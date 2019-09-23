Экономика
РБКПутин поручил изменить закон ради льготной ипотеки на Дальнем Востоке
Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в законодательство для введения специальной ипотечной программы на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2% годовых до 15 декабря. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
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Путин поручил подготовить поправки о субсидировании ипотеки молодым семьям в ДФО до 2%
ТАСС23 сентября в 03:45
Путин поручил внести изменения в закон для выдачи ипотеки под 2% в ДФО
РИА Новости23 сентября в 03:20
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 09:31, Вашингтон
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РБК 09:11
Общество
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Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
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РБК 07:49
Политика
США могут сделать предложение Турции по поставкам ЗРК Patriot
Власти США могут сделать Турции новое предложение по поставкам ЗРК Patriot и истребителей пятого поколения F-35.
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Политика
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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель указала на недостаток в речи 16-летней шведской экологической активистки Греты Тунберг на саммите ООН по проблемам климата.
Lenta.ru 07:36
Общество
Тысячам россиян спрогнозировали увольнение до конца месяца
Около 51,6 тысяч россиян могут сократить до конца сентября. Такой вывод следует из данных Росстата, передают «Известия».
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Apple предупредила об опасности сторонних iOS-клавиатур
Пользователи iOS 13 и iPadOS в опасности: Apple предупредила, что из-за недоработки программистов сторонние клавиатуры могут без спроса получать доступ ко всему набираемому тексту.
Вести.Хайтек 01:03
Общество
Сын Меган Маркл и принца Гарри появился на публике в ЮАР
Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи появился на публике во время турне родителей по Южно-Африканской Республике (ЮАР), об этом 25 сентября сообщает Associated Press.
REGNUM 07:13
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МЧС ликвидирует более 500 своих учреждений
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Российская газета вчера в 14:50
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Ранее представитель гособвинения запросил для Чуприкова четыре года колонии, учитывая «особо дерзкий характер преступления».
РБК 08:46
Политика
Путин назвал главный смысл государственного управления
Главный смысл госуправления заключается в достижении достойного уровня жизни граждан, заявил президент Владимир Путин.
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Кино
В сети появился новый трейлер «Холодное сердце 2»
Во вторник, 24 сентября, в сети появился новый трейлер "Холодное сердце 2". Ролик опубликован на YouTube-канале Walt Disney Animation Studios.
Piter.tv вчера в 03:20
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Илона Маска пригласили на экономический форум в Краснодар
Известного американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска пригласили на экономический форум "Дело за малым", который состоится в Краснодаре 18 и 19 октября.
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На Украине призывник женился на бабушке ради отсрочки от армии
В Винницкой области Украины молодой человек женился на двоюродной бабушке, чтобы получить отсрочку от армии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:39
Футбол
Дубль Головина принёс «Монако» победу в матче с «Ниццей»
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Общество
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Финансы
Минфин поддержал идею отрицательных ставок по валютным депозитам
Минфин поддерживает инициативу о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте и видит в этом одну из мер, направленных на дедолларизацию банковской системы.
Российская газета 07:57