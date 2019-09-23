Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.

Путин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%

Политика Песков объяснил отношение Путина к либеральной идее Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, как глава государства относится к либеральной идее.

Футбол Жена Мамаева анонсировала интервью с супругом Жена полузащитника Павла Мамаева Алана анонсировала выход интервью с супругом, сообщает "Чемпионат.com".

Футбол Дзагоев выздоровел и полетел с ЦСКА на матч с «Аланией» Российский полузащитник футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев отправился с командой на матч с владикавказской «Аланией» в 1/16 финала Кубка России.

Политика На Украине хотят изменить морскую границу с Россией Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.

Политика США объяснили невыдачу виз российской делегации Представитель Госдепартамента США прокомментировала отказ в выдаче американских виз членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН.

Политика Киев не рассматривает планы возвращения оставшихся в Крыму кораблей Что же касается трех кораблей, которые были задержаны российскими пограничниками во время инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года, то, по словам министра, в настоящее время идут переговоры об их возвращении.

Музыка Мартиросян стал ведущим нового шоу на Первом канале Главной изюминкой шоу станет то, что ее ведущим будет Гарик Мартиросян.

Шоу-бизнес Александру Числову диагностировали ВИЧ и шантажировали перед смертью Актера фильма "Легенда №17" и сериала "Папины дочки" Александра Числова перед смертью шантажировали представители благотворительного фонда.

Происшествия Пьяная жительница Сахалина за рулем оказала сопротивление полицейским После серии противоправных действий сотрудники ДПС попытались вытащить женщину из транспортного средства и провести ее задержание, но гражданка активно оказывала сопротивление.

Политика Трамп разрешил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским Президент США Дональд Трамп одобрил публикацию полной расшифровки телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Экономика Путин обсудил с Медведевым бюджет на 2020-2022 годы Владимир Путин и Дмитрий Медведев обсудили параметры бюджета на 2020 год и на период 2021 и 2022 годов.

Энергетика Дания попала в газовую зависимость от России На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.

Кино Вышел трейлер полнометражного фильма «Во все тяжкие» Как сообщал «Югополис», осенью на онлайн-сервисе Netflix выйдет полнометражный фильм по сериалу «Во все тяжкие».

Технологии В России появится идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу В России начата работа над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.

Хоккей «Локомотив» уволил главного тренера Крэйга Мактавиша «Локомотив» освободил от занимаемой должности старшего тренера – Крэйга Мактавиша. Об этом официально заявили в самом клубе.

Здоровье Названы пять смертельных болезней страшнее рака Врачи назвали пять смертельных болезней, которые страшнее онкологии.

Политика Россия отказалась расширять список поставщиков газа на Украину Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, который на этой неделе заинтриговал общественность заявлением о возможности закупки газа в России не только у "Газпрома", или не то имел в виду, или не знает российского законодательства.

Происшествия В Чите стражи порядка нашли вора двух дорогих велосипедов Полицейские начали искать похищенное и увидели, что в интернете один из пользователь разместил объявление о продаже велосипедов той же марки.

Энергетика В Хабаровском крае началось проектирование «Дальневосточного СПГ» Акционеры проекта "Сахалин-1" начали проектирование "Дальневосточного СПГ", который планируется создать в Хабаровском крае, сообщил ТАСС президент ExxonMobil Russia Inc. Гленн Уоллер на ХХІІІ Международной конференции "Нефть и газ Сахалина-2019" в Южно-Сахалинске.