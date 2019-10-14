Экономика
ИзвестияПутин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы на керосин
Президент России Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда правительства средства для компенсации расходов авиакомпаний на растущий в цене керосин до 1 ноября 2019 года. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«Обеспечить выделение в 2019 году из резервного фонда правительства Российской Федерации средств на компенсацию расходов авиакомпаний в связи с ростом стоимости авиационного топлива в 2018 году», — говорится в поручении на сайте Кремля.RT на русском06:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 11:13, Ашберн
Политика
На Украине продолжаются массовые акции против мира на Донбассе
Сразу в нескольких городах Украины прошли «акции войны». Участники акций протеста выступили против применения «формулы Штайнмайера».
Новостной фронт 07:41
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Здоровье
Владимир Волков принял участие в заседании президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам
14 октября Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам под руководством Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, которое проходило в режиме видеоконференции.
Известия Мордовии 10:30
Происшествия
Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России
"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.
ТАСС 12 октября в 19:02
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
Известия вчера в 20:53
Политика
Путин прибыл в Саудовскую Аравию
Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:05
Здоровье
На улучшение системы здравоохранения Крыма выделят 3 миллиарда рублей
В 2020 году для модернизации системы здравоохранения выделят 3 миллиарда рублей.
КП - Крым 10:25
Политика
Организаторам референдума в Каталонии дали тюремные сроки
Каталонских политиков, организовавших в 2017 году референдум об отделении от Испании, приговорили к тюремному заключению.
Lenta.ru 06:45
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе приговор Константину Котову
Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несогласованных акций протеста Константину Котову, приговоренному Тверским районным судом к четырем годам колонии по статье 212.1 УК («неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга»).
Ведомости 10:18
Происшествия
Мэр Абакана погиб в автокатастрофе
От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина.
Коммерсантъ 06:30
Политика
В ЕС поддержали план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко представил на встрече с европейскими министрами удовлетворительную картину планов относительно решения конфликта в Донбассе.
RT на русском 10:28
Футбол
«Лион» объявил о назначении Руди Гарсии
Французский специалист Руди Гарсия возглавил «Лион». Детали соглашения с бывшим главным тренером «Ромы» и «Марселя» не сообщаются.
Sportbox.RU 10:00
Футбол
Виктор Онопко: «В Испании нас боялись. Мы могли разнести любого соперника»
Тренер московского ЦСКА Виктор Онопко в честь своего 50-летия вспомнил годы своей карьеры в «Спартаке», а также переход в испанский «Овьедо».
Матч ТВ 09:04
Экономика
ФАС получила новое ходатайство от «Яндекс.Такси»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила от «Яндекс.Такси» и ГК «Везет» новое ходатайство.
ФедералПресс 05:52
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Футбол
Футбольный «Спартак» объявил о назначении нового главного тренера
Совет директоров московского футбольного клуба «Спартак» назначил новым главным тренером клуба Доменика Тедеско, сообщил на пресс-конфрении генереальный директор клуба Томас Цорн.
Ведомости 11:09
Киберспорт
Разработчики Fortnite стримят закрытие сезона
Inc-news.ru 05:40
Здоровье
В Думу внесен законопроект о согласии на лечение в экстренных случаях
Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, который является одним из авторов указанного законопроекта, предложил приравнять звонок в скорую к согласию на оказание помощи.
Rambler News Service 08:29
Армия и оружие
Турция и сирийская оппозиция начали наступление на Манбидж
Вооружённые силы Турции и бойцы Свободной сирийской армии (ССА) начали наступление на город Манбидж.
News.ru 10:34
Происшествия
Мать убитой в Саратове девочки выступила с обращением
Мать девятилетней девочки Лизы, убитой в Саратове, Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Lenta.ru 09:27
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
В Москве с 17 октября ожидается значительное понижение температуры — на 5—6 градусов, это знаменует собой начало метеорологического сезона под названием предзимье.
RT на русском вчера в 02:05
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала Яне Рудковской свой завтрак
Ксения Собчак сделала выпад в сторону Яны Рудковской, обожающей демонстрировать свою еду. Ведущая не устояла и показала свой завтрак.
Актуальные Новости 04:51
Политика
В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости 07:08
Наука
Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54