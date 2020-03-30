Коронавирус
RT на русскомПутин поручил нарастить объём тестирования на коронавирус в России
Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с полпредами заявил о необходимости нарастить в России объём тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом информирует РИА Новости.
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с чего всё началось
Объемы тестирования граждан на коронавирус в РФ нужно резко нарастить в ближайшие дни, в том числе путем развертывания дополнительных центров диагностики в государственных и частных медицинских организациях.ТАСС09:34
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Путин сообщил о необходимости развернуть дополнительные центры диагностики коронавируса
Комсомольская правда10:04
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Общество
26 регионов России ввели режим самоизоляции
Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Технологии
Johnson & Johnson начнет тестирование вакцины от коронавируса на людях в сентябре
Американская компания Johnson & Johnson объявила в понедельник, 30 марта, что планирует начать испытания разрабатываемой ею вакцины от коронавируса на людях не позднее сентября.
Политика
Трамп: Россия направила в США самолет с медоборудованием
Общество
Режим самоизоляции ввели в Петербурге
Как указывается в документе, жители старше 65 лет должны соблюдать режим до 14 апреля.
Общество
Мэрия Москвы изменила сообщение о сроках всеобщей самоизоляции
Мэрия Москвы сообщила, что всеобщий режим самоизоляции в Москве действует до 14 апреля. Затем сообщение было исправлено.
Экономика
Продажи товаров для строительства и огорода перед выходной неделей в РФ выросли на треть
Продажи товаров для строительства и огорода перед выходной неделей в РФ выросли на 34%, сказано в исследовании крупнейшего в России оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Здоровье
Российские медики начнут работу в госпитале в Бергамо 1 апреля
Временный госпиталь для лечения заразившихся коронавирусом откроется в итальянском городе Бергамо со среды, 1 апреля, тогда же там начнут работать российские военные медики, пишет РИА Новости со ссылкой на советника Национальной ассоциации альпийских стрелков, силами которых возводится медицинское учреждение, Карло Макалли.
Армия и оружие
В США первый военнослужащий скончался от коронавируса
В Соединенных Штатах первый американский военнослужащий скончался после заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер.
Кино
Студия Тимура Бекмамбетова снимет киноальманах «Истории карантина» в формате Screenlife
Студия "Базелевс" Тимура Бекмамбетова запускает конкурс идей для короткометражных фильмов о мире во время пандемии коронавируса и самоизоляции, снятых в формате Screenlife, где все действие происходит на экране электронного девайса.
Музыка
Элтон Джон, Билли Айлиш и другие музыканты устроили онлайн-концерт
Сэр Элтон Джон уговорил известных музыкантов, не выходя из дома, принять участие в онлайн-концерте для сбора средств на борьбу с коронавирусом, сообщает NME.
Единоборства
UFC ищет нового соперника Фергюсону вместо Нурмагомедова
Бой между россиянином и американцем, который должен был стать главным на турнире UFC 249, должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке.
Происшествия
На Филиппинах разбился самолет авиакомпании Lion Air
На Филиппинах разбился самолет авиакомпании Lion Air, направлявшийся в Токио, пишет издание Philippine Daily Inquirer.
Политика
Рада приняла закон, разрешающий продажу сельхозземель на Украине
Верховная рада Украины на внеочередном заседании принял закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
Общество
Безработным москвичам выплатят компенсацию в связи с коронавирусом
В Москве окажут поддержку оставшимся безработным в связи с пандемией COVID-2019.
Экономика
Закон о введении налога на доход по вкладам внесли в Госдуму
Ряд депутатов внесли в Госдуму законопроект, который предполагает налогообложение доходов от процентов по вкладам в России.
Политика
Депутаты Заксобрания Камчатки согласовали нового прокурора края
Сегодня на внеочередной сессии депутаты Заксобрания согласовали кандидатуру Дмитрия Рычагова на должность прокурора края.
Общество
Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса
Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Общество
Глава Иркутской области рекомендовал жителям не покидать свои дома
Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев рекомендовал жителям региона не покидать свои дома в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Финансы
Курс доллара на торгах поднялся выше 80 рублей
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 2,6 процента и превысил отметку в 80 рублей, сообщает агентство ТАСС.
Экономика
ЦБ с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке
Банк России с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов, сообщил регулятор.
Здоровье
Найдена связь между смертностью от коронавируса и популярной прививкой
Американские эпидемиологи нашли связь между смертностью от COVID-19 в разных странах и тем, как давно и насколько широко в них применяли предназначенную для борьбы с туберкулезом вакцину БЦЖ.
Общество
«Яндекс» запустил индекс самоизоляции для городов России
Компания "Яндекс" представила индекс самоизоляции. Он показывает, как жители России соблюдают условия карантина.
Политика
Весенний призыв в России начнется 1 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва 1 апреля 2020 года.
Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
Авто
Автопром в Китае столкнулся с проблемой низкого спроса
Улучшение эпидемиологической ситуации в Китае позволило местному автопрому восстановить производство на 97%, однако теперь его настигла новая проблема – низкий спрос.
Культура
Ссылки на видеоверсии представлений забайкальских учреждений культуры публикует «Чита.Ру»
Государственный театр «Забайкальские узоры» предлагает в домашней обстановке посмотреть видеофильмы из архивов театра на официальном сайте учреждения: zabuzor.ru.
Футбол
«Астон Вилла» накажет капитана за нарушение карантина
Бирмингемская "Астон Вилла" приняла решение оштрафовать капитана Джека Грилиша за нарушение карантина, сообщается на официальном сайте клуба.
Политика
Депутат Леонид Слуцкий стал президентом факультета мировой политики МГУ
Депутата Госдумы и председателя комитета по международным делам Леонида Слуцкого назначили президентом факультета мировой политики МГУ.
Происшествия
Коронавирус из Марокко завезла заболевшая амурчанка
29 марта зарегистрирован первый завозной случай коронавируса, установлено, что заболевшая посещала Королевство Марокко.