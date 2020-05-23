Энергетика
РИА НовостиПутин поручил не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти от показателей на срок действия соглашения ОПЕК+, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
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Общество
В Тульской области от коронавируса вылечились 1104 человека
По данным на 22 мая в Тульской области коронавирус смогли победить еще 79 человек.
Центр 71 вчера в 06:33
Гаджеты
Браслет Xiaomi Mi Band 5 сможет оценивать содержание кислорода в крови
Как известно, компания Xiaomi готовит к выпуску «умный» браслет Mi Band 5, предназначенный для отслеживания физической активности и показателей жизнедеятельности организма.
3DNews вчера в 07:38
Общество
Названы сроки начала производства вакцины от коронавируса
Производство вакцины от коронавирусной инфекции может начаться к концу лета.
Lenta.ru 04:25
Кино
Netflix отредактировал «Назад в будущее 2» и вызвал гнев фанатов
Потоковый сервис Netflix выпустил отредактированную версию знаменитого фантастического фильма "Назад в будущее 2", что вызвало гнев поклонников культовой классики.
Kinonews.ru 21 мая в 04:25
Шоу-бизнес
Глеб Матвейчук рассекретил причины развода с Анастасией Макеевой
Именно поэтому Глеб Матвейчук решил откровенно рассказать о причинах развода с Макеевой.
Вокруг ТВ вчера в 07:03
Общество
МВД России автоматически продлит патенты для мигрантов
Патенты для трудовых мигрантов будут автоматически продлены на 93 дня, сообщается на сайте МВД России.
Газета.Ru 03:32
Политика
В НАТО назвали условие возвращения США в Договор по открытому небу
Соединенные Штаты могут пересмотреть решение выйти из Договора по открытому небу, если Россия отменит ограничения на инспекционные полеты в районе Калининграда и рядом с Грузией.
ТК Звезда вчера в 14:54
Авто
Эксперты назвали заблуждения при покупке автомобиля с пробегом
Мой Брянск 20 мая в 08:12
Общество
Во Владимирской области заразилось коронавирусом более 2 тыс. человек
Более 2 тыс. жителей Владимирской области уже заразились новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 21 мая в 03:20
Общество
В Москве более 50 тысяч человек проверились на антитела к коронавирусу
С 15 мая 2020 года в Москве обследовали на антитела более 50 тысяч человек.
Вести.Ru 03:23
Общество
Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии
Москва, 23 мая 2020, 11:34 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.
REGNUM 04:34
Наука
Создали бионический глаз, который лучше человеческого
Поле зрения технологии составляет 100 градусов, оно не такое широкое, которые может воспринимать человеческий глаз (около 150 градусов), но оно лучше, чем вдимые ограничения обычных плоских датчиков изображения.
Evo-rus.com 21 мая в 03:33
Технологии
Появилась информация о новом глобальном обновлении Windows 10
Компания Microsoft готова начать тестирование нового глобального обновления - Windows 10 2021.
NewInform 04:09
Общество
В Московской области перестал действовать пропускной режим
Накануне губернатор региона Андрей Воробьев обратился к жителям и заявил, что с 23 мая для передвижений по Подмосковью больше не нужны цифровые пропуска, но их наличие необходимо для поездок в Москву.
Известия вчера в 23:00
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Происшествия
Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения
Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском вчера в 07:51
Шоу-бизнес
Дава вступился за клип «Журавли» с участием Бузовой
Давид Манукян решил заступиться за клип «Журавли», записанный при участии популярной певицы. Клип на песню «Журавли» пара выпустила 9 мая.
Uznayvse.ru вчера в 19:18
Общество
Путин предложил провести ЕГЭ 29 июня
Единый государственный экзамен (ЕГЭ), проведение которого в этом году начнется 29 июня, будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения, заявил президент России Владимир Путин на совещании, посвященном сфере образования в условиях пандемии.
Газета.Ru 21 мая в 09:41
Общество
В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами
"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
РИА Новости вчера в 16:58
Общество
В России за сутки выявлено 9434 случая коронавирусной инфекции
За прошедшие в сутки в России зарегистрировано 9434 новых случая коронавирусной инфекции в 84 регионах, сообщил оперативный штаб 23 мая.
Известия 03:36
Общество
Более 9 тысяч человек заболели коронавирусом в России за последние сутки
9 тысяч 434 новых заболевших коронавирусом зарегистрировано в России за последние сутки.
Псковская Лента Новостей 04:26
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова не может жить после смерти сына
Gazeta.SPb вчера в 18:24
Игры
Цири может стать главным персонажем игры The Witcher 4
HotGeo 20 мая в 01:54
Кино
Сорвиголову в фильмах Marvel может сыграть Джейсон Стейтем
REGNUM 21 мая в 14:54
Общество
В Буйнакске развёрнут полевой госпиталь для пациентов с коронавирусом
Военнослужащие Южного военного округа развернули в дагестанском Буйнакске полевой госпиталь на 100 мест для пациентов с коронавирусом.
RT на русском вчера в 22:57
Культура
Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова
В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска "Бесогона" Михалкова.
Piter.tv вчера в 15:13
Общество
В России за сутки выявлено ещё 9434 новых случая коронавируса
За последние сутки в России выявлено 9434 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 42% не имели клинических проявлений болезни.
Сиб.фм 03:43
Общество
Глава Ассоциации медсестер вступился за тульского врача в купальнике
Исполнительный директор Ассоциации медицинских сестер России Валерий Самойленко вступился за 23-летнего врача, пришедшую на работу в купальнике под защитным костюмом.
Тульские новости вчера в 08:30
Футбол
Почеттино заявил, что открыт для предложений из Англии
Экс-тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино сообщил, что открыт для предложений из Англии.
Bobsoccer 04:05