Президент России Владимир Путин поручил правительству ускорить выделение средств для поддержки кредитования бизнеса в регионах. Об этом глава государства заявил на совещании с полпредами в федеральных округах.

Путин поручил кабмину ускорить выделение средств на кредитование бизнеса в регионах

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