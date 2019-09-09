Политика

ИнтерфаксИнтерфаксПутин поручил изучить вопрос поставок газа в Китай через Монголию

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллеров в понедельник, 9 сентября, поручил ему изучить возможность поставок российского газа в Китай через Монголию по так называемому западному маршруту.
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с чего всё началось
По словам Путина, которого цитирует
 пресс-служба Кремля, необходимо проверить запасы газа в Иркутской области, Красноярском крае и на Ямале с тем, чтобы сформировать необходимые объемы для поставок газа по западному маршруту.
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