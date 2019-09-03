Политика
РБКПутин поручил назначить доплаты оказывающим первичную помощь медикам
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
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Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия, заявил Александр Лукашенко.
РИА Новости 04:44
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют июльскую грозу в Москве
В среду, 4 сентября, температура воздуха в Московском регионе будет достигать +25 °С, вечером ожидается июльская гроза.
RT на русском 14:00
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Армия и оружие
Шойгу провел телефонный разговор с главой минобороны Франции
"Третьего сентября 2019 года министр обороны Российской Федерации генерал армии С.К. Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции Флоранс Парли", - говорится в сообщении.
РИА Новости 13:13
Политика
ЦИК проверит законность «Умного голосования» Навального
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проверит законность инициативы оппозиционера Алексея Навального «Умное голосование».
Коммерсантъ 11:26
Происшествия
В Ставропольском крае разбился Су-25
REGNUM 08:03
Происшествия
Суд вынес первый приговор по делу о беспорядках 27 июля в Москве
RT на русском 06:46
Происшествия
В Тюмени 10-летней девочке удалили опухоль с зубами и волосами
Двухкилограммовую опухоль удалили у десятилетней девочки: с подобными случаями медики сталкиваются очень редко.
Газета.Ru 13:50
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Политика
Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400
RT на русском вчера в 10:53
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
RT на русском 07:00
Гаджеты
Apple Watch будут отслеживать качество сна
В новой версии операционной системы watchOS для «умных» часов Apple Watch появится функция отслеживания продолжительности и качества сна.
UfaTime.ru 00:43
Теннис
Элина Свитолина вышла в полуфинал US Open
GoTennis.ru 13:54
Общество
В Калужской области объяснили огромную свастику на детской площадке
Представитель администрации Юхновского района Калужской области прокомментировала инцидент со строительством детской площадки, фундамент которой по форме оказался похож на свастику.
Взгляд.ру 12:28
Политика
У Тимошенко при загадочных обстоятельствах умерла сестра
РИА Новости 13:37
Экономика
В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.
REGNUM вчера в 00:20
Здоровье
Минздрав представит на ВЭФ новые лаборатории для выявления патогенов
Минздрав России представит на Восточном экономическом форуме инновационную разработку - автоматические комплексы для анализа воздуха или жидкости на наличие патогенных биологических агентов еще до момента, когда они смогут вызвать инфекционные заболевания у человека, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.
РИА Новости 08:56
Происшествия
Умерла впавшая в кому в Турции российская студентка
В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского скончалась 19-летняя студентка, которая впала в кому в отеле в турецкой Анталье.
Известия 07:36
Футбол
В среду тульский «Арсенал» узнает соперника по Кубку России
В среду состоится жеребьёвка 1/16 финала Олимп-Кубка России по футболу.
Тульские новости 08:30
Футбол
Тренер сборной Норвегии сравнил хавбека «Ростова» с Месси
Главный тренер сборной Норвегии Ларс Лагербек сравнил полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.
Чемпионат 12:50
Футбол
Алекс Крал сомневался в переходе в «Спартак»
Новичок «Спартака» Алекс Крал признался, что долгое время раздумывал над предложением московского клуба.
Спорт-Экспресс 12:15
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Происшествия
Оппозиционера Гальперина арестовали на 30 суток из-за акции 31 августа
Замоскворецкий суд Москвы назначил 30 суток административного ареста оппозиционеру Марку Гальперину за повторное нарушение правил участия в публичном мероприятии.
Интерфакс 14:00
Происшествия
В ЮАР сняли на видео схватку носорога и слона
Столкновение слона и носорога в Национальном парке Крюгера в ЮАР было снято на видео.
REGNUM 13:14