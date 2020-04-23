Экономика
Телеканал Санкт-ПетербургПутин поручил утвердить льготную ипотеку под 6,5% до 1 мая
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 мая утвердить льготную ипотечную программу, которая позволяет гражданам предоставлять кредиты на приобретение жилья по 6,5% годовых на весь срок.
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Авторы XCOM: Chimera Squad представили трёх новых агентов
Игромания.ру 21 апреля в 04:37
Политика
Путин уволил замглавы СКР Сорочкина
Президент России Владимир Путин уволил зампредседателя Следственного комитета России—руководителя главного военного следственного управления Александра Сорочкина.
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Общество
Роспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов, которые пока закрылись для посетителей из-за коронавируса.
Интерфакс 09:01
Биатлон
Драчев и члены правления СБР сохранят свои посты до новых выборов
Действующий президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев и члены правления организации сохранят свои посты до внеочередной отчетно-выборной конференции.
ТАСС Спорт 05:23
Общество
Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения
Владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев назвал сроки возобновления международного авиасообщения.
Моя Москва.онлайн 04:12
Интернет
«Яндекс» выпустил собственный мессенджер
Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
Ведомости вчера в 08:38
Экономика
Кабмин утвердил программу льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о программе льготной ипотеки.
Газета.Ru 15:26
Общество
Италия установила новый рекорд по числу выздоровевших от коронавируса
Общее число вылечившихся составило 57 576 граждан. Кроме того, в Италии за сутки скончались 464 пациента.
Газета.Ru 12:34
Общество
Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска
Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:35
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
Армия и оружие
Израильский истребитель подбит сирийским ЗРК «Бук»
ГЛАС.RU вчера в 03:03
Общество
В Москве запустили приложение для лечащихся дома от коронавируса
На сайте мэра Москвы проинформировали о том, что приложение «Социальный мониторинг» теперь можно скачать на личный телефон.
Москва. Северо-Запад 10:35
Общество
У мусульман начинается священный месяц Рамадан
ОГТРК Ямал-Регион 11:19
Общество
В Москве тест на коронавирус обязаны делать всем пациентам с ОРВИ
В Москве врачи обязаны делать тест на коронавирус всем пациентам с симптомами ОРВИ, пишет РИА "Новости" со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.
Газета.Ru 14:42
Футбол
Зинченко раскритиковал власти Великобритании из-за коронавируса
Футболист английского "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко раскритиковал власти Великобритании из-за того, что они поздно ввели карантин.
Газета.Ru 14:30
Политика
Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний
«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства.
BFM.ru 08:24
Политика
Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России
Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению.
РИА Новости 13:21
Шоу-бизнес
Брухунова с пакетом на голове нарушила режим самоизоляции
23 апреля Брухунова опубликовала в Instagram фото, где она гуляет с пакетом на голове.
ТВ Центр 05:58
Авто
Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели
Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
Car.ru вчера в 10:33
Происшествия
Хозяйка квартиры опровергла информацию о запое Ошарина
Хозяйка квартиры, в которой было обнаружено тело замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, опровергла информацию, что мужчина долгое время находился в запое в съемной квартире в Крыму.
Известия 12:14
Армия и оружие
Трамп приказал уничтожать иранские катера, мешающие кораблям США
Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил американским ВМС наносить удары по военным катерам Ирана, если те будут мешать американским кораблям.
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Хоккей
Алексей Волков стал генеральным менеджером «Авангарда»
Горобзор.ру 10:15
Армия и оружие
Сторожевой корабль «Ладный» возвращается в строй
После модернизации "Ладный" вновь войдет в 30-ю дивизию надводных кораблей ЧФ.
Политическая Экспертиза вчера в 04:51
Общество
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Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о шансах алкоголиков и наркоманов противостоять заражению коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:08
Общество
В Швейцарии начали исследование иммунитета жителей к коронавирусу
Швейцарские исследователи приступили к сбору образцов крови местных жителей, чтобы установить, какая доля населения страны имеет иммунитет к новому типу коронавируса, сообщает SwissInfo.
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Волочкова заявила, что осталась без денег
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
Общество
В Минобрнауки определились с началом учебного года
Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета вчера в 06:43
Космос
Ракета Победы установлена на стартовый стол космодрома Байконур
Установка ракеты-носителя «Союз-2.1а» на стартовый стол завершена на космодроме Байконур.
News.ru вчера в 01:59
Общество
Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ 21 апреля в 19:23