Политика
Lenta.ruПутин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете
Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 28 октября. Под действие нового закона также должны попасть психотропные вещества.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил проработать введение уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете, говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.Коммерсантъ06:24
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Политика
«Нафтогаз» назвал потери Украины в случае прекращения транзита газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью «24 каналу» заявил, что если Россия прекратит транзит газа через Украину в Европу, то потери украинской экономики могут составить 3—4% от ВВП.
Политика
Внук муфтия Саудовской Аравии отказался ехать в Чечню к Кадырову
Внук бывшего муфтия Саудовской Аравии Абдель-Азиз ибн Баз Салих отказался посетить Чечню.
Наука
Наркозависимость страны диагностировали по канализационным стокам
Стоит отметить, что международное эпидемиологическое исследование городских сточных вод проводится с 2013 года в 120 городах 37 стран.
Общество
В Польше задержан подозреваемый в шпионаже на Россию
Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России.
Футбол
Семак: Лунев перестал играть за «Зенит» из-за хронической травмы
Голкипер футбольного клуба «Зенит» Андрей Лунев перестал попадать в стартовый состав из-за травмы.
Общество
Депутаты назвали возможные сроки за интернет-пропаганду наркотиков
Депутаты Государственной думы полагают, что за пропаганду наркотиков в Интернете необходимо установить наказание вплоть до лишения свободы на 5-7 лет.
Происшествия
В Крыму предъявили обвинения подозреваемому в подготовке теракта
Подозреваемому в подготовке теракта в Крыму Олегу Приходько предъявили обвинения.
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Политика
Лавров оценил возможный выход США из Договора по открытому небу
Возможный выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) станет печальным развитием событий.
Политика
Путин увеличил штат прокуратуры
Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении общей штатной численности органов прокуратуры России почти на 250 человек.
Происшествия
Пожар рядом со стадионом «Спартак» потушен
Возгорание сухой травы у стадиона "Открытие Арена" на северо-западе Москвы потушено на площади 150 погонных метров, сообщается на сайте управления МЧС по Москве.
Политика
Болгария высылает российского дипломата за шпионаж
Болгария высылает российского дипломата, в отношении которого прокуратура страны ранее завела дело по обвинению в шпионаже.
Армия и оружие
В Турции сообщили детали операции по уничтожению аль-Багдади
Агентство Anadolu со ссылкой на своего корреспондента в провинции Идлиб сообщило, что в общей сложности операция по ликвидации аль-Багдади продолжалась четыре часа.
Общество
Роструд напомнил жителям России о короткой рабочей неделе
Дополнительный выходной день ожидает жителей России 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости.
Авто
Lada Kalina превратили в первый в России электромобиль на водороде
Как обещают создатели, такая "Лада" сможет преодолевать без подзарядки до 300 км. При этом отмечается, что прототип снабдили небольшими баллонами – в перспективе их заменят новыми, и запас хода вырастет до 600-800 км. По словам одного из создателей электрокара, первые Lada на топливных элементах появятся на российских дорогах примерно через год.
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Происшествия
Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции
Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Общество
В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Политика
Полиция приехала выселять «Азов» из Золотого-4
Путешествия
Аксенов: Крым побил рекорд по турпотоку
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову
Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.
Политика
Украина согласилась выполнить решение ВТО по спору с Россией
Украина согласилась выполнить решение Всемирной торговой организации в рамках спора с Россией о пошлинах на нитрат аммония.
Киберспорт
Death Stranding выйдет на ПК летом 2020 года
Death Stranding выйдет на персональных компьютерах летом 2020 года. Об этом студия Kojima Productions объявила в твиттере.
Наука
Массу бозона Хиггса измерили с рекордной точностью
Годы тщательной работы позволили физикам измерить массу бозона Хиггса с точностью до 0,1%, сообщает CERN.
Политика
ЕС официально одобрил отсрочку Brexit на три месяца
Глава Европейского совета Дональд Туск заявил после встречи дипломатов в Брюсселе, что представители 27 стран блока «одобрили запрос Великобритании о продлении Brexit до 31 января 2020 года».