По решению Владимира Путина охранной потенциально опасных объектов займется Росгвардия. Глава государства отметил, что войска национальной гвардии готовы к выполнению данной задачи. Главной задачей военных станет строгий пропускной режим для сбережения здоровья жителей города.

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