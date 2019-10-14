с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда правительства до 1 ноября 2019 года средства для компенсации расходов авиакомпаний на топливо из-за его растущей стоимости.

Общество Туристы назвали столицу Финляндии самым скучным городом Европы Самым скучным городом Европы россияне считают Хельсинки — за столицу Финляндии проголосовали сразу 30% туристов.

Шоу-бизнес Бойфренд Равшаны Курковой рассекретил их роман Актриса Равшана Куркова всегда старалась держать личную жизнь подальше от посторонних глаз.

Наука Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.

Политика В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме» Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".

Происшествия В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.

Армия и оружие NYT: США не смогли вывезти из Сирии 50 особо опасных террористов ИГ Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее заявил о том, что Вашингтон успел вывезти из района боевых действий наиболее опасных террористов.

Экономика Кудрин сомневается, что рост ВВП России достигнет 3,1% в 2021 году Темпы экономического роста к 2021 году не превысят 3%, а вероятнее всего, составят 2,5%. Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин в понедельник в ходе рассмотрения проекта федерального бюджета на 2020-2022 годы на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Происшествия Пожар на станции метро «Выставочная» в Москве потушили Возгорание в подсобном помещении на станции метро "Выставочная" Филевской линии московского метрополитена удалось полностью ликвидировать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Авто Новый кроссовер Geely Icon полностью рассекретили В продажу Geely Icon в Китае поступит до конца года.

Шоу-бизнес Дарья Сагалова после каждых родов поправлялась на 20 кг Дарья каждый раз набирала порядка двух десятков килограмм лишнего веса, но каждый раз успешно справлялась с этим вызовом в виде лишних килограммов.

Футбол «Эрцгебирге» объявил о переходе тренера вратарей в «Спартак» Новым тренером вратарей московского "Спартака" станет Макс Урванчки, который покинул клуб второй бундеслиги "Эрцгебирге".

Политика Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии на переговоры Президент России Владимир Путин, прибывший в Эр-Рияд с государственным визитом, приехал во дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, где проведет российско-саудовские переговоры.

Шоу-бизнес Жена Игоря Николаева прокомментировала вторую беременность Жена Игоря Николаева прокомментировала вторую беременность Поклонники были уверены, что Юлия Проскурякова ждет ребенка.

Политика Brexit состоится 31 октября, подтвердила Елизавета II Королева Великобритании Елизавета II заявила, что правительство страны осуществит выход Великобритании из Европейского союза (Brexit) 31 октября, а также выберет новую схему партнерства с ЕС.

Происшествия Москалькова назвала убийцу девочки из Саратова «мутантом» Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не будет помогать "получеловеку", который убил девятилетнюю девочку в Саратове.

Политика Симоньян сочла Трампа единственным слушателем радио Sputnik Маргарита Симоньян прокомментировала пост американского лидера Дональда Трампа в Twitter, в котором глава Белого дома привел слова ведущего радио Sputnik Джона Кириаку.

Армия и оружие В России на учениях проведут запуск 16 крылатых и баллистических ракет Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019» будут проведены 16 практических пусков крылатых и баллистических ракет, включая «Булаву» и «Синеву».

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.

Экономика Половину ТРЦ «Галерея» в центре Петербурга выкупит арабская компания Зарегистрированная в Абу-Даби (ОАЭ) инвестиционная компания Mubadala Investment Company договорилась с фондом под управлением Morgan Stanley о выкупе у последнего 49%-ной доли в компании, владеющей торгово-развлекательным комплексом «Галерея» на Лиговском проспекте Петербурга.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Экономика Власти Петербурга обещают рост зарплаты на 10% ежегодно По словам главы городского комитета финансов Алексея Корабельникова, доходы казны в 2020 году должны составить 664,7 млрд рублей, расходы же впервые превысят планку в 700 млрд рублей.

Гаджеты Операционная система от Huawei наступает на пятки iOS и Android Еще в августе этого года Huawei продемонстрировала свой ответ на санкции США в лице фирменной операционную системы HarmonyOS.