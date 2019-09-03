Политика
ИнфоросПутин поручил кабмину модернизировать первичное звено здравоохранения
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 октября подготовить и утвердить принципы модернизации первичного звена здравоохранения, сообщает официальный сайт Кремля.
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с чего всё началось
По результатам состоявшегося совещания, как сообщает официальный сайт Кремля, правительству было поручено до 1 ноября представить предложения по установлению ежемесячных дополнительных выплат медицинским работникам организаций, оказывающих первичную помощь.Царьградвчера в 15:23
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Путин поручил кабмину подумать над механизмом финансирования медорганизаций
Аргументы и Фактывчера в 10:52
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 01:01, Вашингтон
Политика
Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой
Посольство России в Софии отреагировало на заявление болгарского МИДа, призвавшего не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы.
Известия вчера в 23:05
Общество
Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку
Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru 02 сентября в 22:42
Общество
Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом
Минприроды опубликовало проект госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 году», в котором перечислило российские города с самым загрязненным воздухом.
Известия вчера в 21:40
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости вчера в 07:05
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета
Газета.Ru вчера в 09:41
Происшествия
Появилось фото взорвавшегося Су-25
В сети появилась фотография с места падения учебно-боевого штурмовика Су-25УБ на Ставрополье.
Lenta.ru вчера в 14:05
Теннис
Димитров вышел в полуфинал US Open, обыграв Федерера
Чемпионат 00:00
Общество
Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО
В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
Вести.Ru вчера в 12:18
Политика
Президенты России и Монголии заключили бессрочный Договор о дружбе
Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга подписали новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Монголией.
Российская газета вчера в 04:07
Происшествия
В ДТП с автобусом под Волгоградом погиб один человек
Легковушка и автобус столкнулись утром в среду под Волгоградом, погиб один человек, шестеро получили ранения.
ТАСС 00:47
Здоровье
Скворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум»
Минздрав постарается провести регистрацию лекарственного препарата "Фризиум" в максимально короткие сроки, если будет подано заявление от производителя, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на полях ВЭФ.
РИА Новости вчера в 21:51
Культура
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru вчера в 08:17
Космос
Опубликованы космические снимки мест возможной высадки SpaceX на Марсе
Красная весна 02 сентября в 06:19
Политика
Президент Эстонии заявила об окончании Второй мировой 25 лет назад
Известия 01 сентября в 13:55
Космос
Первый отель в космосе может заработать уже в 2025 году
Туристы смогут заселить номера-модули в космическом пространстве уже в 2025 году.
Экономика сегодня 02 сентября в 02:02
Политика
Комиссия Госдумы обсудит факты вмешательства в дела РФ извне
Сегодня, 4 сентября, в Госдуме пройдёт заседание комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:01
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Ведомости вчера в 03:43
Общество
ЦБ предупредил о новом способе кражи денег с помощью соцсетей
Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев сообщил, что Банк России зафиксировал рост числа хищений средств россиян, производимых через соцсети.
Газета.Ru вчера в 23:56
Экономика
В Минприроды провели исследования для расширения границ РФ в Арктике
Министерство природы России завершило дополнительные научные исследования для расширения границ РФ в Арктике, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Кобылкина.
REGNUM 00:38
Технологии
Пользователи Facebook смогут отключить распознавание лиц на фото
Руководство Facebook разрабатывает функцию, с помощью которой можно будет отказаться от технологии распознавания лиц пользователей в социальной сети.
РЕН ТВ вчера в 21:38
Происшествия
Ещё одна российская девочка погибла в бассейне в Турции
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа в отеле турецкого города Бордум 12-летняя девочка нырнула в бассейн, где её руку засосало в сливную трубу бассейна.
REGNUM вчера в 13:18
Армия и оружие
ВВС США хотят закупить две установки, копирующие С-300
Портал «Уорзон» сообщил о намерении ВВС США приобрести две транспортно-пусковые установки, которые внешне и по техническим характеристиками напоминают российские зенитные ракетные системы С-300ПМУ-1 и С-300ПМУ-2.
Военное дело 00:44
Космос
Пригодные для жизни человека планеты находятся ближе, чем думали раньше
LentaChel.ru вчера в 22:59
Политика
Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи
В прошлом месяце Владимир Путин в ходе совещания в Кремле по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения заявил, что пациенты российский больниц жалуются на плохие условия.
Газета.Ru вчера в 16:33
Общество
Самый опасный город России находится в Ростовской области
Наименее безопасно чувствуют себя жители города Шахты Ростовской области – средняя оценка по городу составила 4,5 балла, это вдвое ниже среднероссийского уровня.
Вести.Ru вчера в 11:40
Экономика
В России подорожало сливочное масло
«Союзмолоко» сообщает, что розничные цены на сливочное масло с начала года выросли на 9,4 % из-за увеличения стоимости сырья и низкого уровня запасов при одновременном высоком спросе на молочный жир.
Sfera.fm 02 сентября в 08:05
Политика
Зеленский призвал раду отменить закон о депутатской неприкосновенности
Президент Украины Владимир Зеленский попросил Верховную раду выполнить свое обещание и отменить закон о депутатской неприкосновенности.
Известия вчера в 04:33
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском 02 сентября в 14:40