Политика
ИнфоросПутин поручил кабмину модернизировать первичное звено здравоохранения
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 октября подготовить и утвердить принципы модернизации первичного звена здравоохранения, сообщает официальный сайт Кремля.
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Путин поручил кабмину подумать над механизмом финансирования медорганизаций
Аргументы и Фактывчера в 10:52
Путин поручил кабмину разработать принципы модернизации первичного звена здравоохранения
Парламентская газетавчера в 10:36
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:34, Вашингтон
Здоровье
Скворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум»
Министерство здравоохранения России планирует максимально быстро зарегистрировать лекарственный препарат против эпилепсии «Фризиум».
РБК вчера в 23:16
Происшествия
В Воронеже самолет экстренно сел из-за проблем с шасси
Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Воронежа.
Вести.Ru 01:25
Общество
Самый опасный город России находится в Ростовской области
Вести.Ru вчера в 11:40
Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
Lenta.ru 02:04
Происшествия
СК попросил перевести Егора Жукова и Сергея Фомина под домашний арест
Следственный комитет России попросил перевести под домашний арест фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля Егора Жукова и Сергея Фомина, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости вчера в 06:19
Кино
Скончалась актриса Зинаида Славина
Советская и российская актриса театра и кино Зинаида Славина скончалась на 80-м году жизни.
РЕН ТВ вчера в 05:44
Политика
Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье
Газета.Ru вчера в 07:59
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Политика
Абэ на встрече с Путиным хочет обсудить диалог по мирному договору
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в среду журналистам, что хотел бы на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным вывести переговоры по мирному договору на новый уровень, сообщает агентство Киодо.
РИА Новости 01:07
Общество
ЦБ предупредил о новом способе мошенничества через соцсети
ЦБ предупредил о новом способе кражи денег с помощью соцсетей.
Газета.Ru 02:28
Политика
Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы
Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Ведомости 00:53
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до семи человек
Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи человек, власти считают, что эта цифра не окончательная, заявил в среду премьер-министр островного государства Губерт Миннис, трансляцию его выступления вел Twitter телеканал ZNS Bahamas.
РИА Новости вчера в 20:47
Общество
Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку
Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru 02 сентября в 22:42
Общество
Назван самый распространенный размер груди россиянок
Самый популярный размер бюстгальтера в России — 75B (второй), говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».
Известия вчера в 01:00
Экономика
Орешкин рассказал о вине банков в закредитованности россиян
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что банки частично несут вину за нынешний уровень закредитованности населения.
RT на русском 01:52
Политика
Мантуров описал желаемые параметры сверхзвукового бизнес-джета
Сверхзвуковой бизнес-джет должен быть компактным и способным лететь на скорости 2–3 тыс. км/ч, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете «Ведомости».
РБК вчера в 19:25
Здоровье
Врач назвала восемь бесполезных анализов
Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия вчера в 16:50
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова
Радостную новость модель Анастасия Костенко рассказала сама в Instagram, опубликовав фотографию, на которой футболист Дмитрий Тарасов, держа на руках в первую дочку Милану, целует беременный животик жены.
Paparazzi.ru вчера в 03:05
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два самолета
Лайнеры авиакомпаний "Аэрофлот" и Royal Flight столкнулись во время буксировки в аэропорту Шереметьево, сообщил источник РИА Новости.
РИА Новости вчера в 09:37
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости вчера в 03:43
Теннис
Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open
Россиянин 11 раз подал навылет, швейцарец — 10, на счету Медведева четыре брейк-пойнта из восьми, на счету Вавринки — два.
РБК вчера в 17:08
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Министр экономического развития России Максим Орешкин на полях Восточного экономического форума оценил перспективы перехода на четырёхдневную рабочую неделю.
RT на русском 02:09
Политика
Песков отказался анонсировать дату обмена заключенными с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября.
РБК 02:14
Политика
Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.
Вести.Ru 01:23
Происшествия
В турецком отеле утонула российская девочка
Еще один инцидент с российской девочкой произошел 18 августа в одном из отелей Бодрума. Тогда руку ребенка затянуло в трубу на дне бассейна.
Lenta.ru вчера в 12:07
Футбол
Бен Арфа объяснил, почему он до сих пор без клуба. Причины странные
32-летний француз на своей странице в Instagram объяснил, почему пока без команды.
Спорт-Экспресс вчера в 17:17
Политика
Путин поручил установить доплаты медработникам первой помощи
В России медицинским работникам, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь, будут установлены дополнительные выплаты.
REGNUM 00:42
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
RT на русском вчера в 07:00