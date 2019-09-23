Экономика
РБКПутин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
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Политика
Песков объяснил отношение Путина к либеральной идее
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, как глава государства относится к либеральной идее.
News.ru 11:47
Футбол
Жена Мамаева анонсировала интервью с супругом
Жена полузащитника Павла Мамаева Алана анонсировала выход интервью с супругом, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 11:58
Происшествия
В Анапе 11 полицейских наказали по делу об изнасиловании волейболистки
Известия вчера в 11:06
Футбол
Дзагоев выздоровел и полетел с ЦСКА на матч с «Аланией»
Российский полузащитник футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев отправился с командой на матч с владикавказской «Аланией» в 1/16 финала Кубка России.
Нева Спорт 09:53
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Общество
Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре
Коммерсантъ 10:58
Политика
США объяснили невыдачу виз российской делегации
Представитель Госдепартамента США прокомментировала отказ в выдаче американских виз членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН.
Lenta.ru 16:21
Политика
Киев не рассматривает планы возвращения оставшихся в Крыму кораблей
Что же касается трех кораблей, которые были задержаны российскими пограничниками во время инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года, то, по словам министра, в настоящее время идут переговоры об их возвращении.
ТАСС 06:01
Происшествия
Пожар на плавбазе «Пётр Житников» локализовали
RT на русском 19:11
Музыка
Мартиросян стал ведущим нового шоу на Первом канале
Главной изюминкой шоу станет то, что ее ведущим будет Гарик Мартиросян.
Телепрограмма 12:43
Шоу-бизнес
Александру Числову диагностировали ВИЧ и шантажировали перед смертью
Актера фильма "Легенда №17" и сериала "Папины дочки" Александра Числова перед смертью шантажировали представители благотворительного фонда.
Газета.Ru 14:30
Происшествия
Пьяная жительница Сахалина за рулем оказала сопротивление полицейским
После серии противоправных действий сотрудники ДПС попытались вытащить женщину из транспортного средства и провести ее задержание, но гражданка активно оказывала сопротивление.
NewInform 18:32
Политика
Трамп разрешил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп одобрил публикацию полной расшифровки телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Коммерсантъ 15:28
Экономика
Путин обсудил с Медведевым бюджет на 2020-2022 годы
Владимир Путин и Дмитрий Медведев обсудили параметры бюджета на 2020 год и на период 2021 и 2022 годов.
Российская газета вчера в 09:15
Энергетика
Дания попала в газовую зависимость от России
На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.
News.ru вчера в 11:44
Кино
Вышел трейлер полнометражного фильма «Во все тяжкие»
Как сообщал «Югополис», осенью на онлайн-сервисе Netflix выйдет полнометражный фильм по сериалу «Во все тяжкие».
Югополис 12:16
Технологии
В России появится идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу
В России начата работа над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.
Реальное время вчера в 20:50
Хоккей
«Локомотив» уволил главного тренера Крэйга Мактавиша
«Локомотив» освободил от занимаемой должности старшего тренера – Крэйга Мактавиша. Об этом официально заявили в самом клубе.
Собака.ru 05:30
Здоровье
Названы пять смертельных болезней страшнее рака
Врачи назвали пять смертельных болезней, которые страшнее онкологии.
Известия 03:34
Политика
Россия отказалась расширять список поставщиков газа на Украину
Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, который на этой неделе заинтриговал общественность заявлением о возможности закупки газа в России не только у "Газпрома", или не то имел в виду, или не знает российского законодательства.
Газета.Ru 17:20
Происшествия
В Чите стражи порядка нашли вора двух дорогих велосипедов
Полицейские начали искать похищенное и увидели, что в интернете один из пользователь разместил объявление о продаже велосипедов той же марки.
Evo-rus.com 04:26
Футбол
«Манчестер Юнайтед» попытается подписать зимой Дембеле и Манджукича
Сообщается, что «красные дьяволы» намерены подписать форварда «Барселоны» Усмана Дембеле и нападающего «Ювентуса» Марио Манджукича.
Матч ТВ 14:39
Футбол
«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
Газета.Ru 17:14
Энергетика
В Хабаровском крае началось проектирование «Дальневосточного СПГ»
Акционеры проекта "Сахалин-1" начали проектирование "Дальневосточного СПГ", который планируется создать в Хабаровском крае, сообщил ТАСС президент ExxonMobil Russia Inc. Гленн Уоллер на ХХІІІ Международной конференции "Нефть и газ Сахалина-2019" в Южно-Сахалинске.
ТАСС 01:30
Шоу-бизнес
Виторган и Нинидзе впервые продемонстрировали чувства на публике
Пара даже вместе побывала на море. Только вот сами влюбленные отношения долгое время не комментировали.
Телепрограмма 15:07