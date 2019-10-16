Политика
Газета.RuПутин поручил кабмину изучать поведение молодежи в интернете
Российский президент Владимир Путин поручил кабмину исследовать предпочтения и поведения молодежи в интернете. Документ опубликован на сайте Кремля. Отмечается, что данная мера необходима для повышения информированности власти о влиянии информационной среды на взгляды молодого поколения.
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ЖКХ
Россияне заплатят за ЖКХ по-новому
В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.
Lenta.ru вчера в 00:26
Армия и оружие
Минобороны опубликовало карту расстановки сил в Сирии
РИА Новости вчера в 11:14
Здоровье
Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки
Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.
Волгоградская правда 02:30
Общество
РАНХиГС: треть россиян заняты на теневом рынке труда
Исследование проводилось в мае этого года с участием 1215 человек из 27 субъектов Российской Федерации, занятых на предприятиях различных форм собственности.
Полит.ру вчера в 06:18
Хоккей
Шайба Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Торонто»
«Вашингтон Кэпиталз» одержали победу над «Торонто Мэйпл Ливз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счетом 4:3. Команда из столицы США уступала после первого периода с разницей в одну шайбу и сумела сравнять счет усилиями Евгения Кузнецова.
РБК 21:55
Шоу-бизнес
Алла Пугачева снялась в дерзком образе для концерта
В Сети появились новые фото Аллы Пугачевой в стильном и дерзком образе. Уже в ноябре Примадонна даст юбилейный концерт в Минске.
Газета Metro 09:51
Гаджеты
Ulefone представила защищенный смартфон Armor X5 за 100 долларов
Совсем недавно компания Ulefone представила бюджетный защищенный телефон начального уровня под названием Ulefone Armor X3, теперь же производитель выкатил на суд публики еще одну доступную новинку - Ulefone Armor X5.
Дни24 11:49
Общество
Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2
Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК 21:08
Политика
Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского
Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что западные политики навязывали Украине свои решения.
Известия 21:00
Политика
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском 12:38
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru 12:34
Музыка
Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»
Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
РЕН ТВ 08:23
Здоровье
Врач объяснил, о чем сигнализирует «ком в горле»
По словам врача и телеведущего Сергея Агапкина, "ком в горле" может быть признаком эзофагита, стеноза, дивертикулы и даже в некоторых случаях рака пищевода.
Российская газета 00:10
Политика
Трамп обозвал Пелоси третьесортным политиком
Представители Демократической партии США покинули встречу по Турции с американским президентом Дональдом Трампом, поскольку тот допустил нелицеприятные комментарии в отношении спикера палаты представителей демократки Нэнси Пелоси.
Известия 17:24
Авто
Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на свои двигатели
На корейские компании Hyundai и Kia поданы коллективные судебные иски по факту возгорания двигателей в Америке.
32CARS.ru вчера в 06:51
Единоборства
Боксер Патрик Дэй умер после травмы, полученной на ринге
Американский боксер Патрик Дэй скончался после травм, полученных на ринге.
Вести.Ru 19:09
Финансы
«Ползучий отказ от доллара» начался: центробанки сдают американскую валюту
Флагман финансовой прессы Financial Times обнаружил любопытный феномен: мировые центральные банки постепенно, но последовательно снижают количество долларов в своих золотовалютных резервах.
РИА Новости вчера в 01:00
Спорт
Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Телеканал RTVI вчера в 14:34
Общество
Предпенсионеры пожаловались в Роструд на увольнения
На конец сентября около 440 россиян предпенсионного возраста обратились в Роструд с жалобами, что их внезапно уволили.
Газета.Ru 21:40
Армия и оружие
Bloomberg сравнил действия Эрдогана в Сирии с «крымской веной»
По мнению автора, Эрдоган в Сирии очевидно надеялся на успех в крымском стиле - на постановку всех перед свершившимся фактом.
Znak.com 21:46
Здоровье
Минздрав составил памятку по получению незарегистрированных препаратов
Проблема доступности незарегистрированных препаратов существует давно, однако вскрылась она только этим летом, когда матерей тяжелобольных детей дважды задерживали при попытке получить посылку с противосудорожным препаратом Frisium (clobazam).
Vademecum 01:55
Политика
В Минске по запросу США задержана россиянка Анна Богачева
В феврале прошлого года Минюст США предъявил обвинение трем организациям и 13 россиянам, в том числе Богачевой, по делу о вмешательстве в выборы президента 2016 года.
Эхо Москвы вчера в 07:09
Гаджеты
Дискретные игровые видеокарты Intel выйдут в середине 2020 года
Intel всегда говорила, что её дискретные видеокарты Xe выйдут на рынок в 2020 году, но никогда не уточняла сроков.
iXBT.com 11:30
Армия и оружие
Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии
РИА Новости 18:50
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия вчера в 23:50
Шоу-бизнес
Близнецы Иглесиаса и Курниковой порезвились под песню Юрия Никулина
Певец показал, как дурачится с полуторогодовалыми Люси и Николасом под известную песню про зайцев из фильма «Бриллиантовая рука», которую исполнил Юрий Никулин.
7Дней.ру 13:30
Политика
Трамп попросил Эрдогана «не валять дурака»
В письме американский лидер призывает турецкого коллегу «не валять дурака» и «не подводить весь мир» своей военной операцией.
Lenta.ru 17:49
Здоровье
Врачи: молоко и кофе помогают спастись от рака
По данным отчета австралийских ученых в 35% случаев заболевания раком ключевым факторов развития болезни стало курение, неправильное питание и низкая физическая активность.
Privet-Rostov.ru 05:36
Происшествия
Суд арестовал одного из подозреваемых в избиении красноярца до смерти
Интерфакс - Россия 01:02