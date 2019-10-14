Экономика

ИзвестияИзвестияПутин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы на керосин

Президент России Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда правительства средства для компенсации расходов авиакомпаний на растущий в цене керосин до 1 ноября 2019 года. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
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«Обеспечить выделение в 2019 году из резервного фонда правительства Российской Федерации средств на компенсацию расходов авиакомпаний в связи с ростом стоимости авиационного топлива в 2018 году», — говорится
 в поручении на сайте Кремля.
RT на русском06:52

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Путин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы из-за роста цен на керосин

Ведомости08:17

Путин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы на керосин из-за роста его стоимости

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Путин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы на топливо

РБК08:07

Путин поручил компенсировать авиакомпаниям допрасходы на топливо

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Путин поручил до ноября компенсировать авиакомпаниям допрасходы на топливо за год

Интерфакс06:54

Путин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы на топливо

RT на русском06:52

Путин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы на керосин

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