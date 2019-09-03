с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 октября подготовить и утвердить принципы модернизации первичного звена здравоохранения, сообщает официальный сайт Кремля.

Политика Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой Посольство России в Софии отреагировало на заявление болгарского МИДа, призвавшего не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы.

Общество Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.

Общество Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом Минприроды опубликовало проект госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 году», в котором перечислило российские города с самым загрязненным воздухом.

Экономика Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.

Происшествия Появилось фото взорвавшегося Су-25 В сети появилась фотография с места падения учебно-боевого штурмовика Су-25УБ на Ставрополье.

Общество Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.

Политика Президенты России и Монголии заключили бессрочный Договор о дружбе Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга подписали новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Монголией.

Происшествия В ДТП с автобусом под Волгоградом погиб один человек Легковушка и автобус столкнулись утром в среду под Волгоградом, погиб один человек, шестеро получили ранения.

Здоровье Скворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум» Минздрав постарается провести регистрацию лекарственного препарата "Фризиум" в максимально короткие сроки, если будет подано заявление от производителя, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на полях ВЭФ.

Политика Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.

Политика Комиссия Госдумы обсудит факты вмешательства в дела РФ извне Сегодня, 4 сентября, в Госдуме пройдёт заседание комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, сообщает ИА REGNUM.

Общество ЦБ предупредил о новом способе кражи денег с помощью соцсетей Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев сообщил, что Банк России зафиксировал рост числа хищений средств россиян, производимых через соцсети.

Экономика В Минприроды провели исследования для расширения границ РФ в Арктике Министерство природы России завершило дополнительные научные исследования для расширения границ РФ в Арктике, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Кобылкина.

Технологии Пользователи Facebook смогут отключить распознавание лиц на фото Руководство Facebook разрабатывает функцию, с помощью которой можно будет отказаться от технологии распознавания лиц пользователей в социальной сети.

Происшествия Ещё одна российская девочка погибла в бассейне в Турции Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа в отеле турецкого города Бордум 12-летняя девочка нырнула в бассейн, где её руку засосало в сливную трубу бассейна.

Армия и оружие ВВС США хотят закупить две установки, копирующие С-300 Портал «Уорзон» сообщил о намерении ВВС США приобрести две транспортно-пусковые установки, которые внешне и по техническим характеристиками напоминают российские зенитные ракетные системы С-300ПМУ-1 и С-300ПМУ-2.

Политика Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи В прошлом месяце Владимир Путин в ходе совещания в Кремле по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения заявил, что пациенты российский больниц жалуются на плохие условия.

Общество Самый опасный город России находится в Ростовской области Наименее безопасно чувствуют себя жители города Шахты Ростовской области – средняя оценка по городу составила 4,5 балла, это вдвое ниже среднероссийского уровня.

Экономика В России подорожало сливочное масло «Союзмолоко» сообщает, что розничные цены на сливочное масло с начала года выросли на 9,4 % из-за увеличения стоимости сырья и низкого уровня запасов при одновременном высоком спросе на молочный жир.

Политика Зеленский призвал раду отменить закон о депутатской неприкосновенности Президент Украины Владимир Зеленский попросил Верховную раду выполнить свое обещание и отменить закон о депутатской неприкосновенности.