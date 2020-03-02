с чего всё началось

По итогам заседания Путин поручил правительству РФ издать нормативный правовой акт, предусматривающий утверждение правительством России норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка в стране.

Общество В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Армия и оружие Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.

Происшествия В Москве заочно арестовали поляка и украинца по «делу Магомедовых» Тверской суд Москвы заочно арестовал гражданина Польши Валенти Сельвесюка и гражданина Украины Сергея Ткаченко, ставших обвиняемыми в рамках уголовного дела о преступном сообществе в отношении владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда.

Биатлон Губерниев ответил на сообщения о поддельных подписях Родченкова Адвокат Алексей Панич во время слушаний в CAS отметил, что аффидетивы с поддельными подписями Родченкова являются ключевыми в деле биатлонисток Яны Романовой, Ольги Зайцевой и Ольги Вилухиной.

Биатлон Фуркад прокомментировал недопуск зрителей на Кубок мира по биатлону Французский биатлонист Мартен Фуркад после недопуска болельщиков на этап Кубка мира в Чехии заявил, что непоследовательность в истории с коронавирусом продолжается.

Политика Депутат Рады заявил, что премьер Украины написал заявление об отставке Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке после встречи с президентом Владимиром Зеленским в понедельник.

Здоровье Мясников назвал лекарства, которые нужно убрать из домашней аптечки Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий и медик Александр Мясников сообщил, что часть лекарств из домашних аптечек россиян можно смело выкинуть.

Политика Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

Игры Демоверсию ремейка Final Fantasy VII выпустила Square Enix Компания Square Enix сообщила о выходе демоверсии Final Fantasy VII. Как сообщает портал News.ru, для игроков будет доступна первая глава.

Технологии На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google Стало известно, какими приложениями компания Huawei планирует заменить продукты корпорации Google на своих смартфонах и устройствах дочерней компании Honor.