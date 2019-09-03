Политика
ИнфоросПутин поручил кабмину модернизировать первичное звено здравоохранения
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 октября подготовить и утвердить принципы модернизации первичного звена здравоохранения, сообщает официальный сайт Кремля.
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Путин поручил кабмину подумать над механизмом финансирования медорганизаций
Аргументы и Фактывчера в 10:52
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 04:05, Вашингтон
Здоровье
Врач назвала восемь бесполезных анализов
Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия вчера в 16:50
Политика
СМИ узнали о скорой отставке главы Минпромторга Дениса Мантурова
Сегодня, 4 сентября, издание «Подъём» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники в федеральном министерстве, сообщило, что после отставки с поста министра, которая произойдёт уже 18 сентября, Мантуров возглавит госкорпорацию «Ростех».
REGNUM 03:20
Технологии
Владельцы Tesla лишились доступа к машинам из-за сбоя в приложении
В официальном приложении Tesla, которое может использоваться для разблокировки центрального замка автомобиля, произошёл технический сбой, и владельцы машин лишились возможности открыть их.
Журнал Авто.ру вчера в 08:16
Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
Lenta.ru 02:04
Общество
Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом
Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.
REGNUM 00:20
Общество
Камчатка и Кузбасс согласовали на ВЭФ дорожную карту до 2024 года
Камчатка и Кузбасс на ВЭФ-2019 во Владивостоке подписали соглашение о сотрудничестве и согласовали дорожную карту до 2024 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 02:59
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Общество
Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО
Вести.Ru вчера в 12:18
Политика
Пентагон выделил деньги на стену у границы с Мексикой
REGNUM вчера в 21:22
Наука
Выяснен механизм защиты бактерии больничной инфекции от антибиотиков
Индикатор вчера в 08:05
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru вчера в 18:53
Футбол
Жирков мог покинуть «Зенит» и перейти в «Тамбов» или «Балтику»
Sportbox.RU вчера в 18:24
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Происшествия
Задержан обокравший Федора Бондарчука и Евгения Миронова вор
По данным другого источника, похищенное имущество принадлежало деятелям кино Федору Бондарчуку и Евгению Миронову.
Вести.Ru вчера в 23:17
Политика
Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны. Об этом сообщает издание Newsweek.
Lenta.ru вчера в 21:19
Футбол
Первое интервью легендарного агента Мамуки: «Где, у кого и что я купил? Игры – разве огурцы на рынке?»
Одной из первых сделок агента был переход Давида Чаладзе в казанский клуб.
Спорт БИЗНЕС Online 00:00
Происшествия
В Кузбассе отец подбросил новорожденную дочку соседке
Полицейские выяснили, 19-летняя мать ребенка оставила новорожденную на попечение супруга и отправилась развлекаться с друзьями.
Российская газета 02:32
Политика
Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье
Газета.Ru вчера в 07:59
Теннис
Димитров победил Федерера и вышел в полуфинал US Open на Медведева
Советский спорт 00:33
Политика
Власти Гонконга готовы пойти на уступки протестующим, узнали СМИ
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила, что готова пойти на уступки протестующим и отказаться от рассмотрения поправок к закону об экстрадиции.
Газета.Ru 02:37
Общество
Пользователи Facebook смогут отключить распознавание лиц на фото
Руководство Facebook разрабатывает функцию, с помощью которой можно будет отказаться от технологии распознавания лиц пользователей в социальной сети.
РЕН ТВ вчера в 21:38
Экономика
Цены на авиабилеты в первом полугодии выросли на 7%
В первом полугодии стоимость авиабилетов в России выросла на 7%, заявила начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова.
Коммерсантъ 02:45
Происшествия
Пьяный житель Хабаровска выстрелил в ребенка из-за шума во дворе
В Хабаровске пьяный мужчина выстрелил в ребенка из винтовки из-за шума во дворе.
Известия 03:51
Политика
Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье.
РИА Новости 01:03
Культура
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Технологии
Huawei планирует выделять более $300 млн в год на финансирование университетов
Huawei планирует тратить более $300 млн в год на финансирование исследований для университетов, заявил президент института стратегических исследований компании Уильям Сюй на мероприятии в городе Чэнду на юго-западе Китая.
Вести.Финанс вчера в 09:58