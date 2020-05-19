Поручаю также правительству, Минздраву, Минтруду, субъектам Федерации обеспечить мониторинг начисления всех установленных выплат. Подчеркну, абсолютно всё должно быть прозрачно и понятно - кому, за что идут деньги.

На все выплаты для медицинских работников из федерального бюджета было выделено больше пятидесяти миллиардов рублей.

Путин поручил следить за выплатами работающим с коронавирусом медикам

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