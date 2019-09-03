Политика

РБКРБКПутин поручил назначить доплаты оказывающим первичную помощь медикам

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
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ТАСС11:05

Путин поручил назначить доплаты оказывающим первичную помощь медикам

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