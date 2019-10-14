с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда правительства средства для компенсации расходов авиакомпаний на растущий в цене керосин до 1 ноября 2019 года. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Общество Полиция Киева насчитала до 12 тысяч участников акции в центре города «Во второй акции, которая длилась на майдане Незалежности и завершилась под офисом президента, было до 12 тыс. участников», — заявил глава полиции Киева Андрей Крищенко.

Гаджеты Настольные 10-нм процессоры Intel могут вообще не увидеть свет Источник изображения: Intel Теперь немецкий сайт HardwareLUXX со ссылкой на собственные источники сообщает, что Intel вообще отказывается от идеи выпуска 10-нм процессоров для настольного применения.

Политика Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.

Политика Саудовский оркестр исковеркал гимн России в присутствии Путина На встрече президента России Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Салманом бин Aбдель-Aзизом Аль Саудом в Эр-Рияде королевский оркестр исковеркал российский гимн.

Футбол «Спартак» представил Тедеско в качестве нового главного тренера Немецкий специалист Доменико Тедеско официально назначен главным тренером московского «Спартака».

Армия и оружие МИД Турции назвал причиной операции в Сирии невыполнение обещаний США Причиной военной операции Турции на севере Сирии стало невыполнение обещаний со стороны США, заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу.

Общество Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видеообращение, в котором поблагодарила жителей города и страны за поддержку.

Политика Как американский конгрессмен поздравил ВМС США с днём основания Американский конгрессмен Брайан Маст в своём Twitter поздравил ВМС США с днём их основания.

Футбол Александр Мостовой — о зарплате Тедеско: «Это безобразно много» Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился впечатлением о назначении Доменико Тедеско главным тренером красно-белых, а также прокомментировал зарплату немецкого специалиста в московском клубе.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Армия и оружие Сирийская армия вошла в Манбидж Правительственная Сирийская арабская армия (САА) вошла в Манбидж - стратегически важный город на севере Сирии на трассе, соединяющей Турцию и Ракку.

Наука Генетики изучили причины возникновения пороков развития Специалисты в области генетики из США провели исследование, чтобы выяснить роль ретротранспозонов в возникновении пороков развития.

Общество Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.

Политика ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.

Игры Digital Foundry о третьем «Ведьмаке» на Switch: невозможное возможно Выход третьего «Ведьмака» на Nintendo Switch ещё полгода назад казался невозможным, но уже завтра состоится релиз порта, а сегодня своими впечатлениями от него поделились многие журналисты, в том числе и специалисты Digital Foundry.

Политика Киев отказался от федерализации Украины Ранее 14 октября дипломат заявил, что участие Украины в саммите «нормандской четверки» является последней попыткой Киева следовать минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе.

Гаджеты Флагманский смартфон Xiaomi получил стабильную версию MIUI 11 Xiaomi выпустила стабильную версию своей операционной системы MIUI 11 и начала ее распространять для владельцев последнего флагмана Xiaomi 9 Pro 5G.

Авто В США выставлен на торги сгоревший дотла Ferrari В США уйдет с молотка сгоревший спорткар Ferrari 458 Spider 2014 года выпуска.

Происшествия МВД показало видео с места гибели мэра Абакана в ДТП В Сети появилось видео с места аварии, в которой погиб мэр Абакана Николай Булакин.