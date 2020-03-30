Президент России Владимир Путин поручил правительству ускорить выделение средств для поддержки кредитования бизнеса в регионах. Об этом глава государства заявил на совещании с полпредами в федеральных округах.

Путин поручил кабмину ускорить выделение средств на кредитование бизнеса в регионах

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