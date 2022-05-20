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Путин поручил кабмину утвердить стратегию развития металлургии до 2030 года

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июня утвердить стратегию развития развития металлургической промышленности РФ до 2030 года.
Finam.Ru
Отмечается, что в стратегии необходимо определить направления экспорта российской металлопродукции с учётом введённых ограничительных мер.
RT на русском
В рамках подготовки стратегии поручено рассмотреть вопрос об оптимизации налоговой нагрузки на отечественные металлургические предприятия и организации угольной промышленности.
Finam.Ru
Для отечественных металлургических предприятий глава страны поручил рассмотреть вопрос об изменении тарифов на электроэнергию и услуги РЖД.
Взгляд.ру

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Путин поручил кабмину утвердить стратегию развития металлургической промышленности до 2030 года
ПРАЙМ09:55
В России утвердят стратегию развития металлургической промышленности до 2030 года
Парламентская газета09:27
Путин поручил кабмину утвердить стратегию развития металлургии до 2030 года
RT на русском08:50
Путин поручил до 1 июня утвердить стратегию развития металлургии
Взгляд.ру08:36

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