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Кабмин утвердил программу льготной ипотеки
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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о программе льготной ипотеки.В источнике
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Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

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Мишустин утвердил программу льготной ипотеки в России

Российская газета 15:18
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Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

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