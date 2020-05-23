Энергетика
Rambler News ServiceПутин поручил не применять санкции за отклонение уровня нефтедобычи
Президент России Владимир Путин поручил правительству не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти от установленных показателей на срок действия договоренностей стран-участниц ОПЕК+. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 11:29, Ашберн
Здоровье
Назван предупреждающий о высоком содержании сахара в крови симптом
Ученые из США назвали симптом, который может предупредить о высоком уровне сахара в крови, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Известия 01:12
Политика
Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте.
RT на русском 09:02
Биатлон
Уроженец Вологодчины лыжник Денис Спицов думает о пробах в биатлоне
Уроженец Вожегодского района, российский лыжник Денис Спицов признался, что у него иногда возникают мысли попробовать себя в биатлоне.
Вологда Регион 04:00
Происшествия
Число погибших при авиакатастрофе в Пакистане возросло
Число жертв при крушении пассажирского самолета Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» под Карачи в Пакистане выросло до 97.
Lenta.ru вчера в 20:56
Политика
В Северной Корее признали неспособность Ким Ир Сена телепортироваться
Официальное печатное издание Северной Кореи предположительно опровергло факт того, что основатель страны, Ким Ир Сен, мог телепортироваться в пространстве.
Lenta.ru 11:10
Общество
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
Здоровье
57 новых случаев заражения коронавируса выявили в Алтайском крае
В Алтайском крае число зараженных коронавирусом увеличилось на 57 и достигло 1111.
Аргументы и Факты - Алтай 21 мая в 01:34
Здоровье
Центр CMD запустил тестирование на антитела к коронавирусу
Центр молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора начал проводить тестирование на антитела к новому коронавирусу, выявляющее наличие или отсутствие у человека иммуноглобулинов группы G. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ЦНИИ.
ТАСС 11:15
Общество
Более 50 тысяч москвичей проверились на антитела к коронавирусу
Более 50 тысяч жителей Москвы обследовали на антитела к коронавирусу, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун на онлайн-пресс-конференции.
РИА Новости 05:06
Политика
Матвиенко допустила объединение ряда регионов
В России есть несколько регионов, которые могли бы получить новые возможности в случае объединения, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на внеочередном заседании.
URA.Ru вчера в 14:33
Армия и оружие
Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э» российского производства действительно сбил в Ливии турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, сообщает в Twitter военный аналитик Бабак Тагвей, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 09:44
Футбол
Приговор Кокорину и Мамаеву пересмотрят 17 июня в Мосгорсуде
Ранее адвокат Игорь Бушманов сообщил, что Кассационный суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву по делу о хулиганстве и отправил дело на пересмотр.
Sports.ru вчера в 07:26
Экономика
Украина и МВФ договорились о кредите в $5 млрд
Украина договорилась на рабочем уровне с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении кредита в 3,6 млрд SDR (специальные права заимствования, $5 млрд).
Коммерсантъ 21 мая в 21:36
Кино
Создатели сериала «Мост» рассказали о долгожданном продолжении
REGNUM 20 мая в 09:12
Политика
Небензя напомнил о причинах воссоединения Крыма с Россией
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина сама в 2014 году открыла пусть к воссоединению Крыма с Российской Федерацией, передаёт ТАСС.
Моя Москва.онлайн вчера в 01:26
Политика
В Киеве предложили демилитаризовать Донбасс к августу
Донбасс необходимо демилитаризовать к августу, чтобы в регионе состоялись местные выборы, заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников.
Московский Комсомолец вчера в 17:28
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов
Музыкант Сергей Шнуров написал в инстаграме ироничное стихотворение после жалобы продюсера Иосифа Пригожина на тяжелое положение артистов из-за пандемии.
РИА Новости 08:29
Здоровье
Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса
Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 18:55
Игры
Civilization VI стала новой бесплатной игрой в Epic Games Store
Игромания.ру 21 мая в 11:04
Общество
Самарцы поддержали тульскую медсестру, организовав флэшмоб
Тульские новости 08:00
Здоровье
В Ростовской области выявлен крупный очаг заражения коронавирусом
В Ростовской области число новых выявленных случаев коронавируса составило 353, в то время, как накануне было зарегистрировано 138 человек с коронавирусом.
Газета.Ru 09:37
Происшествия
Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели новое дело
В отношении основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова было возбуждено новое уголовное дело.
Газета.Ru 10:59
Наука
Больше всего антител к коронавирусу обнаружено у пожилых
Самое большое число антител к коронавирусу вырабатывается у перенесших его людей старше 60 лет.
Московский Комсомолец в Марий Эл 07:03
Происшествия
Депутат зачитала на видео жуткое письмо больной коронавирусом
Депутат Ольга Секачева принесла на заседание Ярославской областной Думы и зачитала там письмо заболевшей коронавирусом женщины.
Московский Комсомолец вчера в 14:32
Авто
Renault представил для России обновленный Kaptur
Компания Renault представила обновленный Renault Kaptur для российского рынка.
Автоновости дня 21 мая в 09:35