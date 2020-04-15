Коронавирус
КоммерсантъПутин поручил направить на поддержку авиакомпаний более 23 млрд рублей
Президент Владимир Путин сообщил о решении направить на поддержку отечественных авиаперевозчиков более 23 млрд руб. Об этом он заявил перед совещанием с правительством, оглашая новые меры помощи бизнесу из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
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Мы знаем: с серьезными трудностями сталкивается сейчас сектор авиаперевозок. В качестве экстренной, неотложной меры считаю необходимым направить на поддержку авиационных компаний более 23 миллиардов рублей.
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Российские авиакомпании получат более 23 млрд руб. в качестве экстренной поддержки
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