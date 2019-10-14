с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда правительства средства для компенсации расходов авиакомпаний на растущий в цене керосин до 1 ноября 2019 года. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Политика На Украине продолжаются массовые акции против мира на Донбассе Сразу в нескольких городах Украины прошли «акции войны». Участники акций протеста выступили против применения «формулы Штайнмайера».

Политика Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.

Здоровье Владимир Волков принял участие в заседании президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам 14 октября Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам под руководством Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, которое проходило в режиме видеоконференции.

Происшествия Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России "В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.

Политика Путин прибыл в Саудовскую Аравию Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Здоровье На улучшение системы здравоохранения Крыма выделят 3 миллиарда рублей В 2020 году для модернизации системы здравоохранения выделят 3 миллиарда рублей.

Политика Организаторам референдума в Каталонии дали тюремные сроки Каталонских политиков, организовавших в 2017 году референдум об отделении от Испании, приговорили к тюремному заключению.

Происшествия Мосгорсуд оставил в силе приговор Константину Котову Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несогласованных акций протеста Константину Котову, приговоренному Тверским районным судом к четырем годам колонии по статье 212.1 УК («неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга»).

Происшествия Мэр Абакана погиб в автокатастрофе От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина.

Политика В ЕС поддержали план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе Глава МИД Украины Вадим Пристайко представил на встрече с европейскими министрами удовлетворительную картину планов относительно решения конфликта в Донбассе.

Футбол «Лион» объявил о назначении Руди Гарсии Французский специалист Руди Гарсия возглавил «Лион». Детали соглашения с бывшим главным тренером «Ромы» и «Марселя» не сообщаются.

Футбол Виктор Онопко: «В Испании нас боялись. Мы могли разнести любого соперника» Тренер московского ЦСКА Виктор Онопко в честь своего 50-летия вспомнил годы своей карьеры в «Спартаке», а также переход в испанский «Овьедо».

Экономика ФАС получила новое ходатайство от «Яндекс.Такси» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила от «Яндекс.Такси» и ГК «Везет» новое ходатайство.

Политика Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

Футбол Футбольный «Спартак» объявил о назначении нового главного тренера Совет директоров московского футбольного клуба «Спартак» назначил новым главным тренером клуба Доменика Тедеско, сообщил на пресс-конфрении генереальный директор клуба Томас Цорн.

Здоровье В Думу внесен законопроект о согласии на лечение в экстренных случаях Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, который является одним из авторов указанного законопроекта, предложил приравнять звонок в скорую к согласию на оказание помощи.

Армия и оружие Турция и сирийская оппозиция начали наступление на Манбидж Вооружённые силы Турции и бойцы Свободной сирийской армии (ССА) начали наступление на город Манбидж.

Происшествия Мать убитой в Саратове девочки выступила с обращением Мать девятилетней девочки Лизы, убитой в Саратове, Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.

Общество Синоптики предупредили о предзимье в Москве В Москве с 17 октября ожидается значительное понижение температуры — на 5—6 градусов, это знаменует собой начало метеорологического сезона под названием предзимье.

Шоу-бизнес Ксения Собчак показала Яне Рудковской свой завтрак Ксения Собчак сделала выпад в сторону Яны Рудковской, обожающей демонстрировать свою еду. Ведущая не устояла и показала свой завтрак.

Политика В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме» Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".

Наука Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.