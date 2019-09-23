Экономика

РБКРБКПутин поручил изменить закон ради льготной ипотеки на Дальнем Востоке

Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в законодательство для введения специальной ипотечной программы на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2% годовых до 15 декабря. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
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Путин поручил узаконить ипотеку под два процента годовых

Lenta.ru23 сентября в 03:57

Путин подписал ряд поручений по развитию Дальнего Востока

RT на русском23 сентября в 12:36

Путин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%

РБК23 сентября в 07:08

На Дальнем Востоке молодые семьи ждут условия 2-процентной ипотеки

REGNUMвчера в 00:04

Путин поручил подготовить поправки о субсидировании ипотеки молодым семьям в ДФО до 2%

ТАСС23 сентября в 03:45

Кабмин подготовит поправки по ипотеке для молодых семей в ДФО под 2%

РЕН ТВ23 сентября в 03:25

Путин поручил внести изменения в закон для выдачи ипотеки под 2% в ДФО

РИА Новости23 сентября в 03:20
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Политика

Зеленский опубликовал фото с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Twitter совместное фото с американским лидером Дональдом Трампом.
РБК 09:11
Общество

С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников

Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 03:10
Происшествия

В Тюменской области найден мертвым похищенный няней младенец

Похищенный младенец в Тюменской области был найден мертвым на руках у 24-летней няни в лесу, сообщил региональный СК.
РБК 08:21
Политика

Памфилова раскритиковала работу избиркома Петербурга

ЦИК признала неудовлетворительной работу избирательной комиссии Санкт-Петербурга на муниципальных выборах в единый день голосования 8 сентября, заявила глава комиссии Элла Памфилова.
РБК 07:49
Политика

США могут сделать предложение Турции по поставкам ЗРК Patriot

Власти США могут сделать Турции новое предложение по поставкам ЗРК Patriot и истребителей пятого поколения F-35.
Страна Советов on-line вчера в 11:19
Общество

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая решила вернуться в Россию из Испании

Народные новости 23 сентября в 23:26
Политика

Лавров провел переговоры с Зеленским

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Украины Владимир Зеленский провели краткие переговоры в рамках Генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 23:24
Политика

В Госдуме предложили запретить в России лотерею грин-карт США

Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы «оплота демократии», — приводят «Известия» слова Чепы.
REGNUM 05:05
Общество

Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир

Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Происшествия

Генерала МВД обвинили в вымогательстве 100 миллионов рублей

Как считает следствие, Мельников вместе с подельниками предложил бизнесмену избежать уголовной ответственности и потребовал за это 100 миллионов рублей.
Lenta.ru 08:46
Политика

Меркель раскритиковала выступление в ООН 16-летней экоактивистки

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель указала на недостаток в речи 16-летней шведской экологической активистки Греты Тунберг на саммите ООН по проблемам климата.
Lenta.ru 07:36
Общество

Тысячам россиян спрогнозировали увольнение до конца месяца

Около 51,6 тысяч россиян могут сократить до конца сентября. Такой вывод следует из данных Росстата, передают «Известия».
Lenta.ru вчера в 22:34
Гаджеты

Apple предупредила об опасности сторонних iOS-клавиатур

Пользователи iOS 13 и iPadOS в опасности: Apple предупредила, что из-за недоработки программистов сторонние клавиатуры могут без спроса получать доступ ко всему набираемому тексту.
Вести.Хайтек 01:03
Общество

Сын Меган Маркл и принца Гарри появился на публике в ЮАР

Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи появился на публике во время турне родителей по Южно-Африканской Республике (ЮАР), об этом 25 сентября сообщает Associated Press.
REGNUM 07:13
Общество

МЧС ликвидирует более 500 своих учреждений

578 учреждений МЧС ликвидируют до конца года в рамках реорганизации.
Российская газета вчера в 14:50
Происшествия

Похититель картины Куинджи получил три года колонии

Ранее представитель гособвинения запросил для Чуприкова четыре года колонии, учитывая «особо дерзкий характер преступления».
РБК 08:46
Политика

Путин назвал главный смысл государственного управления

Главный смысл госуправления заключается в достижении достойного уровня жизни граждан, заявил президент Владимир Путин.
Взгляд.ру 07:27
Авто

УАЗ вернул на завод первую партию УАЗ Патриот с «автоматом»

Отечественный автопроизводитель вернул на завод первую партию УАЗ Patriot с "автоматом", причиной для этого послужил не массовый дефект двигателя, а то, что эти экземпляры не предназначались для продажи.
Тарантас Ньюс вчера в 06:57
Кино

В сети появился новый трейлер «Холодное сердце 2»

Во вторник, 24 сентября, в сети появился новый трейлер "Холодное сердце 2". Ролик опубликован на YouTube-канале Walt Disney Animation Studios.
Piter.tv вчера в 03:20
Общество

Илона Маска пригласили на экономический форум в Краснодар

Известного американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска пригласили на экономический форум "Дело за малым", который состоится в Краснодаре 18 и 19 октября.
Российская газета 05:10
Общество

На Украине призывник женился на бабушке ради отсрочки от армии

В Винницкой области Украины молодой человек женился на двоюродной бабушке, чтобы получить отсрочку от армии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:39
Происшествия

В Подмосковье возле газопровода нашли пакеты со взрывчаткой

Интерфакс 07:53
Футбол

Дубль Головина принёс «Монако» победу в матче с «Ниццей»

Metaratings вчера в 16:53
Музыка

Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт

Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
Экономика сегодня вчера в 18:33
Происшествия

Пожар на российском траулере в Тромсё локализовали

ТАСС 08:02
Общество

Валентина Матвиенко поможет строительству метро в Екатеринбурге

Валентина Матвиенко, в свою очередь, внесла проблему в протокол и потребовала от правительства восстановить программу софинансирования метрополитенов из федерального бюджета.
ФедералПресс 08:09
Политика

Трамп поставил ультиматум по помощи Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не будет выделять деньги Украине пока европейские страны не выполнят его условия, передает Reuters.
Газета.Ru вчера в 09:52
Транспорт

МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости

Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Финансы

Минфин поддержал идею отрицательных ставок по валютным депозитам

Минфин поддерживает инициативу о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте и видит в этом одну из мер, направленных на дедолларизацию банковской системы.
Российская газета 07:57
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