Президент России Владимир Путин поручил правительству не применять санкции к компаниям за отклонение от установленных показателей уровня добычи нефти. Соответствующее поручение обнародовано на сайте Кремля.

Путин поручил не наказывать компании за отклонения уровня добычи нефти

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