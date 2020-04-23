Экономика

РБКРБКПутин поручил к 1 мая утвердить программу льготной ипотеки под 6,5%

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 мая утвердить программу льготной ипотечной программы под 6,5% годовых. Данное указание содержится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
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Меры по льготной ипотеке должны поддержать занятость в смежных отраслях – Путин

Интерфакс07:32

Путин поручил кабмину утвердить программу ипотеки под 6,5% до 1 мая

РБК03:58

Путин поручил утвердить льготную ипотеку до 1 мая

Российская газета03:51

Размер льготного ипотечного кредита под 6,5% составит до 3 млн рублей для 81 региона РФ

ТАСС03:31

Путин поручил правительству утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%

Известия03:10

Путин поручил кабмину утвердить до 1 мая льготную ипотеку

РИА Новости03:06

Путин поручил утвердить до 1 мая ипотечную программу со ставкой 6,5%

RT на русском03:58
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Происшествия

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
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Шоу-бизнес

Личный водитель Бабкиной и вся его семья заразились коронавирусом

Сам Васильев уже переболел COVID-19 и считает, что мог заразиться от певицы, которая стала гостьей программы.
Lenta.ru 06:53
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Общество

Сотрудники «Ведомостей» публично раскритиковали нового главреда

Сотрудники «Ведомостей» в статье на сайте издания раскритиковали исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова.
BFM.ru 07:22
Происшествия

В Кемеровской области загорелось село

Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20.
Интерфакс 05:29
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Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России

Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
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Общество

Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов

Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16
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Интернет

«Яндекс» разработал платформу для смарт-телевизоров

Компания "Яндекс" создала мультимедийную платформу для "умных" телевизоров, которая позволяет просматривать линейные телеканалы, видеоблоги, фильмы и видео из интернета.
Экономика сегодня 05:47
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Политика

Путин призвал минимизировать экономический вред от коронавируса

Глава государства заявил, что минимизация негативного ее влияния на экономику является совместной задачей.
ТК Звезда 07:35
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Здоровье

Минздрав объявил об окончании эпидемии гриппа в России

Сезонная эпидемия гриппа в России завершена, сообщили специалисты Научно-исследовательского института гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России.
Евразия Daily вчера в 20:54
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Авто

Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели

Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
Car.ru вчера в 10:33
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Общество

Власти Свердловской области введут пропуска на майские праздники

Власти Свердловской области введут на майские праздники пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Известия 07:21
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Общество

Глава Саратова не исключил закрытия города из-за коронавируса

В конце заседания городской думы мэр Саратова Михаил Исаев обратился к городским депутатам, указывая им на то, что нужно помнить об ответственности в условиях пандемии.
Четвертая Власть 05:06
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Культура

Чулпан Хаматова ответила критикам сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова рассказала о критике в свой адрес, которую стала получать после премьеры сериала "Зулейха открывает глаза".
Discover24 03:07
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Экономика

Forbes назвал крупнейших покупателей российской нефти

Компания Gunvor, которой раньше владел миллиардер Геннадий Тимченко, вернулась в число 20 крупнейших покупателей российской нефти по итогам прошлого года, сообщает Forbes.
Коммерсантъ 06:09
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Происшествия

В Петербурге трое неизвестных похитили женщину

Трое неизвестных в медицинских масках насильно усадили молодую женщину в иномарку на улице Тельмана в Санкт-Петербурге и увезли в неизвестном направлении, ведется розыск злоумышленников, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.
ТАСС 03:19
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Здоровье

В Саратовской области намерены продлить режим самоизоляции

Пик заболевания коронавирусом в Саратовской области еще не пройден и, вероятно, режим самоизоляции будет продлен.
Четвертая Власть вчера в 12:41
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Шоу-бизнес

Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
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Кино

Драматический сериал о контрразведчиках покажет «Россия 1»

Драматический сериал о контрразведчиках покажет федеральный канал «Россия 1». Об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 07:27
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Общество

В Ленобласти введут ограничения для владельцев дачных участков

Границы между Петербургом и Ленобластью по-прежнему остаются открытыми, но для владельцев дач в регионе вступают в силу новые правила.
Piter.tv 06:50
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Здоровье

Названо новое осложнение от коронавируса

РИА Новости 06:40
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Игры

Ubisoft отложила выход переосмысления Trackmania до 1 июля

Пару месяцев назад Ubisoft анонсировала ремейк классической Trackmania Nations, однако сегодня выход проекта отложили до 1 июля.
Игромания.ру вчера в 12:10
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Общество

Закупивший просроченные ИВЛ депутат Аникеев объяснился

Депутат Госдумы от "Единой России" Григорий Аникеев, который закупил аппараты ИВЛ во Владимирскую больницу, поддержал возбуждение уголовного дела.
Московский Комсомолец 05:30
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Армия и оружие

Израильский истребитель подбит сирийским ЗРК «Бук»

ГЛАС.RU вчера в 03:03
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Авто

Составлен рейтинг редко ломающихся авто

Эксперты немецкой компании TUV (Technischer Überwachungsverein) составили рейтинг самых надежных моделей авто, которые продаются в Европе.
Тарантас Ньюс 00:41
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Общество

Лукашенко обвинил Россию в спаде белорусской экономики

Согласно сообщению президентской пресс-службы, Лукашенко уточнил: в начале года Белоруссия «испытала нефтяные ограничения со стороны ближайшего партнера, затем состоялись разрыв сложившихся экономических связей и закрытие границ, а после началась борьба с эпидемией COVID-19».
REGNUM 05:40
17
Общество

В ВОЗ оценили принятые в России меры по борьбе с коронавирусом

Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович отметила эффективность ограничительных мер, которые российские власти ввели для борьбы с распространением COVID-19.
РИА Новости 07:10
Общество

В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений

Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:23
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Экономика

Банк России предсказал новый отток вкладов

По итогам марта вклады физических лиц сократились на один процент, в основном в иностранной валюте.
Lenta.ru 06:50
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Армия и оружие

Иран пообещал обстреливать корабли США

22 апреля президент США Дональд Трамп приказал кораблям ВМС США уничтожать суда Ирана в случае конфликта.
Lenta.ru 07:20
Общество

Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России

Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал 00:29
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