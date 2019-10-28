Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете

Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 28 октября. Под действие нового закона также должны попасть психотропные вещества.
Читать в источнике
Комментировать597
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил проработать введение уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете, говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте
 Кремля.
Коммерсантъ06:24

Подробнее о событии

В Госдуме прокомментировали предложение ужесточить наказание за пропаганду наркотиков

RT на русском10:19

«Трезвая Россия» подсчитала интернет-ссылки, пропагандирующие наркотики

РИА Новости10:36

Уголовное наказание за пропаганду наркотиков признали нужной мерой

Телеканал 360°08:38

Путин потребовал ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете

РБК05:56

Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете

Дождь05:37

Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете

ТАСС05:24

Путин поручил увеличить штат полиции для борьбы с наркотиками в интернете

Известия06:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 11:48, Ашберн
Политика

«Нафтогаз» назвал потери Украины в случае прекращения транзита газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью «24 каналу» заявил, что если Россия прекратит транзит газа через Украину в Европу, то потери украинской экономики могут составить 3—4% от ВВП.
RT на русском 10:08
Политика

Внук муфтия Саудовской Аравии отказался ехать в Чечню к Кадырову

Внук бывшего муфтия Саудовской Аравии Абдель-Азиз ибн Баз Салих отказался посетить Чечню.
News.ru 11:33
Наука

Наркозависимость страны диагностировали по канализационным стокам

Стоит отметить, что международное эпидемиологическое исследование городских сточных вод проводится с 2013 года в 120 городах 37 стран.
Уралинформбюро 00:48
Общество

В Польше задержан подозреваемый в шпионаже на Россию

Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России.
Коммерсантъ 06:28
Происшествия

В Чечне хотят ограничить число машин в свадебных кортежах

РИА Новости 10:21
Общество

Пищевой комбинат отсудил у Навального, Соболь и ФБК 88 млн рублей

Коммерсантъ 09:27
Футбол

Семак: Лунев перестал играть за «Зенит» из-за хронической травмы

Голкипер футбольного клуба «Зенит» Андрей Лунев перестал попадать в стартовый состав из-за травмы.
Фонтанка.Ру 11:20
Общество

Депутаты назвали возможные сроки за интернет-пропаганду наркотиков

Депутаты Государственной думы полагают, что за пропаганду наркотиков в Интернете необходимо установить наказание вплоть до лишения свободы на 5-7 лет.
Вести.Ru 08:39
Происшествия

В Крыму предъявили обвинения подозреваемому в подготовке теракта

Подозреваемому в подготовке теракта в Крыму Олегу Приходько предъявили обвинения.
ТАСС 11:28
Общество

Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала

Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Политика

Лавров оценил возможный выход США из Договора по открытому небу

Возможный выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) станет печальным развитием событий.
Известия 07:47
Политика

Путин увеличил штат прокуратуры

Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении общей штатной численности органов прокуратуры России почти на 250 человек.
Lenta.ru 09:48
Происшествия

Путин наградил экипаж аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24

BFM.ru 11:21
Происшествия

Пожар рядом со стадионом «Спартак» потушен

Возгорание сухой травы у стадиона "Открытие Арена" на северо-западе Москвы потушено на площади 150 погонных метров, сообщается на сайте управления МЧС по Москве.
РИА Новости 11:33
Политика

Болгария высылает российского дипломата за шпионаж

Болгария высылает российского дипломата, в отношении которого прокуратура страны ранее завела дело по обвинению в шпионаже.
BFM.ru 11:14
Армия и оружие

В Турции сообщили детали операции по уничтожению аль-Багдади

Агентство Anadolu со ссылкой на своего корреспондента в провинции Идлиб сообщило, что в общей сложности операция по ликвидации аль-Багдади продолжалась четыре часа.
РБК вчера в 06:32
Общество

Роструд напомнил жителям России о короткой рабочей неделе

Дополнительный выходной день ожидает жителей России 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости.
REGNUM 05:42
Авто

Lada Kalina превратили в первый в России электромобиль на водороде

Как обещают создатели, такая "Лада" сможет преодолевать без подзарядки до 300 км. При этом отмечается, что прототип снабдили небольшими баллонами – в перспективе их заменят новыми, и запас хода вырастет до 600-800 км. По словам одного из создателей электрокара, первые Lada на топливных элементах появятся на российских дорогах примерно через год.
Авторамблер 09:57
Авто

АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4

Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня 02:59
Происшествия

Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции

Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Интерфакс 09:19
Общество

В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
RT на русском 09:18
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе

РИА Новости 26 октября в 12:00
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Политика

Полиция приехала выселять «Азов» из Золотого-4

ТК Звезда 04:47
Путешествия

Аксенов: Крым побил рекорд по турпотоку

КП - Крым 04:50
Шоу-бизнес

На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову

Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.
Molnet.ru вчера в 09:42
Политика

Украина согласилась выполнить решение ВТО по спору с Россией

Украина согласилась выполнить решение Всемирной торговой организации в рамках спора с Россией о пошлинах на нитрат аммония.
Российская газета 10:05
Киберспорт

Death Stranding выйдет на ПК летом 2020 года

Death Stranding выйдет на персональных компьютерах летом 2020 года. Об этом студия Kojima Productions объявила в твиттере.
CyberSport.ru 08:33
Наука

Массу бозона Хиггса измерили с рекордной точностью

Годы тщательной работы позволили физикам измерить массу бозона Хиггса с точностью до 0,1%, сообщает CERN.
Вести.Наука 05:27
Политика

ЕС официально одобрил отсрочку Brexit на три месяца

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил после встречи дипломатов в Брюсселе, что представители 27 стран блока «одобрили запрос Великобритании о продлении Brexit до 31 января 2020 года».
REGNUM 09:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное