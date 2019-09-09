Политика
ИнтерфаксПутин поручил изучить вопрос поставок газа в Китай через Монголию
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллеров в понедельник, 9 сентября, поручил ему изучить возможность поставок российского газа в Китай через Монголию по так называемому западному маршруту.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
По словам Путина, которого цитирует пресс-служба Кремля, необходимо проверить запасы газа в Иркутской области, Красноярском крае и на Ямале с тем, чтобы сформировать необходимые объемы для поставок газа по западному маршруту.Интерфакс07:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 19:51, Вашингтон
Гаджеты
Apple обвинили в нарушении трудового законодательства Китая
Представители Foxconn, в свою очередь, также не отрицают случаи нарушения трудового законодательства.
Аргументы и Факты 01:16
Армия и оружие
Рогозин рассказал, почему решил переименовать корабль «Федерация»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пояснил журналистам, почему решил переименовать космический корабль "Федерация" в "Орла".
РИА Новости 07:49
Общество
Больше 20 млн россиян могут потерять работу из-за «автоматизации»
Дополнительное налоговое обременение затормозит развитие прогрессивных технологий и видов деятельности, что будет снижать конкурентоспособность России на мировом рынке, сказали «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития.
Известия 18:16
Энергетика
Додон рассказал о скидке на российский газ для Молдавии
Додон добавил, что с 1 января 2020 года скидка на российский газ может составить $ 45 – 50, а с 1 апреля цена может достичь $70 за 1 тыс. куб. м. О том, что Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ, стало известно 7 сентября, переговоры сторон прошли в рамках встречи глав двух государств.
Известия 09:27
Наука
Новосибирский ученый создал программу для перевода с языка жестов
Система автоматически переводит азбуку жестов на письменный русский язык Разработанный Алексеем Приходько алгоритм обходится без датчиков и маркеров.
АМИТЕЛ 07:45
Происшествия
Водитель иномарки сбил насмерть женщину на МКАД
Женщина погибла в аварии на западе столицы, ее сбил водитель иномарки, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД РФ по Москве.
Вечерняя Москва 19:08
Происшествия
Молодую мать подозревают в убийстве двух своих детей на Камчатке
Следствие подозревает 27-летнюю жительницу Камчатки в том, что она утопила двоих своих детей в бухте Крашенинникова в городе Вилючинск.
Газета.Ru 00:55
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Финансы
Официальный курс евро снизился на 56 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 55,83 копейки - до 72,33 рубля, курс доллара уменьшился на 42,83 копейки - до 65,5698 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 05:31
Происшествия
Спасен последний моряк с перевернувшегося у берегов США судна
Спасатели извлекли из трюма перевернувшегося у берегов США грузового судна Golden Ray последнего находившегося там члена экипажа.
Российская газета 18:57
Политика
В Болгарии задержали пророссийского активиста по обвинению в шпионаже
В Болгарии задержан глава движения «Русофилы» и бывший главред газеты «Дума» Юрий Борисов, говорится на сайте издания.
Московский Комсомолец 13:06
Политика
Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России
Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.
РИА Новости 16:25
Наука
Генерация высоких гармоник расскажет о кольцевых токах молекул
Израильские физики придумали новый способ измерения кольцевых токов, текущих в атомах и молекулах.
N+1 12:13
Политика
Шойгу и Лавров ответили главе Пентагона
Главы Минобороны и МИД РФ, Сергей Шойгу и Сергей Лавров отреагировали на заявление главы американского Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна вести себя как "нормальная страна", сообщает kp.ru.
Газета.Ru 16:57
Финансы
Россия осталась без чистого государственного долга
В 2017 году аналитики Sberbank CIB указывали, что Россия может нарастить общий долг на 50% без угрозы финансовой стабильности и тем самым отчасти решить проблему медленного роста.
РБК 17:00
Космос
Китайский радиотелескоп зафиксировал неизвестные космические сигналы
Самый большой в мире сферический радиотелескоп FAST, расположенный в провинции Гуйчжоу Китая, обнаружил повторяющиеся быстрые радиовсплески неизвестного происхождения.
Smolnarod.ru 06:10
Происшествия
Самолет Wizz Air вынужденно приземлился в Бухаресте
Авиалайнер венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air, совершавший перелет из британского Лутона в румынские Яссы, днем 9 сентября совершил вынужденную посадку в Бухаресте.
Ридус 16:00
Политика
В посольстве США на Украине заявили о непризнании выборов в Крыму
Посольство США на Украине заявило о непризнании выборов, которые были проведены на территории Крыма.
RT на русском 06:56
Технологии
Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru 04:33
Общество
Рособрнадзор опубликовал проекты расписаний ЕГЭ и ОГЭ на 2020 год
Рособрнадзор опубликовал проекты расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2020 год, соответствующие документы размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.
РИА Новости 09:13
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
В Улан-Удэ на площади Советов после выборов мэра начался стихийный митинг, сообщает «Иркутск сегодня».
Коммерсантъ 15:36
Политика
Савченко заявила о возможном возвращении на Украину крепостного права
Бывший депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко выразила мнение, что Украину ждет возвращение к крепостному праву.
Газета.Ru 18:07
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Авто
Представлен грузовик МАЗ с еврокабиной
МАЗ собирает данные грузовики только по предзаказам. Полноценное серийное производство должно стартовать в конце текущего года.
CarsWeek.ru 12:57
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Финансы
Нацбанк Украины снял ограничения на вывод капитала для иностранцев
Нацбанк Украины (НБУ) отменил для зарубежных инвесторов ежемесячный лимит в сумме 5 миллионов евро на репатриацию средств от продажи ценных бумаг, корпоративных прав и некоторых других операций.
ТК Звезда 16:24