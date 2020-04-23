Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 мая утвердить программу льготной ипотечной программы под 6,5% годовых. Данное указание содержится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Путин поручил к 1 мая утвердить программу льготной ипотеки под 6,5%

Происшествия В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. 1,3K

Общество Сотрудники «Ведомостей» публично раскритиковали нового главреда Сотрудники «Ведомостей» в статье на сайте издания раскритиковали исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова.

Происшествия В Кемеровской области загорелось село Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20. 70

Интернет «Яндекс» разработал платформу для смарт-телевизоров Компания "Яндекс" создала мультимедийную платформу для "умных" телевизоров, которая позволяет просматривать линейные телеканалы, видеоблоги, фильмы и видео из интернета. 20

Авто Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями. 3

Общество Глава Саратова не исключил закрытия города из-за коронавируса В конце заседания городской думы мэр Саратова Михаил Исаев обратился к городским депутатам, указывая им на то, что нужно помнить об ответственности в условиях пандемии. 28

Экономика Forbes назвал крупнейших покупателей российской нефти Компания Gunvor, которой раньше владел миллиардер Геннадий Тимченко, вернулась в число 20 крупнейших покупателей российской нефти по итогам прошлого года, сообщает Forbes. 4

Происшествия В Петербурге трое неизвестных похитили женщину Трое неизвестных в медицинских масках насильно усадили молодую женщину в иномарку на улице Тельмана в Санкт-Петербурге и увезли в неизвестном направлении, ведется розыск злоумышленников, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области. 22

Шоу-бизнес Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано. 72

Общество В Ленобласти введут ограничения для владельцев дачных участков Границы между Петербургом и Ленобластью по-прежнему остаются открытыми, но для владельцев дач в регионе вступают в силу новые правила. 11

Игры Ubisoft отложила выход переосмысления Trackmania до 1 июля Пару месяцев назад Ubisoft анонсировала ремейк классической Trackmania Nations, однако сегодня выход проекта отложили до 1 июля. 1

Общество Закупивший просроченные ИВЛ депутат Аникеев объяснился Депутат Госдумы от "Единой России" Григорий Аникеев, который закупил аппараты ИВЛ во Владимирскую больницу, поддержал возбуждение уголовного дела. 26

Авто Составлен рейтинг редко ломающихся авто Эксперты немецкой компании TUV (Technischer Überwachungsverein) составили рейтинг самых надежных моделей авто, которые продаются в Европе. 12

Общество Лукашенко обвинил Россию в спаде белорусской экономики Согласно сообщению президентской пресс-службы, Лукашенко уточнил: в начале года Белоруссия «испытала нефтяные ограничения со стороны ближайшего партнера, затем состоялись разрыв сложившихся экономических связей и закрытие границ, а после началась борьба с эпидемией COVID-19». 17

Общество В ВОЗ оценили принятые в России меры по борьбе с коронавирусом Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович отметила эффективность ограничительных мер, которые российские власти ввели для борьбы с распространением COVID-19.

Общество В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19. 850

Экономика Банк России предсказал новый отток вкладов По итогам марта вклады физических лиц сократились на один процент, в основном в иностранной валюте. 145