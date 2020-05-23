с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил правительству временно не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти от установленных показателей. Поручения главы государства опубликованы на сайте Кремля.

Путин поручил не применять санкции за отклонение в уровне нефтедобычи

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