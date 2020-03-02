Политика

Красная веснаКрасная веснаПутин поручил научить чиновников государственному русскому языку

По итогам заседания Путин поручил правительству РФ издать нормативный правовой акт, предусматривающий утверждение правительством России норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка в стране.
Читать в источнике
Комментировать96
с чего всё началось
«Издать нормативный правовой акт, предусматривающий утверждение правительством Российской Федерации норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации», — говорится в перечне, опубликованном
 на сайте Кремля.
RT на русском09:42

Подробнее о событии

Путин поручил создать закон о контроле за грамотностью чиновников

РБК11:01

Путин поручил разработать концепцию языковой госполитики

Коммерсантъ10:57

Путин дал поручения по поддержке русского языка за рубежом

ТАСС10:00

Путин поручил проверить чиновников на грамотность

REGNUM09:36

Путин поручил утвердить нормы русского языка как государственного

РИА Новости09:45

Путин поручил подготовить проект о контроле за грамотностью чиновников и россиян

Газета.Ru09:45

Путин поручил кабмину утвердить нормы государственного русского языка

RT на русском09:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 21:54, Ашберн
Общество

Блогер Диденко рассказала подробности трагедии в банном комплексе

РИА Новости 12:36
Общество

В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак

Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Газета.Ru 19:42
Армия и оружие

Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
RT на русском 06:44
Футбол

РФС разрешил «Сочи» подписать Имбула вне трансферного окна

Переход хавбека сборной Демократической Республики Конго Ганелли Имбула в «Сочи» вне регистрационного периода был утвержден со стороны РФС.
NewInform 18:15
Музыка

Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

Российская газета 14:05
Происшествия

В Москве заочно арестовали поляка и украинца по «делу Магомедовых»

Тверской суд Москвы заочно арестовал гражданина Польши Валенти Сельвесюка и гражданина Украины Сергея Ткаченко, ставших обвиняемыми в рамках уголовного дела о преступном сообществе в отношении владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда.
Интерфакс 12:47
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
РБК 05:05
Общество

Суд отменил приговор Константину Котову

Телеканал RTVI 07:35
Биатлон

Губерниев ответил на сообщения о поддельных подписях Родченкова

Адвокат Алексей Панич во время слушаний в CAS отметил, что аффидетивы с поддельными подписями Родченкова являются ключевыми в деле биатлонисток Яны Романовой, Ольги Зайцевой и Ольги Вилухиной.
РБК 18:08
Игры

Death Stranding выйдет на PC уже 2 июня

505 Games и Kojima Productions анонсировали дату выхода Death Stranding на РС — 2 июня.
Игромания.ру 11:28
Биатлон

Фуркад прокомментировал недопуск зрителей на Кубок мира по биатлону

Французский биатлонист Мартен Фуркад после недопуска болельщиков на этап Кубка мира в Чехии заявил, что непоследовательность в истории с коронавирусом продолжается.
РИА Новости 06:28
Политика

Депутат Рады заявил, что премьер Украины написал заявление об отставке

Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке после встречи с президентом Владимиром Зеленским в понедельник.
РИА Новости 16:12
Здоровье

Мясников назвал лекарства, которые нужно убрать из домашней аптечки

Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий и медик Александр Мясников сообщил, что часть лекарств из домашних аптечек россиян можно смело выкинуть.
ToDay News Ufa 01:04
Футбол

Матч за Суперкубок УЕФА-2023 пройдет в Казани

Turkmenportal 11:47
Общество

Глава МВД выступил против снижения нештрафуемого порога скорости

Глава МВД Владимир Колокольцев не поддерживает идею снижения нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч.
News.ru вчера в 07:08
Общество

В Якутске могут ввести налог на собак

Для владельцев собак власти Якутска планируют ввести налог или сбор.
9111.ru 05:03
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса

Газета.Ru 11:40
Происшествия

В Иркутске чиновник во время задержания съел улики

Видео задержания Владимира Журавлёва опубликовало региональное управление Следственного комитета, сообщает телеканал "360".
Говорит Москва 06:22
Авто

Peugeot 208 признан лучшим автомобилем Европы 2020 года

Городовой 10:37
Политика

Пушков: Было очень мудро в начале 90-х лишить Украину ядерного оружия

Было очень мудро в начале 90-х лишить Украину ядерного оружия, поскольку его не должно быть у незрелых, несформированных наций с безответственными "элитами", написал Пушков в своем Twitter.
Российская газета 16:27
Политика

Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию

Президент Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян, следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, копию которого РБК предоставила пресс-служба комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.
РБК 12:41
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Говорит Москва вчера в 05:10
Игры

Демоверсию ремейка Final Fantasy VII выпустила Square Enix

Компания Square Enix сообщила о выходе демоверсии Final Fantasy VII. Как сообщает портал News.ru, для игроков будет доступна первая глава.
Live24 06:00
Политика

Партия Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле

Партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд" побеждает на выборах в Кнессет (парламент Израиля), сообщает The Jerusalem Post.
Газета.Ru 15:33
Технологии

На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google

Стало известно, какими приложениями компания Huawei планирует заменить продукты корпорации Google на своих смартфонах и устройствах дочерней компании Honor.
Piter.tv 29 февраля в 05:58
Шоу-бизнес

Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью

Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
StarHit.ru 06:00
Здоровье

Маммолог назвала главные факторы развития рака молочной железы

ToDay News Ufa 05:23
Общество

В Госдуме поддержали идею пересмотреть стоимость услуг ЖКХ

Ранее в Министерстве строительства и ЖКХ сообщили, что в России пересмотрят стоимость отопления из-за теплой зимы.
Lenta.ru вчера в 20:55
Экономика

В России назвали сумму экономии для бюджета от пенсионной реформы

Повышение пенсионного возраста в России позволило сэкономить для бюджета 21,5 млрд рублей уже в первый год.
REGNUM 19:07
Шоу-бизнес

Данила Козловский впервые стал отцом

Актер Данила Козловский и 32-летняя Ольга Зуева впервые стали родителями, пара поделилась фотографией с новорожденным.
iReactor 08:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное