Политика
Газета.RuПутин поручил наказывать за пропаганду наркотиков в Сети
Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить и внести поправки об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Об этом сообщается на сайте Кремля. Заняться данным вопросом предстоит премьер-министру Дмитрию Медведеву.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил проработать введение уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете, говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.Коммерсантъ06:24
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Авто
Haval начал производство внедорожника Haval H9 в России
Автоновости дня 13:08
Политика
Консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа продлились 80 минут
Трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по транзиту российского газа завершились за 80 минут, что в два раза дольше предыдущей встречи сторон, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго.
РБК 12:44
Происшествия
Начальник полиции подмосковного Ступино задержан при получении взятки
В Московской области задержан заместитель начальника отдела МВД России по городскому округу Ступино — начальник полиции.
REGNUM 12:02
Армия и оружие
Столтенберг прокомментировал учения НАТО у границ Белоруссии
НАТО не видит причин для беспокойства со стороны Белоруссии из-за учений вблизи ее границ, заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг.
РИА Новости 12:31
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Общество
В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
RT на русском 09:18
Общество
В Киеве произошла драка на суде по переименованию проспекта Бандеры
В киевском суде произошла драка между противниками и сторонниками переименования Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича.
RT на русском 09:49
Общество
В Польше заявили о задержании российского шпиона
В Польше заявили о задержании подозреваемого в шпионаже в пользу России, передает Радио Польши со ссылкой на Агентство внутренней безопасности.
РЕН ТВ 06:16
Гаджеты
Apple выпустила новые наушники AirPods Pro. Названа цена в России
Российская газета 12:54
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Экономика
Алекперов лично опроверг слухи о продаже ЛУКОЙЛа «Сургутнефтегазу»
Глава и совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что ни он, ни другие менеджеры не собираются продавать свои акции компании и таких предложений в последние недели не поступало.
РБК 11:34
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Как выяснилось, Фадееву стало плохо накануне ночью, у него случился сердечный приступ.
Super.ru 04:15
Экономика
Эксперты назвали самые изменившиеся из-за санкций отрасли экономики
Санкции лишили часть российских компаний самых прибыльных рынков США и центральной Европы, рассказал РБК глава Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев.
РБК 10:01
Происшествия
Пожар рядом со стадионом «Спартак» потушен
Сообщение о пожаре по адресу Волоколамское шоссе 69 ("Открытие Арена" / стадион "Спартака") поступило спасателям в 17.07, происходило загорание сухой травы на площади 150 погонных метров.
РИА Новости 11:33
Происшествия
Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции
Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Интерфакс 09:19
Происшествия
Застреливший сослуживцев в Забайкалье арестован
Газета.Ru 04:41
Армия и оружие
Глава МВД Украины вступился за националистов «Азова» перед американцами
19 октября 40 членов палаты представителей США во главе с демократом Максом Роузом заявили, что «Азов» может быть связан со случаями стрельбы в США и вербовкой американских граждан.
Lenta.ru 13:11
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову
Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Радио Комсомольская правда вчера в 10:49
Кино
В сети появилась новая киноверсия «Соника». Создатели полностью переделали его из‑за критики фанатов
В мае создатели фильма «Соник» сообщили, что планируют полностью переделать дизайн Соника из‑за критики и насмешек, которые обрушились на них после выхода трейлера.
Афиша Daily 11:23
Экономика
РБК: Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития РФ исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов положения, предложенные главой "Роснано" Анатолием Чубайсом и касающиеся углеродного налога.
ТАСС вчера в 22:20
Общество
Охранники стали самыми закредитованными в России
Работники охранных предприятий являются самыми закредитованными сотрудниками в России, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Коммерсантъ 09:08
Армия и оружие
Stratfor: Россия имеет военный успех в Сирии, но может увязнуть как в болоте
Частная разведывательная структура США Stratfor, которую нередко именуют «ЦРУ отставников», публикует материал, в котором выражает своего рода надежду на то, что в Сирии Россия «всё же увязнет как в болоте».
Военное обозрение 08:42
Фигурное катание
Трусова опубликовала видео параллельного четверного прыжка с Ханю
Российская фигуристка Александра Трусова во время тренировки на Гран-при Канады исполнила параллельный четверной тулуп с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.
Pravda.Ru 02:46
Шоу-бизнес
Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным
Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Вечерний курьер 11:36
Общество
Путин поручил Воробьеву ускорить темпы строительства развязки в Химках
Президент Владимир Путин поручил губернатору Московской области Андрею Воробьеву ускорить темпы строительства транспортной развязки в Химках, следует из стенограммы, опубликованной на сайте Кремля.
РБК 09:26
Шоу-бизнес
Помолодевшую Аллу Пугачеву приняли за Кристину Орбакайте
Некоторые из подписчиков упомянули об этом в комментариях, признавшись, что не сразу узнали примадонну на фото, подумав, что рядом с Гарри запечатлена именно Орбакайте.
Bimru.ru вчера в 05:44
Хоккей
«Авангард» поместил Щербака в список отказов
Форвард «Авангарда» Никита Щербак был помещен в список отказов. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
Sport24.ru 08:09