения всех юридических вопросов.
Lenta.ru 03:59
Шоу-бизнес
56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила подписчиков фото в купальнике
Телепрограмма 14 октября в 11:36
Политика
В Белоруссии программу интеграции с Россией сочли неинтересной для населения
Население Белоруссии не особо интересуют документы по углубленной интеграции с Россией, считает глава МИД страны Владимир Макей.
Lenta.ru 03:47
Здоровье
Руденя выступил с рядом инициатив в рамках реализации нацпроекта
С рядом инициатив в рамках реализации национального проекта "здравоохранение" выступил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
РИА Новости вчера в 10:20
Культура
Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя
Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
АБН 15 октября в 11:39
Политика
Посольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС»
В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.
Известия вчера в 22:05
Гаджеты
Покупал процессор AMD — получи 300 долларов компенсации за обман
В случае, если желающих окажется не более 25 000 человек, каждый получит по 300 долларов.
iXBT.com 03:22
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской подал в суд на развод
Московский суд зарегистрировал исковое заявление мужа 55-летней певицы Лолиты Милявской, 44-летнего фитнес-тренера Дмитрия Иванова, о расторжении брака.
Газета.Ru 03:08
Общество
В России упростили взыскание долгов с дачников
Вступили в силу изменения в Гражданском процессуальном кодексе, которые упрощают взыскание задолженности с дачников.
Lenta.ru 03:32
Кино
Первые зрители «Малефисенты 2» раскритиковали сюжет фильма
РИА Новости вчера в 05:24
Экономика
АЛРОСА увеличила добычу алмазов на 12 процентов с начала года
Алмазодобывающая компания АЛРОСА с января по сентябрь 2019 года увеличила добычу алмазов на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 29,7 млн карат, следует из сообщения компании.
SakhaNews 04:01