Экономика
РБКПутин поручил к 1 мая утвердить программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 мая утвердить программу льготной ипотечной программы под 6,5% годовых. Данное указание содержится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
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Общество
Производители водки попросили не запрещать в России чекушки
Компания «Башспирт» (продает водку «Башкирский стандарт» и «Белая крепость») обратилась в Росстандарт с просьбой не вводить с лета новый ГОСТ, исключающий использование малых емкостей для крепкого алкоголя.
Lenta.ru 05:53
Армия и оружие
Трамп приказал уничтожать преследующие суда США иранские корабли
Президент США Дональд Трамп заявил, что дал распоряжение ВМС уничтожать иранские боевые корабли, которые преследуют американские суда в море.
RT на русском вчера в 08:29
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России
Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
Происшествия
В Крыму найден мертвым замглавы департамента культуры Москвы
В Крыму найден мертвым заместитель главы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
Газета.Ru вчера в 10:33
Происшествия
В Кузбассе крупный пожар перекинулся на третью деревню
Российская газета 05:55
Хоккей
Гендиректор «Динамо» намерен бороться за Овечкина с «Вашингтоном»
Генеральный директор хоккейного «Динамо» Евгений Кровопусков признался, что клуб поборется за нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после завершения контракта с командой Национальной хоккейной лиги.
News.ru 05:51
Происшествия
В России врача жестко задержали из-за забытых дома документов
Сотрудники ГИБДД потребовали документы, на что женщина ответила, что забыла их дома.
Lenta.ru 05:53
Здоровье
В Курске из-за коронавируса на карантин закрыли БСМП
В курской больнице скорой медицинской помощи, по данным на вторник, 22 апреля, заразились 70 человек.
ГТРК Курск 05:33
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Экономика
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
Экономика
Мишустин оценил финансирование льготной ипотеки многодетным семьям
Семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2019 года, могут получить 450 тыс. рублей на погашение части ипотеки, в 2020 году на программу будет направлено более 9,5 млрд рублей, программой смогут воспользоваться не менее 21 тыс. семей.
Rambler News Service 05:43
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Наука
Для обсессивно-компульсивного расстройства предложили новое лечение
Ученые полагают, что это открытие может подарить лечение людям с обсессивно-компульсивным синдромом.
MedikForum.ru вчера в 00:25
Политика
Горбачев назвал виновных в срыве перестройки и развале СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал виновных в срыве перестройки и развале Советского Союза.
Lenta.ru 06:39
Происшествия
Полицейским разрешат вскрывать автомобили и оцеплять дома
Согласно документу, прибегнуть к вскрытию машины гражданина полицейские могут, чтобы спасти чью-либо жизнь, предотвратить преступление, а также «для обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях».
Daily Storm вчера в 04:07
Политика
Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану
Главу района Прага-6 Ондржея Коларжа, который инициировал снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, взяли под охрану.
Lenta.ru вчера в 14:26
Экономика
«Роснефть» собирается выплатить акционерам рекордные дивиденды
Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить акционерам рекордные дивиденды за 2019 год в размере более 354 млрд рублей.
БИЗНЕС Online 06:31
Здоровье
Новыми заразившимися коронавирусом омичами стали дети
Новые случаи зарегистрированы у детей младшего возраста и один у подростка.
Город55.ру 06:38
Наука
Кофе влияет на восприятие вкуса человека
Evo-rus.com 01:35
Здоровье
В Нижегородской области коронавирусом заболели более тысячи человек
Вчера в правительстве региона приводили оценку, согласно которой к концу недели число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Нижегородской области может составить около 1500.
РБК Нижний Новгород 05:03
Кино
«Мир Дикого Запада» продлили на четвертый сезон
Сериал "Мир Дикого Запада" официально продлен на четвертый сезон. Об этом телеканал HBO объявил 22 апреля 2020 года.
ИА InterMedia вчера в 14:29
Общество
В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений
Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:23
Политика
Песков прокомментировал информацию о ссоре Путина с саудовским принцем
Газета.Ru вчера в 09:43
Авто
Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели
Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
Car.ru вчера в 10:33
Общество
Кремль назвал срок пика заболеваемости коронавирусом в России
Пик распространения коронавирусной инфекции в РФ наступит в середине мая.
Piter.tv вчера в 15:20
Общество
В Челябинской области могут ввести цифровые пропуска
Как сообщает Телеграм-канал Е-область, информационный электронный пропуск будет представлять собой пин-код из одиннадцати цифр и выдаваться бесплатно.
Миасский рабочий 02:30
Политика
В Кремле назвали напряжённой ситуацию с коронавирусом в России
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.
RT на русском 05:57
Общество
Спрогнозирован пик заражения коронавирусом в Москве
Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на майские праздники, в регионах это произойдет позже.
Lenta.ru 06:05
Общество
S7 заморозила проект плавучего космодрома «Морской старт»
Авиакомпания S7 заморозила проект плавучего космодрома «Морской старт».
Телеканал RTVI 05:28
Политика
В Кремле оценили шансы Зеленского на завершение конфликта в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский сможет урегулировать конфликт в Донбассе, если будут выполнены Минские договоренности.
Известия вчера в 13:32