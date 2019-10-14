с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда правительства средства для компенсации расходов авиакомпаний на растущий в цене керосин до 1 ноября 2019 года. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Политика Глава МИД Украины описал альтернативу «формуле Штайнмайера» В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.ua».

Общество СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ «Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Шоу-бизнес Наташа Королева опубликовала обращение к Зеленскому Российская певица Наташа Королева опубликовала обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ей въезд на территорию страны.

Общество Президентские гранты получат 13 пензенских НКО Стоит отметить, по итогам первого конкурса в текущем году 13 пензенских некоммерческих организаций получили в общей сложности порядка 40,5 млн рублей.

Общество Россиянам показали порно вместо ток-шоу на НТВ Жители Новомичуринска Рязанской области рассказали, что телеканал НТВ показывал порнофильм вместо программы «Место встречи».

Политика Песков прокомментировал статью Суркова о «путинизме» Представитель Кремля считает, что длительный опыт работы Владимира Путина на высших государственных должностях России заслуживает изучения со стороны политологов.

Наука Статью о привлекательности женщин на каблуках отозвали из журнала Редакция журнала Archives of Sexual Behavior отозвала статью 2014 года, посвященную влиянию каблуков на женскую привлекательность.

Общество Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.

Общество Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».

Космос NASA анонсирует скафандр следующего поколения для миссий Artemis Планируется отправка американских астронавтов на Луну к 2024 году в рамках программы Artemis, поэтому космическое агентство разрабатывает более продвинутый космический костюм для следующего поколения посадочных миссий.

Происшествия В Екатеринбурге автомобиль Subaru сбил девушку и врезался в дерево После удара Subaru выехала на тротуар, сбив девушку, и в итоге автомобиль врезался в дерево.

Космос Экс-глава Ми-6 Джон Соэрс верит в существование инопланетян В ходе интервью журналистам Daily Star экс-глава службы отметил, что верит в реальность инопланетных существ.

Происшествия В Следкоме назвали предварительную причину обрушения дома в Приморье По факту гибели 44-летней женщины при обрушении перекрытия в пятиэтажном жилом доме в Приморье возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Футбол Наставник сборной Англии прокомментировал расистский скандал в Софии Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт остался в ужасе от расистского скандала, случившегося во время матча квалификации чемпионата Европы – 2020 против Болгарии в Софии.

Гаджеты Huawei существенно снизил ценник на смартфон Honor V20 Китайский производитель электроники Huawei существенно снизил ценник на смартфон Honor V20 с 8 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти на рынке КНР.

Армия и оружие Сирийские военные встретились с отступающими силами США Конвой сирийских правительственных войск встретился с отступающими силами США. Соответствующую видеозапись выложило агентство Ruptly.

Армия и оружие Volkswagen отложил строительство завода в Турции, пишут СМИ Немецкий автомобильный концерн Volkswagen откладывает на неопределенный срок принятие решение о возведении завода на территории Турции на фоне турецкой военной операции на севере Сирии.

Политика Путин подарил принцу Саудовской Аравии изделие из бивня мамонта Российский президент Владимир Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду изделие из бивня мамонта, найденного в Якутии.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.

Происшествия СК задержал подозреваемых в смертельном избиении мужчины в Красноярске Следственный комитет России по Красноярскому краю и республике Хакасия задержал двух подозреваемых в причинении смертельных травм мужчине, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Политика Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.