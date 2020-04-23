Экономика

РБКРБКПутин поручил к 1 мая утвердить программу льготной ипотеки под 6,5%

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 мая утвердить программу льготной ипотечной программы под 6,5% годовых. Данное указание содержится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
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Правительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%

ТАСС13:24

Жители Ленобласти смогут взять ипотеку под 6,5%

РИА Новости09:23

Путин поручил кабмину утвердить программу ипотеки под 6,5% до 1 мая

РБК03:58

Путин поручил утвердить до 1 мая ипотечную программу со ставкой 6,5%

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Известия03:10

Программа льготного ипотечного кредитования начнет действовать с 27 апреля

Интерфакс05:28
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Политика

КС Молдавии приостановил получение российского кредита

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В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

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Главный врач городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко записал видео из реанимации, в которой лежат пациенты с коронавирусом.
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Минздрав объявил об окончании эпидемии гриппа в России

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