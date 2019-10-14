с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда правительства средства для компенсации расходов авиакомпаний на растущий в цене керосин до 1 ноября 2019 года. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Политика Преемница Меркель высказалась о России и Крыме Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в ходе конференции Молодежного союза Германии высказалась о России и Крыме.

Происшествия На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь Кому именно принадлежит кровь, пока не известно. Автомобиль пропавшей нашли у перекупщиков в Челябинске, имя оказались цыгане.

Политика Митингующие каталонцы блокируют дороги и призывают занять аэропорт Сторонники независимости Каталонии блокируют дороги, железнодорожные пути и призывают занять аэропорт в Барселоне.

Экономика Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.

Происшествия Украинского актера избили в Польше Украинского актера Юрия Марка избил управляющий польской пиццерии в городе Познань, в которой он работал.

Происшествия В Кемерове девочка полгода проходила с кисточкой в голове Доктор клиники Дамир Ахтямов в комментариях к посту рассказал, что девочка упала, когда держала кисточку во рту.

Происшествия Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.

Наука Разработан наноразмерный детектор излучения с низким уровнем шума Небольшой детектор излучения имеет низкую теплоемкость, поэтому слабая интенсивность излучения дает более сильный сигнал.

Армия и оружие Американцы собрали торпеду-убийцу российских подлодок В США разрабатывают специальные тяжелые торпеды Mk48, которые предназначены для уничтожения современных российских субмарин.

Происшествия Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.

Культура Умерла 25-летняя звезда K-pop Солли Издание Japantimes, ссылаясь на сведения правоохранительных структур, распространило информацию о том, что экс-участница южнокорейской группы f(x) Чхве Чжин Ри, известная под псевдонимом Солли, была найдена мертвой в своем доме.

Общество В России отключили аналоговое телевидение В России завершился четвертый этап перехода от аналогового вещания к цифровому.

Общество Названы регионы с наибольшим объемом вводимого жилья В период период с июля 2018 года по июнь 2019 года в Ленинградской (1,221 кв\м) и Московской областях (1,111кв\м) построили больше всего жилья в пересчете на одного жителя.

Политика Премьера Украины требуют отправить в отставку Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовала отставки премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Происшествия Мать убитой в Саратове девочки записала видеообращение Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видео обращение r жителям города. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Космос Раскрыта тайна самых мощных магнитов Вселенной Астрофизики из Германии и Великобритании раскрыли секрет возникновения магнетаров – нейтронных звезд, обладающих исключительно сильным магнитным полем.

Политика В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.