Политика
Газета.RuПутин поручил изолировать загрязненную промплощадку в Усолье-Сибирском
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экологической ситуации в Усолье-Сибирском поручил срочно изолировать загрязненную промышленную площадку в городе, передает ТАСС.
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Путин поручил привлечь военных к ликвидации загрязнения на промплощадке в Усолье-Сибирском
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