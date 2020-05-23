Энергетика
РИА НовостиПутин поручил не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти от показателей на срок действия соглашения ОПЕК+, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
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Происшествия
Российские аппараты ИВЛ признали безопасными
После пожаров в медицинских учреждениях Москвы и Санкт-петербурга, были проведены испытания аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М".
Экономика сегодня 04:08
Политика
Президент Владимир Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом
Ситуация с распространением коронавируса в стране в целом стабилизируется, хотя динамика еще неустойчивая - об этом 22 мая в ходе видеоселекторного совещания заявил президент России Владимир Путин.
ГТРК Волгоград-ТРВ вчера в 11:00
Кино
HBO Max покажет режиссерскую версию «Лиги справедливости»
Видеоплатформа HBO Max планирует показать режиссерскую версию многострадальной картины «Лига справедливости».
Культуромания 20 мая в 15:10
Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта, он неоднократно продлевался, последний раз – до 31 мая.
Ведомости вчера в 08:57
Космос
В Великобритании провели первые за 50 лет крупные ракетные испытания
В пресс-релизе компания Skyrora утверждает, что проведенные испытания — эть «первое вертикальное статическое огневое испытание такого масштаба в Великобритании со времени программы Black Arrow, которая выполнялась 50 лет назад».
ИА Красная Весна 20 мая в 15:27
Армия и оружие
Лукашенко рассказал о подготовке Белоруссии к войне
Территория новостей вчера в 04:53
Здоровье
Назван симптом, предупреждающий о высоком уровне сахара в крови
Ученые из Соединенных Штатов провели обследования пациентов с сахарным диабетом и выяснили, что одним из признаков заболевания является ксероз.
ФедералПресс 01:35
Армия и оружие
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители
Piter.tv вчера в 02:44
Финансы
Прощай, зеленый: страны БРИКС отказываются от доллара
Эксперты уверены, что инвестиции в драгметалл не только принесут Центробанку солидный доход, но и помогут резко сократить долю американского доллара в международных расчетах.
РИА Новости вчера в 01:00
Общество
До 20% жителей Москвы могли перенести коронавирус
Как в свою очередь уточнил глава департамента Алексей Хрипун, из более чем 50 тысяч человек, проверенных на наличие антител к коронавирусу, иммунитет формируется примерно у каждого восьмого.
Эхо Москвы 04:31
Экономика
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
Общество
Тульскую медсестру в купальнике поддержали в региональном Минздраве
Мир новостей вчера в 06:50
Общество
В Тульской области подтвердили 3005 случаев коронавируса
В Тульской области за прошедшие сутки подтвердили еще 90 новых случаев заражения COVID-19.
Первый Тульский 03:57
Здоровье
В Пермском крае выявлено 47 новых случаев коронавируса
За сутки число больных коронавирусом в Пермском крае выросло на 47 человек - 22 мужчин, 21 женщина и три ребёнка, один случай посмертно.
Рифей-Пермь 03:38
Происшествия
В Самарской области скончалась 68-летняя пациентка с COVID-19
Самара, 23 мая 2020, 11:34 — REGNUM 68-летняя женщина с COVID-19 скончалась в Самарской области.
REGNUM 04:34
Общество
Хуснуллин: трассу «Москва-Казань» могут построить за четыре года
Трассу М-12 между Москвой и Казанью могут построить за четыре года, что в два раза быстрее запланированного, сообщил в прямом эфире в Instagram вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
РИА Новости 04:57
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости вчера в 05:14
Общество
Госдума одобрила закон об увеличении пособий на детей до полутора лет
Государственная дума одобрила законопроект, согласно которому пособия по уходу за детьми до полутора лет будут увеличены вдвое.
Газета.Ru вчера в 15:23
Политика
Украина отказалась участвовать в заседании Совбеза ООН по Крыму
Представители Украины, США, Эстонии и Великобритании проигнорировали заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации в Крыму.
РИА Новости 03:18
Здоровье
Опубликована новая карта распространения COVID-19 в Тверской области
Опубликовали карту распространения вируса COVID-19 по районам Тверской области.
Московский Комсомолец Тверь вчера в 05:19
Происшествия
Адвокат сообщил об обысках у администратора паблика «Омбудсмен полиции»
В квартире администратора паблика «Омбудсмен полиции» проходит обыск. Об этом РБК сообщил адвокат основателя проекта Сергей Бадамшин.
РБК 04:59
Общество
МВД России автоматически продлит патенты для мигрантов
Патенты для трудовых мигрантов будут автоматически продлены на 93 дня, сообщается на сайте МВД России.
Газета.Ru 03:32
Здоровье
В России сократят срок выхода на рынок препарата от коронавируса
Минздрав России намерен сократить срок выхода на рынок препарата от COVID-19 «Фавипиравир», который сейчас проходит клинические испытания.
РБК вчера в 22:45
Происшествия
Названа предварительная причина крушения самолёта в Пакистане
Техническую неисправность называют основной причиной крушения пассажирского борта в Пакистане.
News.ru вчера в 06:55
Политика
В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru вчера в 16:31
Авто
Renault представил для России обновленный Kaptur
Компания Renault представила обновленный Renault Kaptur для российского рынка.
Автоновости дня 21 мая в 09:35
Политика
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о воспитании
Право на участие в разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы получат советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, указанные в статье 26 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», мнение которых будет учитываться при принятии локальных нормативных актов образовательной организации.
REGNUM 21 мая в 09:26