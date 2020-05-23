Энергетика
Rambler News ServiceПутин поручил не применять санкции за отклонение уровня нефтедобычи
Президент России Владимир Путин поручил правительству не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти от установленных показателей на срок действия договоренностей стран-участниц ОПЕК+. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
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Происшествия
Задержан захватчик отделения банка в центре Москвы
Полицейские задержали злоумышленника, захватившего отделение Альфа-банка в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 08:34
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов
Музыкант Сергей Шнуров написал в инстаграме ироничное стихотворение после жалобы продюсера Иосифа Пригожина на тяжелое положение артистов из-за пандемии.
РИА Новости 08:29
Общество
Бывшую яхту Дмитрия Медведева выставили на продажу на Avito
Русская Планета вчера в 11:13
Политика
Один человек пострадал при нападении возле офиса Медведчука в Киеве
По меньшей мере один человек пострадал при нападении возле офиса главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
RT на русском 09:36
Общество
«Трофейный» аллигатор Сатурн умер в Московском зоопарке
Почти сразу же был доставлен в Берлинский зоопарк, откуда сбежал после бомбардировки в ноябре 1943 года.
Интерфакс 06:13
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Политика
В России возобновили подготовку голосования по поправкам к Конституции
Ранее сообщалось, что 20 мая ЦИК приняла поправки к постановлению, которые возобновляют подготовку к голосованию по Конституции.
RuNews24.ru вчера в 04:47
Хоккей
Артемий Панарин сделал Алисе Знарок предложение
Хоккеист сделал дочери главного тренера «Спартака» Олега Знарка предложение.
Bookmaker-ratings.ru 01:24
Общество
Голикова предупредила о росте смертности от коронавируса в мае
Голикова добавила, что официальные данные по причинам смертности в России по апрелю будут получены 29 мая, так как это и предусмотрено федеральным планом статистических работ.
BFM.ru вчера в 08:45
Экономика
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
Общество
Эпицентр коронавируса переместился в Южную Америку
Эпицентр глобальной пандемии COVID-19 переместился в Южную Америку.
Российская газета 05:41
Общество
Назван простой способ дезинфекции маски
Многоразовую маску для лица необходимо ежедневно стирать с мылом в горячей воде, пишет MedicalXpress, ссылаясь на мнение врачей и специалистов из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:52
Общество
Правительство одобрило выделение средств на выплаты семьям с детьми
Правительство подписало распоряжение о выделении средств из резервного фонда на выплаты в размере 5 тыс. и 10 тыс. руб. семьям с детьми.
РБК 06:42
Происшествия
В авиакатастрофе в Пакистане выжили трое пассажиров
В авиакатастрофе в Пакистане выжили три человека, сообщает телеканал Geo.
Ведомости вчера в 12:00
Футбол
Футболист сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018
Vprognoze.ru 02:54
Культура
Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
Газета.Ru вчера в 21:43
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 04:40
Кино
Создатели сериала «Мост» рассказали о долгожданном продолжении
REGNUM 20 мая в 09:12
Гаджеты
Xiaomi представит линейку телевизоров Redmi X
Руководство фирмы 26 мая представит не только линейку телевизоров Redmi X, но и новый смартфон — Redmi 10X.
HotGeo 20 мая в 06:56
Кино
Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят «суровый Готэм» и эволюцию героев
Премьера боевика «Бэтмен», режиссером которого стал Мэтт Ривз, запланирована на 30 сентября 2021 года.
iReactor вчера в 07:44
Хоккей
Профсоюз игроков НХЛ одобрил проведение плей-офф из 24 команд
Исполнительный комитет Профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) одобрил проведение плей-офф из 24 команд в текущем сезоне.
RT на русском 02:26
Общество
Всероссийский последний звонок для школьников пройдет онлайн 25 мая
В поддержку одиннадцатиклассников, которые не смогут в этом году пойти на выпускной из-за пандемии коронавируса, Минпросвещения России проведет всероссийскую акцию «Последний звонок – 2020» в формате онлайн.
Коммерсантъ 06:00
Политика
В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru вчера в 16:31
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 09:16
Общество
Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи
Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
Общество
Более 50 тысяч москвичей проверились на антитела к коронавирусу
Более 50 тысяч жителей Москвы обследовали на антитела к коронавирусу, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун на онлайн-пресс-конференции.
РИА Новости 05:06
Политика
В России назвали дату снятия ограничений в регионах
По словам директора Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимира Кутырева, к началу июня в субъектах России могут снять ограничения.
The Penza Post вчера в 23:00
Политика
Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте.
RT на русском 09:02
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31