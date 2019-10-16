Политика

РБКРБКПутин поручил исследовать поведение молодежи в интернете

Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования в интернете по поводу потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежной аудитории.
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Главные новости к утру 17 октября

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URA.Ruвчера в 16:15

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Путин поручил исследовать поведение молодежи в интернете

Телеканал 360°вчера в 14:40
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