Политика
РБКПутин поручил назначить доплаты оказывающим первичную помощь медикам
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
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Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 15:51, Вашингтон
Происшествия
Женщину экстренно госпитализировали после секса в московской гостинице
Газета.Ru вчера в 20:39
Культура
Микки Рурк изменился до неузнаваемости
Газета.Ru 15:32
Общество
Расторгнут брак иранца с малолетней девочкой
Как сообщалось ранее, власти Ирана потребовали, чтобы исламский суд округа Бахмай провинции Бойер-Ахмад отменил брак между малолетней и ее супругом.
Lenta.ru 11:09
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Футбол
Представлен официальный логотип ЧМ-2022
Советский спорт 13:46
Спорт
Скончался трехкратный олимпийский чемпион
Lenta.ru 14:39
Авто
Российские продажи Hyundai в августе остались на прошлогоднем уровне
Российские дилеры Hyundai в августе реализовали 14062 автомобиля – на 0,5% больше, чем годом ранее.
Автостат 05:41
Происшествия
Девочка из России утонула в бассейне в Турции
«3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», — цитирует РИА Новости Касимову.
RT на русском 12:56
Футбол
«Зенит» заявил на Лигу чемпионов 23 футболистов
Санкт-петербургский "Зенит" отправил в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) список футболистов, которые будут заявлены для участия в групповом этапе Лиги чемпионов.
Вести.Ru 15:29
Экономика
Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М-7
Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.
РБК 11:28
Происшествия
В Ставропольском крае обнаружили место крушения Су-25
Поисковая группа с помощью вертолета нашла место падения штурмовика Су-25 Минобороны в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 09:48
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости 03:43
Происшествия
В Татарстане новорожденного бросили в пакете у магазина
Управление Следственного комитета (СК) по Татарстану проинформировало о новорожденном мальчике, которого обнаружили в полиэтиленовом пакете около одного из магазинов.
Газета.Ru 13:34
Политика
Кремль: дата саммита «Нормандской четверки» пока не определена
По результатам берлинской встречи представителей стран-участников «Нормандской четверки», дата проведения саммита четверки не была определена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 сентября журналистам.
Красная весна 08:11
Общество
Анастасия Заворотнюк погасила долг судебным приставам
По данным СМИ, Анастасия Заворотнюк должна была уплатить 1,6 миллиона рублей исполнительского сбора: это штрафной процент от другого долга.
Российская газета 14:05
Армия и оружие
ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим
РИА Новости 15:42
Политика
Зеленский выступил в Раде за отмену депутатской неприкосновенности
Как сообщало ИА REGNUM, законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов Верховная рада Украины приняла 30 августа в первом чтении.
REGNUM 04:35
Армия и оружие
Эрдоган осудил авиаудар США по Идлибу
Президент Турции Тайип Эрдоган осудил авиаудар, нанесенный США по сирийскому Идлибу.
РИА Новости 14:18
Космос
Ученые нашли признаки жизни на Венере
ToDay News Ufa 14:36
Футбол
Алекс Крал: Решение о переходе в «Спартак» далось непросто
LiveSport.ru 15:02
Музыка
Автор песни «Третье сентября» объяснил значение этой даты
ФАН вчера в 23:58
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
RT на русском вчера в 14:40
Кино
Как Юрию Кузнецову досталась роль «Мухомора»
Исполнитель роли подполковника милиции по прозвищу "Мухомор" в сериале "Улицы разбитых фонарей" Юрий Кузнецов стал для миллионов телезрителей составной частью образа Санкт-Петербурга, несмотря на то, что сам он приехал в Ленинград, уже будучи состоявшимся театральным актером.
Газета.Ru 15:36
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета
В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.
Газета.Ru 09:41
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Гаджеты
Новые Apple Watch смогут отслеживать показатели сна
По данным издания, разработка Time in Bed tracking могла появиться у компании после приобретения сервиса по мониторингу сна Beddit в 2017 году, хотя до этого Apple не давала владельцам «умных часов» следить за состоянием организма во время сна.
Известия 09:14