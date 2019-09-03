Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 октября подготовить и утвердить принципы модернизации первичного звена здравоохранения, сообщает официальный сайт Кремля.

Здоровье Скворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум» Министерство здравоохранения России планирует максимально быстро зарегистрировать лекарственный препарат против эпилепсии «Фризиум».

Происшествия Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25 Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.

Происшествия СК попросил перевести Егора Жукова и Сергея Фомина под домашний арест Следственный комитет России попросил перевести под домашний арест фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля Егора Жукова и Сергея Фомина, сообщается на сайте ведомства.

Кино Скончалась актриса Зинаида Славина Советская и российская актриса театра и кино Зинаида Славина скончалась на 80-м году жизни.

Политика Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.

Политика Абэ на встрече с Путиным хочет обсудить диалог по мирному договору Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в среду журналистам, что хотел бы на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным вывести переговоры по мирному договору на новый уровень, сообщает агентство Киодо.

Общество ЦБ предупредил о новом способе мошенничества через соцсети ЦБ предупредил о новом способе кражи денег с помощью соцсетей.

Политика Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Общество Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до семи человек Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи человек, власти считают, что эта цифра не окончательная, заявил в среду премьер-министр островного государства Губерт Миннис, трансляцию его выступления вел Twitter телеканал ZNS Bahamas.

Общество Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.

Общество Назван самый распространенный размер груди россиянок Самый популярный размер бюстгальтера в России — 75B (второй), говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

Экономика Орешкин рассказал о вине банков в закредитованности россиян Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что банки частично несут вину за нынешний уровень закредитованности населения.

Политика Мантуров описал желаемые параметры сверхзвукового бизнес-джета Сверхзвуковой бизнес-джет должен быть компактным и способным лететь на скорости 2–3 тыс. км/ч, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете «Ведомости».

Здоровье Врач назвала восемь бесполезных анализов Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.

Шоу-бизнес Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова Радостную новость модель Анастасия Костенко рассказала сама в Instagram, опубликовав фотографию, на которой футболист Дмитрий Тарасов, держа на руках в первую дочку Милану, целует беременный животик жены.

Происшествия В Шереметьево столкнулись два самолета Лайнеры авиакомпаний "Аэрофлот" и Royal Flight столкнулись во время буксировки в аэропорту Шереметьево, сообщил источник РИА Новости.

Происшествия Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».

Теннис Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open Россиянин 11 раз подал навылет, швейцарец — 10, на счету Медведева четыре брейк-пойнта из восьми, на счету Вавринки — два.

Экономика Орешкин назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю Министр экономического развития России Максим Орешкин на полях Восточного экономического форума оценил перспективы перехода на четырёхдневную рабочую неделю.

Политика Песков отказался анонсировать дату обмена заключенными с Украиной Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября.

Политика Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане» Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.

Происшествия В турецком отеле утонула российская девочка Еще один инцидент с российской девочкой произошел 18 августа в одном из отелей Бодрума. Тогда руку ребенка затянуло в трубу на дне бассейна.