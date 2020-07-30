Политика

CT newsCT newsПутин поручил изолировать загрязненную промплощадку в Усолье-Сибирском

По решению Владимира Путина охранной потенциально опасных объектов займется Росгвардия. Глава государства отметил, что войска национальной гвардии готовы к выполнению данной задачи. Главной задачей военных станет строгий пропускной режим для сбережения здоровья жителей города.
Читать в источнике
Комментировать119

Подробнее о событии

Путин поручил разобраться с экологической ситуацией в Усолье-Сибирском

RT на русском07:49

Мэр Усолье-Сибирского сообщил об интересе инвесторов к промплощадке «Усольехимпрома»

ТАСС10:09

Новости на «России 24». Ключевая задача нацпроекта «Экология»: ликвидация заброшенных промышленных площадок

Вести.Ru10:14

Военные и Росгвардия помогут решить проблему химотходов под Иркутском

Интерфакс08:05

Путин поручил военным изолировать химзавод в городе в Иркутской области

РБК09:37

Путин поручил изолировать промплощадку в Усолье-Сибирском

Известия07:45

Путин поручил изолировать загрязненную промплощадку в Усолье-Сибирском

РИА Новости07:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:53, Ашберн
Происшествия

В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
101
Политика

Задержанным в Белоруссии россиянам вменили подготовку беспорядков

Задержанные накануне в Белоруссии в санатории под Минском россияне подозреваются в подготовке массовых беспорядков в республике.
МонаВиста 09:03
11
Политика

Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru 10:59
170
Общество

Собянин оценил возможность проведения Дня города в Москве

Власти Москвы не имеют полной уверенности, что в столице получится провести масштабный День города.
RT на русском 11:39
50
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
2,1K
Здоровье

Игорь Руденя вручил медикам и спасателям ключи от новой спецтехники

Врачи и спасатели сегодня получили ключи от новой спецтехники.
ГТРК Тверь 12:42
4
Происшествия

Наркотиков не нашли в крови погибшего рэпера Энди Картрайта

Первичный анализ показал, что в организме погибшего рэпера Энди Картрайта не найдены следы наркотиков.
Известия 10:12
12
Экономика

США лишили целую страну доступа к еде и деньгам

Экономика Ирана, которая находится под давлением из-за санкций США, низких цен на нефть и пандемии коронавируса, лишилась доступа к продовольствию, лекарствам и собственным деньгам по вине Вашингтона, пишет Reuters.
Lenta.ru 12:28
3
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил новый Lada Largus Cross Quest

Стоимость Lada Largus Cross в новой спецверсии Quest составит от 876,9 тыс. рублей.
Новые автомобили 12:23
198
Общество

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

МВД сообщало об изменении дизайна бланка водительского удостоверения 7 июля, в ГИБДД заявляли, что начнут выдавать права нового образца с 20 августа.
Коммерсантъ 12:08
14
Общество

Ведущая «России 1» уволилась ради переезда в Италию

Ведущая программы «Утро России» на телеканале «Россия 1» Елена Ландер уволилась.
Lenta.ru вчера в 13:17
346
Космос

Российские космонавты на МКС получили собственный Интернет

Российский сегмент Международной космической станции (МКС) подключили к широкополосному спутниковому каналу связи с Землёй.
News.ru 11:48
2
Шоу-бизнес

После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС

Экс-участница юмористического шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова рассказала подписчикам о работе в новом комедийном проекте на телеканале СТС, где она успела примерить множество образов.
iReactor 07:41
14
Спорт

WA продлила запрет на участие россиян в международных стартах

РИА Новости 11:45
Общество

На Аляске выдра залезла в лодку к людям, чтобы спастись от косатки

Гид Джон Дорнеллас снял на видео, как испуганная выдра спасается от косатки в лодке с людьми, сообщает Daily Mail.
РИА Новости вчера в 20:07
8
Футбол

«Сочи» предлагал Кокорину зарплату 1,5 млн евро в год

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин мог остаться в "Сочи".
Soccer.ru 12:28
Здоровье

Профессор Верткин перечислил признаки рака на ранней стадии

В интервью изданию «Аргументы и факты» профессор Верткин перечислил сигналы организма, которые опасно игнорировать, поскольку они могут оказаться признаками рака на ранней стадии.
MedikForum.ru 10:40
20
Политика

ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак

Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы.
Ведомости 12:27
42
Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com 12:41
1,4K
Политика

Экс-президент Украины выступил за создание СЭЗ в Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что создание свободной экономической зоны в Донбассе может способствовать решению конфликта в регионе.
РИА Новости 08:35
1
Политика

Посол РФ разъяснил ситуацию с задержанными в Белоруссии россиянами

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев рассказал, что задержанные россияне не причастны к событиям, связанным с общественно-политической ситуацией в республике, передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты 11:56
Общество

ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
682
Политика

Трамп предложил перенести выборы президента США

Дональд Трамп предложил отложить выборы президента США из-за угрозы для безопасности американцев, явно намекая на распространение коронавируса на территории страны.
Газета.Ru 12:02
343
Космос

NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров

Американские астрономы говорят, что небесное тело 2009 PQ1 диаметром 84-190 метров из группы «Аполлонов» максимально приблизится к нам уже пятого августа.
Evo-rus.com вчера в 06:27
424
Политика

Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
4
Экономика

ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%

ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC.
Газета.Ru 08:53
581
Общество

Столичный суд расторг брак сына экс-генпрокурора РФ Чайки с женой

Вечерняя Москва 12:16
21
Футбол

Интерес к Семаку проявляют «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар»

По данным «СЭ», среди возможных претендентов — «Спартак», где работает бывший гендиректор экс-команды Семака «Уфы» Шамиль Газизов, «Краснодар» и «Локомотив», где был интерес к Семаку еще до перехода в «Зенит».
Спорт-Экспресс 11:59
1
Кино

Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино

Что происходит 28 июля в 03:29
68
Здоровье

Популярное в России блюдо признано опасным для сосудов и сердца

Мариса Мур уточнила, если в организме и так много «плохого» холестерина, злоупотребление картофельным пюре может привести к инсульту.
Говорит Уфа 06:02
26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное