Президент России Владимир Путин поручил правительству не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти от установленных показателей на срок действия договоренностей стран-участниц ОПЕК+. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Путин поручил не применять санкции за отклонение уровня нефтедобычи

Политика Один человек пострадал при нападении возле офиса Медведчука в Киеве По меньшей мере один человек пострадал при нападении возле офиса главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Общество «Трофейный» аллигатор Сатурн умер в Московском зоопарке Почти сразу же был доставлен в Берлинский зоопарк, откуда сбежал после бомбардировки в ноябре 1943 года. 85

Хоккей Артемий Панарин сделал Алисе Знарок предложение Хоккеист сделал дочери главного тренера «Спартака» Олега Знарка предложение.

Общество Голикова предупредила о росте смертности от коронавируса в мае Голикова добавила, что официальные данные по причинам смертности в России по апрелю будут получены 29 мая, так как это и предусмотрено федеральным планом статистических работ. 494

Экономика Предсказано снижение пенсионного возраста в России В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране. 1,6K

Общество Назван простой способ дезинфекции маски Многоразовую маску для лица необходимо ежедневно стирать с мылом в горячей воде, пишет MedicalXpress, ссылаясь на мнение врачей и специалистов из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний. 67

Общество Правительство одобрило выделение средств на выплаты семьям с детьми Правительство подписало распоряжение о выделении средств из резервного фонда на выплаты в размере 5 тыс. и 10 тыс. руб. семьям с детьми. 154

Происшествия В авиакатастрофе в Пакистане выжили трое пассажиров В авиакатастрофе в Пакистане выжили три человека, сообщает телеканал Geo.

Гаджеты Xiaomi представит линейку телевизоров Redmi X Руководство фирмы 26 мая представит не только линейку телевизоров Redmi X, но и новый смартфон — Redmi 10X.

Хоккей Профсоюз игроков НХЛ одобрил проведение плей-офф из 24 команд Исполнительный комитет Профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) одобрил проведение плей-офф из 24 команд в текущем сезоне.

Общество Всероссийский последний звонок для школьников пройдет онлайн 25 мая В поддержку одиннадцатиклассников, которые не смогут в этом году пойти на выпускной из-за пандемии коронавируса, Минпросвещения России проведет всероссийскую акцию «Последний звонок – 2020» в формате онлайн. 72

Политика В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО. 455

Общество Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи. 347

Общество Более 50 тысяч москвичей проверились на антитела к коронавирусу Более 50 тысяч жителей Москвы обследовали на антитела к коронавирусу, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун на онлайн-пресс-конференции. 749

Политика В России назвали дату снятия ограничений в регионах По словам директора Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимира Кутырева, к началу июня в субъектах России могут снять ограничения. 50

Политика Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте. 822