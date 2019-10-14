с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда правительства до 1 ноября 2019 года средства для компенсации расходов авиакомпаний на топливо из-за его растущей стоимости.

Политика Зеленский назвал события в Крыму и Донбассе шоковой терапией «Потерять часть территории и потерять тысячи украинцев, аннексированный Крым и начало войны в Донбассе — это всё было шоковой терапией», — заявил он.

Экономика Счетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета Наш предел Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, пишет Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020 – 2022 годы.

Политика Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии Президент РФ Владимир Путин прибыл в Эр-Рияд с государственным визитом, его самолёт приземлился в аэропорту имени Короля Халеда саудовской столицы, передаёт корреспондент РИА Новости.

Происшествия Опубликовано видео избиения на корпоративе участницы «Дома-2» Маргариту Овсянникову, участницу телепроекта «Дом-2», избили во время корпоратива одного бренда.

Экономика Россия и Китай построят крупный газохимический комплекс Китайская национальная химико-инженерная корпорация (CNCEC) и ЗАО «РусГазДобыча» подписали контракт EPC о строительстве завода в составе проекта Балтийский химический комплекс.

Футбол Официально: Доменико Тедеско возглавил московский «Спартак» Немец Доменико Тедеско в понедельник, 14 октября, назначен на должность главного тренер московского футбольного клуба "Спартак".

Общество Мать убитой в Саратове девочки выступила с обращением Мать девятилетней девочки Лизы, убитой в Саратове, Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Экономика Расходную часть бюджета Петербурга за 9 месяцев исполнили на 66% Расходную часть бюджета Санкт-Петербурга за 2019 год сумели исполнить на 66%, по данным на начало октября.

Футбол Украина - Португалия: эксперты уверены в успехе гостей В минувшем туре Роналду с друзьями дома расправились со скромным Люксембургом, отправив в ворота гостей три безответных мяча, а украинцы переиграли в родных стенах Литву (2:0).

Финансы В ЦБ оценили риски полного отказа от доллара в международных резервах Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин назвал полный отказ от доллара в международных резервах неправильным.

Авто Проще и доступнее: представлен Porsche Taycan 4S Уже представлена более простая модификация Porsche Taycan 4S, которая визуально отличается формой переднего воздухозаборника, иным диффузором, оригинальными 19-дюймовыми колесами и красной окраской тормозных суппортов.

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Происшествия Девушку, пропавшую после сделки, ищут в Екатеринбурге Девушку, пропавшую после сделки, ищут в Екатеринбурге. Ксения Каторгина 27 лет находится в розыске с 10 октября, напоминает ГТРК "Урал".

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Происшествия В Ростове автобус с людьми протаранил остановку В Ростове-на-Дону рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта.

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