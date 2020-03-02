Политика
Красная веснаПутин поручил научить чиновников государственному русскому языку
По итогам заседания Путин поручил правительству РФ издать нормативный правовой акт, предусматривающий утверждение правительством России норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка в стране.
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с чего всё началось
«Издать нормативный правовой акт, предусматривающий утверждение правительством Российской Федерации норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации», — говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.RT на русском09:42
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Общество
В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак
Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Армия и оружие
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
Футбол
РФС разрешил «Сочи» подписать Имбула вне трансферного окна
Переход хавбека сборной Демократической Республики Конго Ганелли Имбула в «Сочи» вне регистрационного периода был утвержден со стороны РФС.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Происшествия
В Москве заочно арестовали поляка и украинца по «делу Магомедовых»
Тверской суд Москвы заочно арестовал гражданина Польши Валенти Сельвесюка и гражданина Украины Сергея Ткаченко, ставших обвиняемыми в рамках уголовного дела о преступном сообществе в отношении владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Общество
Суд отменил приговор Константину Котову
Биатлон
Губерниев ответил на сообщения о поддельных подписях Родченкова
Адвокат Алексей Панич во время слушаний в CAS отметил, что аффидетивы с поддельными подписями Родченкова являются ключевыми в деле биатлонисток Яны Романовой, Ольги Зайцевой и Ольги Вилухиной.
Игры
Death Stranding выйдет на PC уже 2 июня
505 Games и Kojima Productions анонсировали дату выхода Death Stranding на РС — 2 июня.
Биатлон
Фуркад прокомментировал недопуск зрителей на Кубок мира по биатлону
Французский биатлонист Мартен Фуркад после недопуска болельщиков на этап Кубка мира в Чехии заявил, что непоследовательность в истории с коронавирусом продолжается.
Политика
Депутат Рады заявил, что премьер Украины написал заявление об отставке
Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке после встречи с президентом Владимиром Зеленским в понедельник.
Здоровье
Мясников назвал лекарства, которые нужно убрать из домашней аптечки
Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий и медик Александр Мясников сообщил, что часть лекарств из домашних аптечек россиян можно смело выкинуть.
Футбол
Матч за Суперкубок УЕФА-2023 пройдет в Казани
Общество
Глава МВД выступил против снижения нештрафуемого порога скорости
Глава МВД Владимир Колокольцев не поддерживает идею снижения нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч.
Общество
В Якутске могут ввести налог на собак
Для владельцев собак власти Якутска планируют ввести налог или сбор.
Происшествия
В Иркутске чиновник во время задержания съел улики
Видео задержания Владимира Журавлёва опубликовало региональное управление Следственного комитета, сообщает телеканал "360".
Авто
Peugeot 208 признан лучшим автомобилем Европы 2020 года
Политика
Пушков: Было очень мудро в начале 90-х лишить Украину ядерного оружия
Было очень мудро в начале 90-х лишить Украину ядерного оружия, поскольку его не должно быть у незрелых, несформированных наций с безответственными "элитами", написал Пушков в своем Twitter.
Политика
Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию
Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Игры
Демоверсию ремейка Final Fantasy VII выпустила Square Enix
Компания Square Enix сообщила о выходе демоверсии Final Fantasy VII. Как сообщает портал News.ru, для игроков будет доступна первая глава.
Политика
Партия Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле
Партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд" побеждает на выборах в Кнессет (парламент Израиля), сообщает The Jerusalem Post.
Технологии
На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google
Стало известно, какими приложениями компания Huawei планирует заменить продукты корпорации Google на своих смартфонах и устройствах дочерней компании Honor.
Шоу-бизнес
Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью
Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
Здоровье
Маммолог назвала главные факторы развития рака молочной железы
Общество
В Госдуме поддержали идею пересмотреть стоимость услуг ЖКХ
Ранее в Министерстве строительства и ЖКХ сообщили, что в России пересмотрят стоимость отопления из-за теплой зимы.
Экономика
В России назвали сумму экономии для бюджета от пенсионной реформы
Повышение пенсионного возраста в России позволило сэкономить для бюджета 21,5 млрд рублей уже в первый год.
Шоу-бизнес
Данила Козловский впервые стал отцом
Актер Данила Козловский и 32-летняя Ольга Зуева впервые стали родителями, пара поделилась фотографией с новорожденным.