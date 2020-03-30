Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с полпредами заявил о необходимости нарастить в России объём тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом информирует РИА Новости.

Путин поручил нарастить объём тестирования на коронавирус в России

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