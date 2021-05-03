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Путин поручил кабмину к 15 сентября представить предложения по развитию здравоохранения

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 15 сентября 2021 года представить предложения по вопросам развития здравоохранения для рассмотрения на расширенном заседании Госсовета. Об этом говорится в перечне поручений по реализации послания главы государства Федеральному собранию.В источнике
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С чего всё началось

Как говорится в перечне поручений главы государства по реализации послания парламенту, опубликованном в понедельник на сайте
 Кремля, кабмин должен "представить предложения о мерах налогового стимулирования организаций к увеличению объема финансирования инвестиционных проектов, осуществляемых на территории РФ, за счет доли собственной прибыли".

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