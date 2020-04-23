Экономика
РБКПутин поручил к 1 мая утвердить программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 мая утвердить программу льготной ипотечной программы под 6,5% годовых. Данное указание содержится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
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Политика
Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний
«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства.
BFM.ru 08:24
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Общество
В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
Общество
Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов
Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16
Авто
На техосмотре владельцы легковых автомобилей сэкономят 1,5 млрд рублей
Новые правила прохождения техосмотра, принимаемые для минимизации издержек бизнеса и граждан в этой сфере, позволят владельцам легковых автомобилей сэкономить 1,5 млрд рублей за 3 года, а владельцам автобусов – 350 млн рублей за 5 лет.
Автоновости дня вчера в 03:10
Экономика
Системообразующие предприятия смогут реструктуризировать кредиты
Крупные предприятия смогут претендовать на реструктуризацию кредитов на 200 млрд рублей.
Известия 08:43
Общество
Минтруд рекомендовал закрыть все дома престарелых на карантин
Министерство труда рекомендовало закрыть на полный карантин организации социального обслуживания населения (дома престарелых, психоневрологические интернаты) во всех регионах России вместе с их сотрудниками.
Коммерсантъ 08:46
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России
Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Футбол
«Спартак» предложил свой стадион для борьбы с коронавирусом
Московский футбольный клуб «Спартак» может предоставить «Открытие Арену» врачам для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 03:03
Политика
Лукашенко заявил об отсутствии планов закрывать границы Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии необходимости в закрытии государственных границ республики на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
Известия 07:20
Происшествия
Неизвестные напали на хоккейного журналиста в Омске
Неизвестные совершили нападение на хоккейного корреспондента Андрея Блохина в Омске, передает «12-й канал».
ProstoProSport 07:39
Экономика
Центробанк допустил отток вкладов
Системно-значимые кредитные организации были в меньшей степени подвержены оттоку вкладов физических лиц (минус 0,8%), чем другие крупные банки (минус 1,6%).
РИА Новости 08:11
Общество
«Аэрофлот» сократил зарплаты топ-менеджерам на 40%
Авиакомпания «Аэрофлот» сократила зарплату топ-менеджменту компании на 40%, сообщает «Прайм» со ссылкой на официального представителя перевозчика Михаила Демина.
Urbc.Ru 08:22
Происшествия
В Башкирии мужчине предъявили обвинение в серии двойных убийств
Отмечается, что с 2008 по 2011 годы в Башкирии были совершены три двойных убийства.
REGNUM 08:18
Общество
Лукашенко пожаловался на удары по экономике Белоруссии
Лукашенко пожаловался на удары по экономике Белоруссии С начала года Лукашенко насчитал три сокрушительных удара по экономике страны.
Экспресс газета 06:58
Шоу-бизнес
Любовь Успенская со скандалом выгнала из дома родного племянника
После отъезда дочери Успенская пустила в свой особняк названного племянника Ролана, который является руководителем фан -клуба артистки.
Что происходит 08:31
Происшествия
Дениса Волчека заподозрили в крупном мошенничестве
За 8 млн руб. Денис Волчек обещал предпринимателю избавить того от уголовного преследования, сообщая о своих связях в правоохранительных органах, однако, получив крупную сумму денег через посредника, своих обязательств не выполнил.
Коммерсантъ 05:59
Кино
На Netflix состоялся релиз нового «Призрака в доспехах»
Игромания.ру 07:22
Происшествия
Россиянин задушил и замуровал коллегу в подвале хлебозавода
В причастности к убийству заподозрен коллега погибшей. По версии следствия, 4 апреля он задушил потерпевшую в подвале и спрятал там тело.
Lenta.ru 08:32
Общество
Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса
Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК 07:43
Общество
Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам
Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия 08:18
Экономика
«Алтайвагон» сообщил о сокращении более 1,2 тыс. сотрудников к октябрю
Предприятие "Алтайвагон" подало заявку в органы службы занятости Алтайского края о высвобождении с июля по октябрь 2020 года более 1,2 тыс. сотрудников головного предприятия в Новоалтайске и его филиала в Рубцовске.
ТАСС 03:31
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
Экономика
Банки начали отменять кэшбэк на онлайн-покупки
Газпромбанк, "Хоум Кредит" и Кредит Европа банк отменили кэшбэк на покупки онлайн, сообщает РБК.
Коммерсантъ 01:43
Армия и оружие
17 дней — до Великой Победы. Что было 23 апреля 1945 года
В 21 час столица от имени Родины салютовала двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий войскам 1-го Белорусского фронта, в том числе 1-й польской армии генерал-лейтенанта Поплавского, прорвавшимся к Берлину.
ГТРК Пенза 03:25
Экономика
«Роснефть» определилась с дивидендами за 2019 год
Совет директоров "Роснефти" предварительно утвердил годовой отчет компании за 2019 год и рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить решение о выплате финальных дивидендов в размере 18,07 руб. на акцию.
Вести.Ru 05:00
Общество
В ВОЗ оценили принятые в России меры по борьбе с коронавирусом
Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович отметила эффективность ограничительных мер, которые российские власти ввели для борьбы с распространением COVID-19.
РИА Новости 07:10
Армия и оружие
Трамп вновь заявил о готовности ВМС США стрелять по катерам Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности американских военных открывать огонь по иранским вооружённым катерам, идущим на опасное сближение с кораблями Военно-морских сил США.
RT на русском вчера в 21:17