Энергетика
Газета.RuПутин поручил не применять санкции за отклонение в уровне нефтедобычи
Президент России Владимир Путин поручил правительству временно не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти от установленных показателей. Поручения главы государства опубликованы на сайте Кремля.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос установления спецтарифов «Транснефти» и РЖД на транспортировку нефти и нефтепродуктов на срок действия сделки ОПЕК+, говорится в перечне поручений, опубликованном по итогам совещания по вопросам развития энергетики.Коммерсантъ05:00
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«Ньюкасл» может купить одного из самых дорогих защитников мира
Отмечается, что трансфер может состояться в летнее трансферное окно, если инвесторы из Саудовской Аравии купят «Ньюкасл».
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В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ
Известия вчера в 10:52
Политика
Трамп начал принимать гидроксихлорохин из-за коронавируса в Белом доме
Президент США Дональд Трамп сообщил, что начал приём противомалярийного препарата гидроксихлорохина после того, как два сотрудника Белого дома заразились коронавирусом.
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Армия и оружие
Военные помогут защитить поселки Хакасии от пожаров
Военнослужащие отдельной железнодорожной бригады Центрального военного округа помогут жителям Хакасии.
Российская газета 05:04
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Здоровье
Потребность Дагестана в лекарствах закроют в ближайшее время
Потребность Дагестана в лекарствах закроют в ближайшее время, заявил замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко в ходе рабочего визита в республику.
РИА Новости 06:06
Шоу-бизнес
Манукян ответил на критику совместного клипа с Бузовой
Блогер Давид Манукян отреагировал на критику его совместного видео с Бузовой.
News.ru вчера в 06:01
Политика
В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru вчера в 16:31
Политика
Украина отказалась от участия в заседании Совбеза ООН по Крыму
Представители Украины отказались принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по «формуле Арриа», которое было посвящено ситуации в Крыму.
РБК 02:14
Политика
75 лет назад совершил самоубийство Генрих Гиммлер
Газета.Ru 04:07
Энергетика
Президент дал поручения, связанные с коронавирусом и ТЭК
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития энергетики.
Вести.Ru 05:13
Общество
Боец Шлеменко порекомендовал к просмотру передачу Михалкова
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко посоветовал посмотреть новый выпуск авторской передачи режиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ».
Lenta.ru 05:24
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Футбол
Российский клуб интересуется защитником из Серии А
Представитель агентства Top Football отреагировал на информацию об интересе московского «Локомотива» к 24-летнему защитнику итальянского СПАЛа Аркадиуш Реце.
Евро-футбол.ру 05:45
Кино
HBO Max покажет режиссерскую версию «Лиги справедливости»
Видеоплатформа HBO Max планирует показать режиссерскую версию многострадальной картины «Лига справедливости».
Культуромания 20 мая в 15:10
Происшествия
Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО
Основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО, сообщила РБК адвокат Виктория Цилюрик.
РБК вчера в 15:58
Здоровье
Депутат зачитала на видео жуткое письмо больной коронавирусом
Депутат Ольга Секачева принесла на заседание Ярославской областной Думы и зачитала там письмо заболевшей коронавирусом женщины.
Московский Комсомолец вчера в 14:32
Политика
Участники контактной группы собрались на внеочередное заседание
Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины собрались в пятницу на внеочередное заседание в режиме видеоконференции.
ТАСС вчера в 11:09
Общество
Иммунитет к коронавирусу выявили у 12% обследованных москвичей
Иммунитет к коронавирусу нового типа выявлен у 12% москвичей, прошедших тестирование на антитела, заявил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.
Газета.Ru 03:17
Экономика
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
Политика
На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к августу
Донбасс должен быть демилитаризован к августу, чтобы там прошли местные выборы, заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников.
РИА Новости вчера в 16:54
Происшествия
В авиакатастрофе в Пакистане выжили два человека
Власти провинции Синд подтвердили, что при крушении самолета «Пакистанских международных авиалиний» выжили как минимум два человека.
Gazeta.SPb вчера в 11:38
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Стали известны сроки полёта российского модуля на МКС
News.ru вчера в 21:17
Общество
Бывшую яхту Дмитрия Медведева выставили на продажу на Avito
Русская Планета вчера в 11:13
Общество
Всероссийский последний звонок проведут онлайн 25 мая
Министерство просвещения России сообщило, что 25 мая в формате онлайн состоится всероссийская акция в поддержку выпускников школ «Последний звонок — 2020».
RT на русском 04:47
Политика
На Украине рассказали о слежке за Россией из космоса
Власти Украины используют западные космические аппараты для слежки за действиями России в Крыму, сообщает консалтинговая компания Defense Express.
РИА Новости 06:08
Футбол
Шесть игроков «Барселоны» получили неприкосновенный статус
Шесть игроков "Барселоны" получили неприкосновенный статус.
Газета.Ru 05:52
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Мясников объяснил совпадение плато и пика смертности от коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что совпадение плато и пика смертности объясняется законами эпидемиологии.
News.ru вчера в 19:46
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич показала свое лицо до пластики
Звезда удивила фанатов своей внешностью. Актриса Анна Хилькевич удивила фанатов в соцсетях неожиданным признанием.
7Дней.ру 04:45