Экономика

РЕН ТВРЕН ТВПутин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы на керосин

Президент России Владимир Путин поручил компенсировать расходы авиакомпаниям на керосин из-за растущей стоимости авиатоплива, об этом говорится на официальном сайте президента. Отмечается, что Путин поручил выделить средства из резервного фонда правительства на компенсацию до 1 ноября 2019 года.
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с чего всё началось
«Обеспечить выделение в 2019 году из резервного фонда правительства Российской Федерации средств на компенсацию расходов авиакомпаний в связи с ростом стоимости авиационного топлива в 2018 году», — говорится
 в поручении на сайте Кремля.
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