Экономика

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургПутин поручил утвердить льготную ипотеку под 6,5% до 1 мая

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 мая утвердить льготную ипотечную программу, которая позволяет гражданам предоставлять кредиты на приобретение жилья по 6,5% годовых на весь срок.
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Жители Ленобласти смогут взять ипотеку под 6,5%

РИА Новости09:23

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Известия03:10

Путин поручил утвердить льготную ипотеку до 1 мая

Российская газета03:51

Размер льготного ипотечного кредита под 6,5% составит до 3 млн рублей для 81 региона РФ

ТАСС03:31

Путин поручил утвердить льготную ипотечную программу до 1 мая

Интерфакс03:18

Путин поручил утвердить до 1 мая ипотечную программу со ставкой 6,5%

RT на русском03:58

Путин поручил кабмину утвердить программу ипотеки под 6,5% до 1 мая

РБК03:58
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 16:19, Ашберн
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