с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 28 октября. Под действие нового закона также должны попасть психотропные вещества.

Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете

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Происшествия Пожар рядом со стадионом «Спартак» потушен Возгорание сухой травы у стадиона "Открытие Арена" на северо-западе Москвы потушено на площади 150 погонных метров, сообщается на сайте управления МЧС по Москве.

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Авто Lada Kalina превратили в первый в России электромобиль на водороде Как обещают создатели, такая "Лада" сможет преодолевать без подзарядки до 300 км. При этом отмечается, что прототип снабдили небольшими баллонами – в перспективе их заменят новыми, и запас хода вырастет до 600-800 км. По словам одного из создателей электрокара, первые Lada на топливных элементах появятся на российских дорогах примерно через год.

Авто АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4 Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).

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Экономика Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.