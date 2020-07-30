Политика

Газета.RuГазета.RuПутин поручил изолировать загрязненную промплощадку в Усолье-Сибирском

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экологической ситуации в Усолье-Сибирском поручил срочно изолировать загрязненную промышленную площадку в городе, передает ТАСС.
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