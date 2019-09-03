Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Общество Расторгнут брак иранца с малолетней девочкой Как сообщалось ранее, власти Ирана потребовали, чтобы исламский суд округа Бахмай провинции Бойер-Ахмад отменил брак между малолетней и ее супругом.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1» Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.

Авто Российские продажи Hyundai в августе остались на прошлогоднем уровне Российские дилеры Hyundai в августе реализовали 14062 автомобиля – на 0,5% больше, чем годом ранее.

Происшествия Девочка из России утонула в бассейне в Турции «3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», — цитирует РИА Новости Касимову.

Футбол «Зенит» заявил на Лигу чемпионов 23 футболистов Санкт-петербургский "Зенит" отправил в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) список футболистов, которые будут заявлены для участия в групповом этапе Лиги чемпионов.

Экономика Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М-7 Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.

Происшествия В Ставропольском крае обнаружили место крушения Су-25 Поисковая группа с помощью вертолета нашла место падения штурмовика Су-25 Минобороны в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Происшествия Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».

Происшествия В Татарстане новорожденного бросили в пакете у магазина Управление Следственного комитета (СК) по Татарстану проинформировало о новорожденном мальчике, которого обнаружили в полиэтиленовом пакете около одного из магазинов.

Политика Кремль: дата саммита «Нормандской четверки» пока не определена По результатам берлинской встречи представителей стран-участников «Нормандской четверки», дата проведения саммита четверки не была определена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 сентября журналистам.

Общество Анастасия Заворотнюк погасила долг судебным приставам По данным СМИ, Анастасия Заворотнюк должна была уплатить 1,6 миллиона рублей исполнительского сбора: это штрафной процент от другого долга.

Политика Зеленский выступил в Раде за отмену депутатской неприкосновенности Как сообщало ИА REGNUM, законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов Верховная рада Украины приняла 30 августа в первом чтении.

Армия и оружие Эрдоган осудил авиаудар США по Идлибу Президент Турции Тайип Эрдоган осудил авиаудар, нанесенный США по сирийскому Идлибу.

Кино Как Юрию Кузнецову досталась роль «Мухомора» Исполнитель роли подполковника милиции по прозвищу "Мухомор" в сериале "Улицы разбитых фонарей" Юрий Кузнецов стал для миллионов телезрителей составной частью образа Санкт-Петербурга, несмотря на то, что сам он приехал в Ленинград, уже будучи состоявшимся театральным актером.

Происшествия В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.

Политика Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.