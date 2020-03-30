Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин поручил нарастить объём тестирования на коронавирус в России

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с полпредами заявил о необходимости нарастить в России объём тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом информирует РИА Новости.
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Путин поручил задействовать все лаборатории для выявления COVID-19

РЕН ТВ10:05

Путин сообщил о необходимости развернуть дополнительные центры диагностики коронавируса

Комсомольская правда10:04

Путин поручил проводить диагностику COVID-19 в новых государственных и частных медцентрах

Москва 2409:13

Путин поручил увеличить объем тестирования россиян на коронавирус

Газета.Ru09:37

Путин: Новые тест-системы на коронавирус надо регистрировать быстро

REGNUM09:35

Путин поручил открыть новые центры диагностики коронавируса в регионах и привлечь к работе студентов

Телеканал 360°09:30

Путин поручил нарастить объём тестирования на коронавирус в России

RT на русском09:48
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 23:30, Ашберн
Общество

«Яндекс» ввёл индекс самоизоляции для крупных городов РФ

Москва, 30 марта 2020, 13:39 — REGNUM Индекс самоизоляции ввела российская интернет-компания «Яндекс» для крупных городов.
REGNUM 06:39
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 14:09
Здоровье

Прививка от туберкулеза снижает смертность от коронавируса

Американские эпидемиологи нашли связь между вакциной против туберкулеза БЦЖ и снижением заболеваемости коронавирусом.
Накануне.Ru 20:04
Общество

В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
РИА Новости вчера в 13:20
Кино

В Сети появились первые кадры с Карнажем из «Венома-2»

iReactor вчера в 03:10
Общество

Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.
Live24 16:03
Общество

Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве

Режим всеобщей изоляции в Москве был введен с понедельника, 30 марта.
РБК 15:19
Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медоборудованием

Российская газета 19:56
Общество

Владимир Путин поручил пополнить резерв аппаратов ИВЛ в России

Президент России Владимир Путин потребовал пополнить резерв аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в стране в связи с пандемией коронавируса.
Псковское агентство информации 10:20
Киберспорт

Бесплатные карты и бета-тест — Valve рассказала подробности об обновленной Artifact

Valve раскрыла некоторые детали о новой версии Artifact 2.0.
CyberSport.ru 15:26
Здоровье

У тюменки удалили опухоль с зубами и волосами внутри

В Тюмени хирурги из МСЧ «Нефтяник» удалили у пациентки опухоль, внутри которой были волосы и зубы, пишет 72.ru.
Европейско-Азиатские новости 02:24
Общество

Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов

Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
РБК 13:43
Энергетика

Антисланцевый план Сечина подбросит цены на нефть до $60

Игорь Сечин из "Роснефти" заявил, что как только сланцевики уйдут с рынка, цены восстановятся и достигнут $60 за баррель.
Вести.Ru 13:44
Здоровье

В Омской области число заболевших коронавирусом не увеличилось

В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что, по данным на утро 31 марта, под наблюдением на дому - 7309 граждан, в инфекционной больнице с признаками ОРВИ находятся 22 омича.
12 Канал Омск 23:14
Общество

Режим полной самоизоляции в Санкт-Петербурге 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

Санкт-Петербурге вечером 30 марта 2020 года ввел режим полной самоизоляции, который начнет действовать с 31 марта.
КП - Санкт-Петербург 13:00
Общество

Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды

Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Известия 22:48
Армия и оружие

Американский вертолет уничтожил российскую «Армату»

Американская компания Bell, которая вместе с Sikorsky поборется за право построить для Пентагона вертолет на замену легендарного "Апача", показала ролик, в котором перспективный Bell 360 Invictus расстреливает российскую "Армату".
Утро.ru 06:31
Общество

Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса

Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 16:15
Политика

Верховная рада сняла запрет на продажу сельхозугодий

Парламент Украины на внеочередном заседании принял законопроект, который снимает с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
Коммерсантъ 18:24
Происшествия

В пятиэтажном доме в Красноярском крае произошел пожар

РИА Новости 21:25
Происшествия

Совхоз «Корсаковский» закопал трупы коров у реки в селе Чапаево

Сахалин.Инфо 22:52
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru 14:10
Общество

Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах и аптеках

Президент Владимир Путин объявил о необходимости обеспечить особый порядок обслуживания россиян в магазинах и аптеках.
Piter.tv 12:28
Здоровье

В Братске построят инфекционный блок для борьбы с коронавирусом

Tkgorod.ru 20:56
Хоккей

Хоккеист «Ак Барса» Виктор Тихонов эвакуировался с семьей в США

Нападающий казанского "Ак Барса" Виктор Тихонов рассказал, как он с семьей успел покинуть Россию и улететь в США.
Piter.tv 14:00
Здоровье

В Приморье выявили два новых случая коронавируса

В Приморье выявили два новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства края.
Lenta.ru 22:08
Авто

В Уфе состоится распродажа арестованных машин

В Уфе стартовали заявки на участие в торгах по продаже арестованных машин.
UfaTime.ru 20:52
Здоровье

Минздраву предложили признать профнепригодность Скворцовой

Министерству здравоохранения РФ предлагают признать профессиональную непригодность Вероники Скворцовой — экс-министра, ныне — руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) из-за ее заявления о разработке в РФ «четырехместных» аппаратов ИВЛ.
Росбалт 07:02
Общество

Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы

Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.
REGNUM 14:27
Общество

В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:45
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