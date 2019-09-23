Экономика
РБКПутин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
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Политика
Российской делегации на ГА ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru 04:04
Кино
Фильм «Тайна печати дракона» возглавил российский прокат в выходные
Российско-китайский фильм "Тайна печати дракона" стал лидером российского проката, собрав 179,3 млн рублей за минувший уикенд.
ТАСС 22 сентября в 17:37
Политика
В Челябинске выбрали нового председателя городской думы
Кирилл Ветхов стал председателем комиссии по городскому хозяйству и градостроительству.
Московский Комсомолец 05:29
Энергетика
«Нафтогаз» удвоил прибыль за счет России
В пресс-службе «Нафтогаза» отметили, что основой роста доходности, помимо увеличения прокачки российского газа в Европу, стало «улучшение финансового результата сегментов "Интегрированный газовый бизнес"».
Lenta.ru 05:28
Происшествия
Жена и представитель Гармаша опровергли сообщения о его госпитализации
Официальный представитель Сергея Гармаша Олег Будрин заявил «Ридусу», что информация о госпитализации не соответствует действительности.
BFM.ru 05:15
Космос
Ракету-носитель «Союз-ФГ» освятили перед последним пуском в истории
Ракету-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» освятили перед запуском на космодрома Байконур.
Росбалт 04:54
Гаджеты
40 смартфонов Xiaomi обзаведутся MIUI 11
Фирма уже опубликовала список смартфонов в 40 именований, на которых будет установлен MIUI 11.
Дни24 05:26
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
В последние годы участились случаи нападения школьников и студентов на сверстников и педагогов.
РИА Новости 05:21
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru вчера в 08:25
Политика
Кэмерон вспомнил, как Джонсон признался, что не верит в Brexit
Британский Верховный суд рассматривает дело о законности приостановки работы парламента до середины октября, который инициировал премьер Борис Джонсон.
Вести.Ru 22 сентября в 15:52
Футбол
У Александра Кокорина нашли сразу 47 штрафов за нарушения ПДД
У футболиста Александра Кокорина обнаружили сразу 47 штрафов от ГИБДД за превышение скорости на дорогах, которое составляло 20-30 километров в час.
Пятый канал 05:01
Происшествия
СК заявил о раскрытии убийства певца Михаила Круга
Новая газета вчера в 04:48
Здоровье
Медики предупредили об опасности проживания в однокомнатных квартирах
Медики предупредили. что проживание в однокомнатных квартирах может быть опасно для здоровья.
РЕН ТВ 21 сентября в 06:40
Политика
Зеленский надеется на скорую встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что встреча в «нормандском формате» состоится в ближайшее время и ожидает, что на ней будут обсуждаться конкретные вопросы.
Парламентская газета 04:00
Футбол
По версии ФИФА Лионель Месси признан лучшим футболистом года
В понедельник вечером, 23 сентября, все поклонники футбола с большим замиранием сердца ожидали новость, кого же назовут лучшим в мире футболистом по версии ФИФА.
В городе R 00:17
Армия и оружие
Минобороны показало на видео первый запуск крылатой ракеты Х-35 «Уран»
Министерство обороны России показало видеоролик первого пуска крылатой ракеты Х-35 «Уран» с малого ракетного корабля «Смерч», проходящего модернизацию.
Известия 05:34
Хоккей
«Локомотив» отправил в отставку тренера Мактавиша
Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" сообщил об отставке главного тренера команды Крэйг Мактавиш.
Газета.Ru 04:59
Политика
Украина отказалась от участия в ПАСЕ
Украина официально отказалась от участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из-за возвращения туда России.
Украина.ру 04:03
Общество
В Канаде сняли на видео схватку на шоссе двух медведей гризли
В канадской провинции Британская Колумбия записали на видео двух сражающихся на шоссе медведей гризли, сообщает NDTV.
РИА Новости вчера в 13:30
Футбол
Рэпер Баста представил новый гимн футбольного клуба «СКА Ростов»
Российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко, известный как Баста, представил отрывок из гимна клуба "СКА Ростов".
Pravda.Ru 05:11
Политика
Суд ЕС отменил санкции против Януковича
Европейский суд отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича за 2018-2019 года.
Газета.Ru 05:53
Волейбол
Россия проиграла Словении и вылетела с чемпионата Европы по волейболу
Сборная России по волейболу потерпела поражение в четвертьфинальном матче чемпионата Европы среди мужских команд.
Нева Спорт вчера в 16:52
Общество
Киселев признал ошибки в сюжетах его телепрограммы
Ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев заявил, что в сюжетах передачи были ошибки, и извинился за них, передает РИА Новости.
Lenta.ru 05:20
Политика
Трамп поручил заморозить военную помощь Украине из-за коррупции
Президент США Дональд Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране.
Известия 01:10
Экономика
Владельцы Auchan продали бизнес автосервисов в России
Бизнес, ставший впоследствии группой Mobivia, основал Эрик Дервиль — бывший супруг одной из дочерей Мюлье, владеющей Auchan Retail.
РБК 01:06
Армия и оружие
Почему H-6K из КНР и Ту-22М3 считают самолетами-родственниками
На стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019", прошедших на минувшей неделе, китайские дальние бомбардировщики H-6K действовали совместно с российскими Ту-22М3.
Российская газета вчера в 06:08
Футбол
СМИ сообщили об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022 в Катаре
Сборную России могут не допустить к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает Newsweek.
РБК 04:54