Экономика
РБКПутин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
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Яровая призвала парламентариев к совместной работе по развитию Дальнего Востока
Парламентская газета07:44
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Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
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Другая вероятность – инопланетяне хотели бы заговорить с нами, но не могут.
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StarHit.ru 21 сентября в 22:00
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Мадуро объявил о прибытии на «российскую родину»
О подготовке визита Мадуро в Россию Кремль объявил на прошлой неделе.
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«Локомотив» освободил от занимаемой должности старшего тренера – Крэйга Мактавиша. Об этом официально заявили в самом клубе.
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Общество
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Встречи с важными персонами ожидают Дев, поэтому представителям этого знака сегодня нужно выглядеть соответствующим образом.
Primpress.ru 19:26
Недвижимость
Проект программы ипотеки под 2% для ДФО передан в правительство РФ
"Проект программы льготного ипотечного кредитования, разработанный Минвостокразвития РФ и Фондом развития Дальнего Востока, находится на согласовании в правительстве РФ, которое определит организацию, уполномоченную на осуществление сбора заявок и отбор потенциальных участников", - говорится в сообщении.
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Известия 17:00
Транспорт
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Путешествия
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Туристы из Китая являются желанными гостями для российских музеев, отдельных мер по ограничению посещения ими музея-заповедника "Царское село" вводить не планируется, заявили во вторник в Минкультуры Ранее в министерстве культуры была заслушана концепция развития музея-заповедника "Царское село".
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Москва ратифицировала Парижское соглашение по климату
В правительстве России, напротив, сочли Парижское соглашение более гибким инструментом, чем действовавший ранее в этой сфере Киотский протокол.
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Бывший глава «Росатома» и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко призвал завершить работу над оружием, во время испытания которого под Северодвинском произошел взрыв, передает «Интерфакс».
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Президент Украины Владимир Зеленский, который в 2014 году возглавлял студию "Квартал 95", пытался через МВД Украины извиниться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за использование кадров с ним в юмористической передаче, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в министерстве.
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Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»
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Политика
Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ
Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости вчера в 16:45
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Россиян предупредили о скором росте цен на автомобили
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Новые автомобили вчера в 02:51