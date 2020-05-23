Энергетика

Газета.RuГазета.RuПутин поручил не применять санкции за отклонение в уровне нефтедобычи

Президент России Владимир Путин поручил правительству временно не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти от установленных показателей. Поручения главы государства опубликованы на сайте Кремля.
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Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос установления спецтарифов «Транснефти» и РЖД на транспортировку нефти и нефтепродуктов на срок действия сделки ОПЕК+, говорится в перечне
 поручений, опубликованном по итогам совещания по вопросам развития энергетики.
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Путин поручил не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти

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