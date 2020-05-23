Президент России Владимир Путин поручил правительству не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти от установленных показателей на срок действия договоренностей стран-участниц ОПЕК+. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Путин поручил не применять санкции за отклонение уровня нефтедобычи

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