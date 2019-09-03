Политика

ИнфоросПутин поручил кабмину модернизировать первичное звено здравоохранения

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 октября подготовить и утвердить принципы модернизации первичного звена здравоохранения, сообщает официальный сайт Кремля.
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