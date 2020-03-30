Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин поручил нарастить объём тестирования на коронавирус в России

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с полпредами заявил о необходимости нарастить в России объём тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом информирует РИА Новости.
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с чего всё началось

Путин поручил задействовать все лабораторные мощности для тестирования на коронавирус

Объемы тестирования граждан на коронавирус в РФ нужно резко нарастить в ближайшие дни, в том числе путем развертывания дополнительных центров диагностики в государственных и частных медицинских организациях.
ТАСС09:34

Подробнее о событии

Путин поручил задействовать все лаборатории для выявления COVID-19

РЕН ТВ10:05

Путин сообщил о необходимости развернуть дополнительные центры диагностики коронавируса

Комсомольская правда10:04

Путин поручил проводить диагностику COVID-19 в новых государственных и частных медцентрах

Москва 2409:13

Путин поручил увеличить объем тестирования россиян на коронавирус

Газета.Ru09:37

Путин: Новые тест-системы на коронавирус надо регистрировать быстро

REGNUM09:35

Путин поручил открыть новые центры диагностики коронавируса в регионах и привлечь к работе студентов

Телеканал 360°09:30

Путин поручил нарастить объём тестирования на коронавирус в России

RT на русском09:48
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Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 14:09
Технологии

Johnson & Johnson начнет тестирование вакцины от коронавируса на людях в сентябре

Американская компания Johnson & Johnson объявила в понедельник, 30 марта, что планирует начать испытания разрабатываемой ею вакцины от коронавируса на людях не позднее сентября.
Коммерсантъ 15:44
Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медоборудованием

Российская газета 19:56
Общество

Режим самоизоляции ввели в Петербурге

Как указывается в документе, жители старше 65 лет должны соблюдать режим до 14 апреля.
Телеканал 360° 14:11
Общество

Мэрия Москвы изменила сообщение о сроках всеобщей самоизоляции

Мэрия Москвы сообщила, что всеобщий режим самоизоляции в Москве действует до 14 апреля. Затем сообщение было исправлено.
Коммерсантъ 11:35
Экономика

Продажи товаров для строительства и огорода перед выходной неделей в РФ выросли на треть

Продажи товаров для строительства и огорода перед выходной неделей в РФ выросли на 34%, сказано в исследовании крупнейшего в России оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
ПРАЙМ 20:16
Здоровье

Российские медики начнут работу в госпитале в Бергамо 1 апреля

Временный госпиталь для лечения заразившихся коронавирусом откроется в итальянском городе Бергамо со среды, 1 апреля, тогда же там начнут работать российские военные медики, пишет РИА Новости со ссылкой на советника Национальной ассоциации альпийских стрелков, силами которых возводится медицинское учреждение, Карло Макалли.
Аргументы и Факты 09:37
Происшествия

В Москве скончались четыре пожилых пациента с коронавирусом

Ведомости 15:33
Армия и оружие

В США первый военнослужащий скончался от коронавируса

В Соединенных Штатах первый американский военнослужащий скончался после заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер.
Российская газета 20:10
Кино

Студия Тимура Бекмамбетова снимет киноальманах «Истории карантина» в формате Screenlife

Студия "Базелевс" Тимура Бекмамбетова запускает конкурс идей для короткометражных фильмов о мире во время пандемии коронавируса и самоизоляции, снятых в формате Screenlife, где все действие происходит на экране электронного девайса.
ТАСС 12:25
Музыка

Элтон Джон, Билли Айлиш и другие музыканты устроили онлайн-концерт

Сэр Элтон Джон уговорил известных музыкантов, не выходя из дома, принять участие в онлайн-концерте для сбора средств на борьбу с коронавирусом, сообщает NME.
РИА Новости 18:12
Единоборства

UFC ищет нового соперника Фергюсону вместо Нурмагомедова

Бой между россиянином и американцем, который должен был стать главным на турнире UFC 249, должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке.
NewInform 07:06
Происшествия

На Филиппинах разбился самолет авиакомпании Lion Air

На Филиппинах разбился самолет авиакомпании Lion Air, направлявшийся в Токио, пишет издание Philippine Daily Inquirer.
РИА Новости вчера в 10:20
Политика

Рада приняла закон, разрешающий продажу сельхозземель на Украине

Верховная рада Украины на внеочередном заседании принял закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
РИА Новости 17:49
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсацию в связи с коронавирусом

В Москве окажут поддержку оставшимся безработным в связи с пандемией COVID-2019.
Москва. Северо-Запад вчера в 16:17
Экономика

Закон о введении налога на доход по вкладам внесли в Госдуму

Ряд депутатов внесли в Госдуму законопроект, который предполагает налогообложение доходов от процентов по вкладам в России.
Газета.Ru 19:39
Политика

Депутаты Заксобрания Камчатки согласовали нового прокурора края

Сегодня на внеочередной сессии депутаты Заксобрания согласовали кандидатуру Дмитрия Рычагова на должность прокурора края.
Кам 24 19:54
Общество

Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru 12:20
Общество

Глава Иркутской области рекомендовал жителям не покидать свои дома

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев рекомендовал жителям региона не покидать свои дома в связи с распространением коронавирусной инфекции.
ТАСС 11:01
Финансы

Курс доллара на торгах поднялся выше 80 рублей

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 2,6 процента и превысил отметку в 80 рублей, сообщает агентство ТАСС.
Рифей-Пермь 04:47
Экономика

ЦБ с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке

Банк России с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов, сообщил регулятор.
Коммерсантъ 12:53
Здоровье

Найдена связь между смертностью от коронавируса и популярной прививкой

Американские эпидемиологи нашли связь между смертностью от COVID-19 в разных странах и тем, как давно и насколько широко в них применяли предназначенную для борьбы с туберкулезом вакцину БЦЖ.
РИА Новости 15:47
Общество

«Яндекс» запустил индекс самоизоляции для городов России

Компания "Яндекс" представила индекс самоизоляции. Он показывает, как жители России соблюдают условия карантина.
Российская газета 07:39
Политика

Весенний призыв в России начнется 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва 1 апреля 2020 года.
Газета.Ru 13:29
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости 16:49
Авто

Автопром в Китае столкнулся с проблемой низкого спроса

Улучшение эпидемиологической ситуации в Китае позволило местному автопрому восстановить производство на 97%, однако теперь его настигла новая проблема – низкий спрос.
Автоновости дня 12:32
Культура

Ссылки на видеоверсии представлений забайкальских учреждений культуры публикует «Чита.Ру»

Государственный театр «Забайкальские узоры» предлагает в домашней обстановке посмотреть видеофильмы из архивов театра на официальном сайте учреждения: zabuzor.ru.
Чита.Ру вчера в 21:22
Футбол

«Астон Вилла» накажет капитана за нарушение карантина

Бирмингемская "Астон Вилла" приняла решение оштрафовать капитана Джека Грилиша за нарушение карантина, сообщается на официальном сайте клуба.
Газета.Ru 13:05
Политика

Депутат Леонид Слуцкий стал президентом факультета мировой политики МГУ

Депутата Госдумы и председателя комитета по международным делам Леонида Слуцкого назначили президентом факультета мировой политики МГУ.
Дождь 08:22
Происшествия

Коронавирус из Марокко завезла заболевшая амурчанка

29 марта зарегистрирован первый завозной случай коронавируса, установлено, что заболевшая посещала Королевство Марокко.
Телепорт вчера в 21:23
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