Энергетика
Rambler News ServiceПутин поручил не применять санкции за отклонение уровня нефтедобычи
Президент России Владимир Путин поручил правительству не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти от установленных показателей на срок действия договоренностей стран-участниц ОПЕК+. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
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Шоу-бизнес
Вскрылся тайный роман Прохора Шаляпина и Светланы Светличной
Десять лет назад Шаляпин был очень близок с звездой советского кинематографа Светланой Светличной.
Территория новостей вчера в 03:13
Биатлон
Касперович и Норицын получили работу в сборной Болгарии
Задача была объединить сборную, а не наоборот, поскольку так мы продолжали бы расходовать лишние деньги.
Vprognoze.ru 21 мая в 09:12
Биатлон
Уроженец Вологодчины лыжник Денис Спицов думает о пробах в биатлоне
Уроженец Вожегодского района, российский лыжник Денис Спицов признался, что у него иногда возникают мысли попробовать себя в биатлоне.
Вологда Регион 04:00
Общество
Более 50 тысяч москвичей проверились на антитела к коронавирусу
Более 50 тысяч жителей Москвы обследовали на антитела к коронавирусу, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун на онлайн-пресс-конференции.
РИА Новости 05:06
Общество
Минпросвещения проведет последний звонок в онлайн-формате
Всероссийская онлайн-акция Министерства просвещения в поддержку последнего звонка для всех выпускников школ пройдет 25 мая, сообщает ведомство на своем сайте.
РБК 04:48
Происшествия
Стала известна личность захватчика отделения банка в центре Москвы
Заложников в отделении Альфа-банка в центре Москвы пытался захватить мужчина, приехавший в столицу из другого региона, сообщил начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин.
РИА Новости 10:39
Общество
В Петербурге от коронавируса умерла заведующая отделением больницы
Заведующая кардиологическим отделением Городской больницы №26 Галина Литвинова умерла от коронавируса.
Газета.Ru 12:15
Общество
Собянин объявил о новом этапе смягчения ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса.
РБК 21 мая в 13:30
Шоу-бизнес
Глеб Матвейчук рассекретил причины развода с Анастасией Макеевой
Именно поэтому Глеб Матвейчук решил откровенно рассказать о причинах развода с Макеевой.
Вокруг ТВ вчера в 07:03
Общество
«Трофейный» аллигатор Сатурн умер в Московском зоопарке
Почти сразу же был доставлен в Берлинский зоопарк, откуда сбежал после бомбардировки в ноябре 1943 года.
Интерфакс 06:13
Здоровье
В Ростовской области выявлен крупный очаг заражения коронавирусом
В Ростовской области число новых выявленных случаев коронавируса составило 353, в то время, как накануне было зарегистрировано 138 человек с коронавирусом.
Газета.Ru 09:37
Наука
Под Стеной Плача в Иерусалиме обнаружили подземные камеры
Израильские археологи, проводя раскопки рядом со Стеной Плача, обнаружили небольшие подземные камеры, предназначение которых остается невыясненным.
РЕН ТВ 20 мая в 12:23
Общество
В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости вчера в 01:06
Хоккей
Артемий Панарин сделал Алисе Знарок предложение
Хоккеист сделал дочери главного тренера «Спартака» Олега Знарка предложение.
Bookmaker-ratings.ru 01:24
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова не может жить после смерти сына
Gazeta.SPb вчера в 18:24
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева анонсировала съемки нового проекта «На даче»
В микроблоге Instagram в разделе сторис ведущая Лариса Гузеева рассказала о том, что она принимает участие в новом проекте «На даче».
OAnews 21 мая в 05:05
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 21 мая в 11:06
Наука
Ученые обнаружили «ген похудения»
ИнфоСМИ 08:46
Здоровье
Назван предупреждающий о высоком содержании сахара в крови симптом
Ученые из США назвали симптом, который может предупредить о высоком уровне сахара в крови, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Известия 01:12
Общество
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России смогут сократить возраст выхода на пенсию, если ситуация на рынке труда станет критической.
Моя Москва.онлайн 06:01
Культура
Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
Газета.Ru вчера в 21:43
Футбол
Сергей Юран: «Требования Ломакина? Здесь же сразу становится ясно — „Химки“ могут прекратить свое существование»
Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран прокомментировал вероятное появление у команды частного инвестора.
Матч ТВ 12:02
Общество
Десятки рыб вышли из воды и поползли по суше в поисках лучшей жизни
Анабасы из Китая пытаются найти подходящий водоем для жизни. Десятки рыб вышли из воды и поползли по суше в поисках лучшей жизни.
Piter.tv вчера в 04:24
Армия и оружие
Истребители НАТО сопроводили российские Ту-22М3 над Черным морем
Актуальные Новости вчера в 10:43
Шоу-бизнес
56-летний Александр Мохов стал бездомным после развода
Экспресс газета 01:03
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ
Известия вчера в 10:52