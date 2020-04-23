Экономика
РБКПутин поручил к 1 мая утвердить программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 мая утвердить программу льготной ипотечной программы под 6,5% годовых. Данное указание содержится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
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Общество
В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений
Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:23
Шоу-бизнес
Умерла автор песен «Ласкового мая» Алла Гольцева
Российская газета 05:59
Политика
Избранный президент Абхазии Аслан Бжания вступил в должность
Избранный президент Абхазии Аслан Бжания вступил в должность, он стал пятым президентом республики по обретении независимости.
ТАСС 05:43
Политика
Нарушивший карантин Зеленский попал на видео
В определенный момент, который снят на видео, президент Украины голыми руками снял маску, почесал нос и снова ее надел.
ФАН 04:51
Кино
Disney готовит «полностью женский» сериал по «Звездным войнам»
Новый "полностью женский" проект станет третьим сериалом для сервиса Disney+, предыдущие два - "Мандалорец" и "Кассиан Андор".
Российская газета 04:17
Экономика
Минпромторг заявил о стабильности цен на продукты
Российские торговые сети постоянно поддерживают запас продовольствия на два месяца, рассказывал глава Минпромторга Денис Мантуров ранее в апреле.
Известия 07:15
Общество
В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
Происшествия
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 03:56
Авто
В РФ начались продажи обновленного Jaguar F-Type
Британский альянс Jaguar Land Rover объявил о старте продаж в России обновленного Jaguar F-Type 2021 модельного года.
Автоновости дня 05:07
Происшествия
В Крыму найден мертвым замглавы департамента культуры Москвы
В Крыму найден мертвым заместитель главы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
Газета.Ru вчера в 10:33
Шоу-бизнес
В Калининграде участник шоу «Голос» стал доставщиком еды
Доставщиком еды в Калининграде стал участник шоу «Голос». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
FlashNord 05:10
Политика
Горбачев назвал виновных в срыве перестройки и развале СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал виновных в срыве перестройки и развале Советского Союза.
Lenta.ru 06:39
Общество
Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Под действие ст. 20.60.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» попадают граждане, которые нарушают запрет на перемещение по городу без уважительной причины и требования дистанцирования.
Кубань 24 вчера в 02:55
Общество
Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов
Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16
Политика
В Кремле назвали напряжённой ситуацию с коронавирусом в России
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.
RT на русском 05:57
Политика
Песков назвал популизмом идеи Навального по поддержке россиян
Инициатива блогера Алексея Навального «Пять шагов для России» по поддержке граждан страны в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) содержит «поверхностные и популистские» меры, считает пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
News.ru 06:08
Происшествия
В Брянске начали массово проверять пропуска у автомобилистов
Сегодня, в четверг 23 апреля, в городе Брянске было зафиксировано большое количество патрулей ГИБДД.
Газета Заря г. Карачев Брянская область 06:51
Общество
Спрогнозирован пик заражения коронавирусом в Москве
Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на майские праздники, в регионах это произойдет позже.
Lenta.ru 06:05
Политика
В Кремле высказались о возможном сокрытии Китаем данных о COVID-19
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет никаких подтвержденных аргументов относительно возможного сокрытия КНР какой-либо информации о коронавирусе, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:01
Биатлон
Тихонов прокомментировал созыв внеочередного собрания СБР
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал созыв внеочередного собрания Союза биатлонистов России (СБР), на котором может быть выбран новый президент организации.
Газета.Ru 06:53
Кино
«Мир Дикого Запада» продлили на четвертый сезон
Сериал "Мир Дикого Запада" официально продлен на четвертый сезон. Об этом телеканал HBO объявил 22 апреля 2020 года.
ИА InterMedia вчера в 14:29
Общество
Производители водки попросили не запрещать в России чекушки
Компания «Башспирт» (продает водку «Башкирский стандарт» и «Белая крепость») обратилась в Росстандарт с просьбой не вводить с лета новый ГОСТ, исключающий использование малых емкостей для крепкого алкоголя.
Lenta.ru 05:53
Энергетика
Эр-Рияд перенаправит танкеры, если США введут запрет на импорт нефти
21 апреля Дэн Бруйетт, министр энергетики США сообщил, что американский президент исследует все возможности действий, чтобы поддержать нефтегазовый сектор страны, включая запрет на импорт саудовской нефти.
RuNews24.ru 05:28
Политика
Минюст внес в реестр нежелательных НПО американскую Project Harmony
Минюст России внес в перечень нежелательных американскую неправительственную организацию Project Harmony, финансирующую НКО-иноагента Центр развития социальных инициатив "Проектория".
ТАСС 05:36
Энергетика
Минск установил тарифы на прокачку нефти из Польши на Мозырский НПЗ
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь установило тарифы по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба», расположенным в стране по направлению из Польши на Мозырский нефтеперерабатывающий завод.
Известия 03:21
Здоровье
В Курске из-за коронавируса на карантин закрыли БСМП
В курской больнице скорой медицинской помощи, по данным на вторник, 22 апреля, заразились 70 человек.
ГТРК Курск 05:33
Общество
В кабинете вице-премьера правительства Пермского края проходят обыски
Силовые структуры проводят обыски в рабочем кабинете первого вице-премьера Михаила Сюткина.
Город342 01:24
Происшествия
В Кемеровской области загорелось село
Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20.
Интерфакс 05:29
Общество
Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения
Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55