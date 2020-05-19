Коронавирус

Темирхан-ШураТемирхан-ШураПутин поручил следить за выплатами работающим с коронавирусом медикам

На все выплаты для медицинских работников из федерального бюджета было выделено больше пятидесяти миллиардов рублей.
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Владимир Путин
Поручаю также правительству, Минздраву, Минтруду, субъектам Федерации обеспечить мониторинг начисления всех установленных выплат. Подчеркну, абсолютно всё должно быть прозрачно и понятно - кому, за что идут деньги.
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