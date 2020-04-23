Экономика
РБКПутин поручил к 1 мая утвердить программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 мая утвердить программу льготной ипотечной программы под 6,5% годовых. Данное указание содержится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
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Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Политика
Россия вернула в МИД Украины две ноты по Крыму
Российское Министерство иностранных дел на текущей неделе вернуло Украине две ноты протеста, которые были направлены Киевом.
RT на русском 10:25
Здоровье
В Петербурге заявили о перегруженности системы здравоохранения города
«Городская система здравоохранения перегружена в связи с ростом числа пациентов с симптомами новой коронавирусной инфекции COVID-19», — отмечается в сообщении.
Известия 12:45
Общество
В Италии за сутки от коронавируса вылечились рекордное число пациентов
В Италии впервые число пациентов, вылечившихся за сутки от коронавирусной инфекции, превысило количество новых заболевших, заявил глава итальянской службы гражданской обороны Анджело Боррелли.
RT на русском 12:49
Здоровье
Депздрав Москвы опроверг сообщения о платном лечении коронавируса
В сообщении депздрава подчеркивается: если в ходе обследования выяснится, что пациенту необходима госпитализация, она незамедлительно будет организована через скорую помощь.
Российская газета 09:13
Здоровье
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Шоу-бизнес
Умерла поэтесса и автор песен «Ласкового мая» Алла Гольцева
Поэтесса Алла Гольцева умерла на 75-м году жизни. Об этом в Instagram рассказал продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин.
Mockva.ru 06:43
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
Культура
Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют секреты зрителям
В воскресенье, 26 апреля, в 18:00 в эфир телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет популярности шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром.
Piter.tv 09:21
Общество
В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
Общество
Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска
Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:35
Транспорт
Четыре нижегородских перевозчика лишились маршрутов
ООО «Лидер-Транс», ООО «Победа-НН», ИП Каргин Д.В. и ИП Каргин В.В. лишились свидетельств об осуществлении перевозок в Нижнем Новгороде с 23 апреля.
Newsroom24 09:15
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 04:51
Армия и оружие
Россия начинает экспорт бронетехники на боевой платформе «Бумеранг»
Как отметил генеральный директор госкомпании Александр Михеев, специалисты уже занялись продвижением унифицированной боевой платформы "Бумеранг" на зарубежные рынки.
Российская газета 06:18
Здоровье
Минздрав объявил об окончании эпидемии гриппа в России
Сезонная эпидемия гриппа в России завершена, сообщили специалисты Научно-исследовательского института гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России.
Евразия Daily вчера в 20:54
Общество
Собянин: Москва не прошла середину пути в борьбе с коронавирусом
В Москве рост числа случаев заболевания коронавирусом достигает 15% в день, при этом город ещё не прошёл середину пути в борьбе с COVID-19.
RT на русском 11:28
Общество
Роспотребнадзор подготовил план поэтапного возобновления работы кафе
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поэтапному выходу из-под антивирусных ограничений кафе и ресторанов.
РБК 09:22
Шоу-бизнес
Брухунова с пакетом на голове нарушила режим самоизоляции
23 апреля Брухунова опубликовала в Instagram фото, где она гуляет с пакетом на голове.
ТВ Центр 05:58
Происшествия
Посетившая кибергинеколога калужанка осталась должна 200 тысяч рублей
Ранее Генпрокуратура России потребовала заблокировать сайт, на котором мошенники убеждают пользователей Сети в том, что они нарушили режим самоизоляции и должны немедленно уплатить штраф.
Русская Планета 10:31
Общество
ВОЗ оценила принятые в России меры по борьбе с коронавирусом
В ВОЗ считают, что российские власти ввели в стране эффективные ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 10:39
Общество
Петербуржцам по дороге на дачу запретят останавливаться в Ленобласти
Во избежание дополнительных заражений коронавирусом, петербуржцам предложат запасаться продуктами заранее и не останавливаться по дороге до конечного пункта.
Neva.Today 09:57
Музыка
Юрий Башмет материально поддержит классических музыкантов
Дирижер Юрий Башмет принял решение материально поддержать в период пандемии музыкантов, чье творчество связано с классической музыкой, кроме того, они смогут выступить на его фестивалях после снятия ограничений, сообщила пресс-служба "Русского концертного агентства"
РИА Новости 13:00
Финансы
Рынок акций РФ вырос в среду благодаря отскоку нефти после обвала
Рынок акций РФ в среду вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и благодаря наметившемуся отскоку нефти после обвала (Brent превысила $20 за баррель); индекс МосБиржи отыграл потери предыдущих дней и поднялся к уровню недельной давности во главе с нефтяными бумагами.
Интерфакс вчера в 12:45
Космос
29 апреля мимо Земли пройдет 4-километровый астероид
В следующий раз астероид приблизится к Земле в 2079 году и пролетит на расстоянии 1,8 миллиона километров, что примерно в 4,6 раза больше среднего расстояния от нашей планеты до Луны.
Популярная механика 11:32
Наука
Волгоградские ученые создали шлем против коронавируса
Политическая Экспертиза 12:28
Кино
Джеймс Ганн назвал десять самых недооценённых сериалов
Американский режиссёр Джеймс Ганн опубликовал список десяти самых недооценённых, на его взгляд, сериалов последних лет.
News.ru 07:26
Происшествия
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 03:56