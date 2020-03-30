Коронавирус
RT на русскомПутин поручил нарастить объём тестирования на коронавирус в России
Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с полпредами заявил о необходимости нарастить в России объём тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом информирует РИА Новости.
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Путин сообщил о необходимости развернуть дополнительные центры диагностики коронавируса
Комсомольская правда10:04
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Общество
«Яндекс» ввёл индекс самоизоляции для крупных городов РФ
Москва, 30 марта 2020, 13:39 — REGNUM Индекс самоизоляции ввела российская интернет-компания «Яндекс» для крупных городов.
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26 регионов России ввели режим самоизоляции
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Прививка от туберкулеза снижает смертность от коронавируса
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Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Кино
В Сети появились первые кадры с Карнажем из «Венома-2»
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Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч
Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.
Общество
Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве
Режим всеобщей изоляции в Москве был введен с понедельника, 30 марта.
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Трамп: Россия направила в США самолет с медоборудованием
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Владимир Путин поручил пополнить резерв аппаратов ИВЛ в России
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Киберспорт
Бесплатные карты и бета-тест — Valve рассказала подробности об обновленной Artifact
Valve раскрыла некоторые детали о новой версии Artifact 2.0.
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В Тюмени хирурги из МСЧ «Нефтяник» удалили у пациентки опухоль, внутри которой были волосы и зубы, пишет 72.ru.
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Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов
Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
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Антисланцевый план Сечина подбросит цены на нефть до $60
Игорь Сечин из "Роснефти" заявил, что как только сланцевики уйдут с рынка, цены восстановятся и достигнут $60 за баррель.
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В Омской области число заболевших коронавирусом не увеличилось
В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что, по данным на утро 31 марта, под наблюдением на дому - 7309 граждан, в инфекционной больнице с признаками ОРВИ находятся 22 омича.
Общество
Режим полной самоизоляции в Санкт-Петербурге 2020: до какого числа продлится и как будет действовать
Санкт-Петербурге вечером 30 марта 2020 года ввел режим полной самоизоляции, который начнет действовать с 31 марта.
Общество
Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды
Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
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Американский вертолет уничтожил российскую «Армату»
Американская компания Bell, которая вместе с Sikorsky поборется за право построить для Пентагона вертолет на замену легендарного "Апача", показала ролик, в котором перспективный Bell 360 Invictus расстреливает российскую "Армату".
Общество
Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса
Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Политика
Верховная рада сняла запрет на продажу сельхозугодий
Парламент Украины на внеочередном заседании принял законопроект, который снимает с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
Происшествия
В пятиэтажном доме в Красноярском крае произошел пожар
Экономика
В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Общество
Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах и аптеках
Президент Владимир Путин объявил о необходимости обеспечить особый порядок обслуживания россиян в магазинах и аптеках.
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Нападающий казанского "Ак Барса" Виктор Тихонов рассказал, как он с семьей успел покинуть Россию и улететь в США.
Здоровье
В Приморье выявили два новых случая коронавируса
В Приморье выявили два новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства края.
Авто
В Уфе состоится распродажа арестованных машин
В Уфе стартовали заявки на участие в торгах по продаже арестованных машин.
Здоровье
Минздраву предложили признать профнепригодность Скворцовой
Министерству здравоохранения РФ предлагают признать профессиональную непригодность Вероники Скворцовой — экс-министра, ныне — руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) из-за ее заявления о разработке в РФ «четырехместных» аппаратов ИВЛ.
Общество
Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы
Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.
Общество
В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса
Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.