Экономика
РБКПутин поручил к 1 мая утвердить программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 мая утвердить программу льготной ипотечной программы под 6,5% годовых. Данное указание содержится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
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Здоровье
Минздрав сообщил об окончании эпидемии гриппа в РФ
Уровень общей заболеваемости гриппом и ОРВИ в России понизился с 406 до 321 случая на 100 тыс. населения.
Народные новости вчера в 21:12
Происшествия
В Кемеровской области загорелось село
Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов вырjсло до 20.
Интерфакс 05:29
Общество
В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений
Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:23
Происшествия
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Общество
Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения
Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
Политика
Аслан Бжания официально вступил в должность президента Абхазии
Аслан Бжания принес присягу президента Абхазии, с этого момента он вступил в должность главы республики, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:24
Здоровье
В Златоусте планируют ввести пропускной режим по примеру Москвы
Златоуст может стать первым городом в Челябинской области, где будет действовать пропускной режим, аналогичный московскому.
News.ru 05:07
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России
Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
Авто
Появились изображения современной Lada «Тарзан»
Основой возрожденного «Тарзана», судя по рендерам, мог бы стать универсал LADA Vesta SW, получивший новую лифтованную подвеску и высокопрофильные «зубастые» шины.
Автоновости дня вчера в 13:12
Футбол
Президент «Урала»: «Мы согласны на всё, лишь бы доиграть сезон»
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возможное возобновление сезона в РПЛ.Какое лига примет решение, так и будем делать.
Soccer.ru 05:42
Кино
В сети появился тизер второго «Венома»
ГЛАС.RU вчера в 10:24
Кино
«Мир Дикого Запада» продлили на четвертый сезон
Сериал "Мир Дикого Запада" официально продлен на четвертый сезон. Об этом телеканал HBO объявил 22 апреля 2020 года.
ИА InterMedia вчера в 14:29
Армия и оружие
Глава МИД Ирана ответил на угрозы Трампа по Персидскому заливу
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф ответил на угрозы президента США Дональда Трампа, заявив, что американским войскам нечего делать в Персидском заливе.
РИА Новости 05:13
Общество
В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
Транспорт
РЖД изменили правила продажи билетов
Компания РЖД изменила правила продажи билетов.
BFM.ru 03:22
Общество
В Москве отмечен рост госпитализаций с подозрением на коронавирус
В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
RT на русском 05:01
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Общество
В Минздраве призвали продлить самоизоляцию на майские праздники
Главный внештатный специалист, эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил о необходимости продления ограничительных мер, которые ввели из-за угрозы распространения коронавируса, на майские праздники.
Вести Татарстан вчера в 08:36
Общество
Глава Саратова не исключил закрытия города из-за коронавируса
В конце заседания городской думы мэр Саратова Михаил Исаев обратился к городским депутатам, указывая им на то, что нужно помнить об ответственности в условиях пандемии.
Четвертая Власть 05:06
Футбол
Вадим Евсеев вспомнил о противостоянии с Зиданом
Экс-игрок «Локомотива» Вадим Евсеев вспомнил, как противостоял легендарному футболисту «Реала» Зинедину Зидану.
ProstoProSport 05:41
Политика
Песков прокомментировал ситуацию с блокировкой Telegram
Блокировка Telegram происходит в России по решению суда, но ситуация с его использованием де-факто иная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:46
Кино
Disney готовит «полностью женский» сериал по «Звездным войнам»
Новый "полностью женский" проект станет третьим сериалом для сервиса Disney+, предыдущие два - "Мандалорец" и "Кассиан Андор".
Российская газета 04:17
Происшествия
Владимирский СК возбудил уголовное дело из-за просроченных ИВЛ
Владимир, 22 апреля 2020, 16:16 — REGNUM По факту сбыта недоброкачественных и не зарегистрированных в установленном законом порядке аппаратов искусственной вентиляции лёгких в горбольницу № 6 Владимира возбуждено уголовное дело.
REGNUM вчера в 09:16
Общество
Производители водки попросили не запрещать в России чекушки
Компания «Башспирт» (продает водку «Башкирский стандарт» и «Белая крепость») обратилась в Росстандарт с просьбой не вводить с лета новый ГОСТ, исключающий использование малых емкостей для крепкого алкоголя.
Lenta.ru 05:53
Общество
Систему выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 регионе
Федеральная платформа для выдачи цифровых пропусков заработает еще в 21 регионе России, сообщила Минкомсвязь.
Коммерсантъ вчера в 14:03
Политика
Кремль прокомментировал конфликт в редакции «Ведомостей»
Андрей Шмаров стал исполняющим обязанности главного редактора в конце марта после того, как было объявлено, что предприниматели Константин Зятьков и Алексей Голубович покупают АО «Бизнес Ньюс Медиа» (БНМ), издающее газету «Ведомости».
Ведомости 06:16
Общество
Верховный суд разъяснил, как наказывать за нарушение самоизоляции
Верховный суд России дал разъяснения по поводу привлечения к административной ответственности за нарушения правил поведения в условиях распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:55
Общество
В Пензенской области коронавирусом заразился годовалый ребенок
Новая коронавирусная инфекция COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) подтверждена в Пензенской области за последние сутки у 15 человек, в том числе у одного годовалого ребенка и людей в возрасте от 21 года до 83 лет.
PenzaNews 04:51
Здоровье
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59