Объемы тестирования граждан на коронавирус в РФ нужно резко нарастить в ближайшие дни, в том числе путем развертывания дополнительных центров диагностики в государственных и частных медицинских организациях.

с чего всё началось

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с полпредами заявил о необходимости нарастить в России объём тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом информирует РИА Новости.

Путин поручил нарастить объём тестирования на коронавирус в России

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