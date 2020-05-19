Коронавирус
Темирхан-ШураПутин поручил следить за выплатами работающим с коронавирусом медикам
На все выплаты для медицинских работников из федерального бюджета было выделено больше пятидесяти миллиардов рублей.
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Поручаю также правительству, Минздраву, Минтруду, субъектам Федерации обеспечить мониторинг начисления всех установленных выплат. Подчеркну, абсолютно всё должно быть прозрачно и понятно - кому, за что идут деньги.
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Путин отметил, что все выплаты медикам должны быть понятны и прозрачны
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