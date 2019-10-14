Экономика
ИзвестияПутин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы на керосин
Президент России Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда правительства средства для компенсации расходов авиакомпаний на растущий в цене керосин до 1 ноября 2019 года. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«Обеспечить выделение в 2019 году из резервного фонда правительства Российской Федерации средств на компенсацию расходов авиакомпаний в связи с ростом стоимости авиационного топлива в 2018 году», — говорится в поручении на сайте Кремля.RT на русскомвчера в 06:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин поручил до ноября компенсировать авиакомпаниям допрасходы на топливо за год
Интерфаксвчера в 06:54
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 00:47, Ашберн
Политика
Глава МИД Украины описал альтернативу «формуле Штайнмайера»
В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.ua».
РБК вчера в 19:40
Общество
СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
РБК вчера в 14:39
Футбол
Криштиану Роналду в матче со сборной Украины забил 700-й гол в карьере
РИА Новости вчера в 16:33
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала обращение к Зеленскому
Российская певица Наташа Королева опубликовала обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ей въезд на территорию страны.
РИА Новости вчера в 18:43
Здоровье
В НИИ медицины труда перечислили негативные последствия работы в офисе
Работа в офисе имеет ряд негативных последствий.
Известия вчера в 00:17
Общество
Президентские гранты получат 13 пензенских НКО
Стоит отметить, по итогам первого конкурса в текущем году 13 пензенских некоммерческих организаций получили в общей сложности порядка 40,5 млн рублей.
Пенза-Обзор вчера в 12:46
Общество
Россиянам показали порно вместо ток-шоу на НТВ
Жители Новомичуринска Рязанской области рассказали, что телеканал НТВ показывал порнофильм вместо программы «Место встречи».
Lenta.ru вчера в 21:03
Политика
Песков прокомментировал статью Суркова о «путинизме»
Представитель Кремля считает, что длительный опыт работы Владимира Путина на высших государственных должностях России заслуживает изучения со стороны политологов.
Газета.Ru вчера в 08:08
Наука
Статью о привлекательности женщин на каблуках отозвали из журнала
Редакция журнала Archives of Sexual Behavior отозвала статью 2014 года, посвященную влиянию каблуков на женскую привлекательность.
N+1 вчера в 07:32
Общество
Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Газета.Ru вчера в 13:36
Общество
Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности
Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».
Ведомости вчера в 05:57
Космос
NASA анонсирует скафандр следующего поколения для миссий Artemis
Планируется отправка американских астронавтов на Луну к 2024 году в рамках программы Artemis, поэтому космическое агентство разрабатывает более продвинутый космический костюм для следующего поколения посадочных миссий.
ГЛАС.RU вчера в 02:35
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
Газета.Ru вчера в 06:41
Происшествия
В Екатеринбурге автомобиль Subaru сбил девушку и врезался в дерево
После удара Subaru выехала на тротуар, сбив девушку, и в итоге автомобиль врезался в дерево.
REGNUM вчера в 23:15
Космос
Экс-глава Ми-6 Джон Соэрс верит в существование инопланетян
В ходе интервью журналистам Daily Star экс-глава службы отметил, что верит в реальность инопланетных существ.
OAnews 11 октября в 19:00
Происшествия
В Следкоме назвали предварительную причину обрушения дома в Приморье
По факту гибели 44-летней женщины при обрушении перекрытия в пятиэтажном жилом доме в Приморье возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 22:15
Футбол
Наставник сборной Англии прокомментировал расистский скандал в Софии
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт остался в ужасе от расистского скандала, случившегося во время матча квалификации чемпионата Европы – 2020 против Болгарии в Софии.
Газета.Ru вчера в 23:34
Гаджеты
Huawei существенно снизил ценник на смартфон Honor V20
Китайский производитель электроники Huawei существенно снизил ценник на смартфон Honor V20 с 8 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти на рынке КНР.
UfacityNews.ru вчера в 15:09
Армия и оружие
Сирийские военные встретились с отступающими силами США
Конвой сирийских правительственных войск встретился с отступающими силами США. Соответствующую видеозапись выложило агентство Ruptly.
Газета.Ru вчера в 22:59
Общество
В Абакане объявили траур после гибели мэра в ДТП
RT на русском 00:14
Армия и оружие
Volkswagen отложил строительство завода в Турции, пишут СМИ
Немецкий автомобильный концерн Volkswagen откладывает на неопределенный срок принятие решение о возведении завода на территории Турции на фоне турецкой военной операции на севере Сирии.
iReactor 00:41
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
Коммерсантъ вчера в 13:44
Политика
Путин подарил принцу Саудовской Аравии изделие из бивня мамонта
Российский президент Владимир Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду изделие из бивня мамонта, найденного в Якутии.
Политика Сегодня вчера в 13:50
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр
Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
В курсе.ру вчера в 09:30
ЖКХ
Единую платежку за коммуналку планируют ввести в России, узнали СМИ
В России может появиться единый платежный документ за Жилищно-коммунальные услуги.
Газета.Ru вчера в 20:25
Культура
Новый сезон сериала «Сваты» оказался под угрозой из-за ухода актеров
Съемки седьмого сезона сериала "Сваты" находятся под угрозой срыва из-за ухода нескольких актеров, передает "Газета.ру".
Народные новости вчера в 16:27
Происшествия
СК задержал подозреваемых в смертельном избиении мужчины в Красноярске
Следственный комитет России по Красноярскому краю и республике Хакасия задержал двух подозреваемых в причинении смертельных травм мужчине, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
РБК вчера в 16:07
Общество
Гороскоп на 14 октября: знакам Зодиака стоит ждать перемен в жизни
Осень становится все прохладнее, а знакам Зодиака стоит ждать перемен в жизни.
Стерлеград 13 октября в 11:30
Политика
Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
Газета.Ru вчера в 10:33
Экономика
Губернатор и депутаты алтайского Заксобрания обсудили бюджет региона
Председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко пожелал успешного прохождения процедур принятия закона о бюджете на 2020 год и плановый период.
Аргументы и Факты - Алтай вчера в 22:13